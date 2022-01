DGAP-News: Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen (deutsch)

Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen

Adler Group S.A. unterzeichnet Vertrag über Verkauf eines Portfolios an KKR/Velero und wird LTV-Ziel von unter 50% erreichen

* Verkauf von ca. 14.400 Einheiten mit einer Prämie auf den Buchwert

* Führende globale Investmentgesellschaft KKR und Velero erwerben Anteile im Rahmen eines Asset Deals

* Erwarteter Netto-Erlös von rund 600 Mio. Euro

Berlin, 13. Januar 2022 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit KKR, einer führenden globalen Investmentgesellschaft, über den Verkauf von rund 14.400 Wohn- und Gewerbeeinheiten, überwiegend in mittelgroßen Städten in Ostdeutschland, bekannt gegeben. Die Transaktion ist als Asset Deal strukturiert. Der vereinbarte Kaufpreis entspricht einer Bewertung des Portfolios in Höhe von 1,05 Mrd. Euro und damit einer Prämie auf den zum 30. September 2021 ausgewiesenen und von CBRE unabhängig bestätigten Buchwert.

Der Adler Group erwartet aus der Transaktion einen Nettoerlös von rund 600 Mio. Euro. Dies entspricht dem in früheren Veröffentlichungen genannten Betrag. Mit diesem Mittelzufluss wird die Adler Group ihre Bilanz weiter entschulden und ihr strategisches Ziel erreichen, den Verschuldungsgrad (Loan-to-Value, LTV) auf unter 50% zu senken.

Der unterzeichnete Vertrag entspricht den Bedingungen des zwischen der Adler Group und KKR/Velero am 26. Oktober 2021 geschlossenen Term Sheets. Der Verkauf über Buchwert ist ein weiterer Beleg für den inneren Wert des Portfolios der Adler Group.

Mit dieser Transaktion verfolgt die Adler Group konsequent ihre Strategie, den Wert des Unternehmens im Interesse aller Stakeholder durch beschleunigte Reduzierung des Verschuldungsgrads sowie verstärkte Fokussierung auf Wohnimmobilien in deutschen Großstädten dauerhaft zu steigern. Zusammen mit der kürzlich abgeschlossenen Transaktion mit der LEG Immobilien SE ist der Prozess der Veräußerung von bestehenden, nicht strategiekonformen Immobilien nun weitgehend abgeschlossen.

Investor Relations: T +352 278 456 710 E investorrelations@adler-group.com

