DGAP-News: Adler Modemärkte AG: ADLER vollzieht die im Insolvenzplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen (deutsch)

Adler Modemärkte AG: ADLER vollzieht die im Insolvenzplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen

^ DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Sonstiges Adler Modemärkte AG: ADLER vollzieht die im Insolvenzplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen

16.08.2021 / 12:22 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Presseinformation der Adler Modemärkte AG

Kapitalherabsetzung auf Null, Delisting und anschließende Kapitalerhöhung

ADLER vollzieht die im Insolvenzplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen

Zeitfracht Logistik Holding GmbH wird alleiniger Anteilseigner

Haibach bei Aschaffenburg, 16. August 2021 - Nachdem der Insolvenzplan durch die Insolvenzgläubiger der Adler Modemärkte AG beim gerichtlichen Erörterungs- und Abstimmungstermin am 27. Juli 2021 einstimmig angenommen wurde und zwischenzeitlich rechtskräftig geworden ist, beabsichtigt das Unternehmen nun, die im Insolvenzplan vorgesehenen Kapitalmaßnahmen zeitnah zu vollziehen. Dies wurde bereits so in den letzten Pressemitteilungen von ADLER kommuniziert. So wird zunächst das Grundkapital der Adler Modemärkte AG in Form eines Kapitalschnitts auf Null herabgesetzt werden. Dieser Schritt erfolgt nach den Vorschriften über die vereinfachte Kapitalherabsetzung nach § 229 ff. AktG, da sie dem Ausgleich von Wertminderungen und der Deckung sonstiger Verluste dient. Die Kapitalherabsetzung auf Null wird mit Eintragung im Handelsregister der Gesellschaft wirksam werden, die voraussichtlich am 17. August 2021 erfolgen wird. Die bestehenden Aktionäre scheiden in diesem Zuge aus der Gesellschaft aus. Die Kapitalherabsetzung auf Null wird ein automatisches Delisting der Aktien der Gesellschaft an allen Börsenplätzen zur Folge haben.

Unmittelbar anschließend, d.h. voraussichtlich ebenfalls am 17. August 2021, wird das Grundkapital der Gesellschaft durch die Zuführung neuen Eigenkapitals mittels Ausgabe von drei Millionen neuen Aktien zum rechnerischen Nennbetrag von je 1 EUR an die Zeitfracht Logistik Holding GmbH, Berlin, von Null auf 3 Mio. EUR erhöht werden. Das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre ist ausgeschlossen. Zeitfracht wird damit künftig alleiniger Aktionär von ADLER sein.

Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG: Peter Dietz Media und Investor Relations Tel.: 069 - 97 12 47-33

Jasmin Dentz Media und Investor Relations Tel.: 069 - 97 12 47-31 E-Mail: investorrelations@adler.de

Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. ADLER beschäftigt rund 3.100 Mitarbeiter und betreibt 172 Modemärkte, davon 142 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte mit mehr als 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner mehr als 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 50 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com

16.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com

ISIN: DE000A1H8MU2

WKN: A1H8MU Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1226694

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1226694 16.08.2021

°