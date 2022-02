DGAP-News: Adler Group S.A.: Thilo Schmid wird Vorsitzender des Prüfungsausschusses (deutsch)

Adler Group S.A.: Thilo Schmid wird Vorsitzender des Prüfungsausschusses

^ DGAP-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Personalie Adler Group S.A.: Thilo Schmid wird Vorsitzender des Prüfungsausschusses

11.02.2022 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Adler Group S.A.: Thilo Schmid wird Vorsitzender des Prüfungsausschusses

Berlin, 11. Februar 2022 - Nach dem kürzlich erfolgten Rücktritt von Dr. Michael Bütter von seinem Amt als Mitglied des Verwaltungsrats (Board of Directors) der Adler Group S.A. ("Adler Group") nimmt Thilo Schmid mit Wirkung zum 10. Februar 2022 die zuvor von Dr. Bütter gehaltene Position als Vorsitzender des Prüfungsausschusses ein.

Thilo Schmid ist bereits Mitglied des Prüfungsausschusses. Weitere Mitglieder dieses Gremiums sind Dr. Peter Maser und, ebenfalls mit Wirkung zum 10. Februar 2022 neu berufen, Dr. Thomas Zinnöcker, ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrats.

Mit der Annahme seiner neuen Position als Vorsitzender des Prüfungsausschusses wird Thilo Schmid zudem die bisher von Thomas Zinnöcker gehaltene Position im Nominierungs- und Vergütungsausschuss der Gesellschaft übernehmen.

Thilo Schmid ist seit September 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der Adler Group. Er ist seit 2008 als Investment Manager beim Schweizer Family Office Wecken & Cie. für Venture Capital- und Immobilieninvestitionen verantwortlich. In früheren Funktionen war er unter anderem als Immobilien-Projektcontroller tätig.

Thomas Zinnöcker ist ebenfalls seit September 2020 Mitglied des Verwaltungsrats der Adler Group und bekleidet zudem unverändert die Position als Vorsitzender des Investitions- und Finanzierungsausschusses. Thomas Zinnöcker hatte verschiedene Führungspositionen in börsennotierten und nicht börsennotierten Unternehmen inne. Unter anderem war er CEO der GSW Immobilien AG und der Gagfah S.A.. Darüber hinaus ist Thomas Zinnöcker seit 2013 Mitglied des Vorstands des Immobilienverbandes ZIA.

Kontakt

Investor Relations: T +352 278 456 710 E investorrelations@adler-group.com

11.02.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 1279385

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1279385 11.02.2022

°