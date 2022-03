DGAP-News: ADLER Real Estate AG: Rückzahlungsbestätigung der Anleihe im April 2022 (deutsch)

ADLER Real Estate AG: Rückzahlungsbestätigung der Anleihe im April 2022

Adler Real Estate AG: Rückzahlungsbestätigung der Anleihe im April 2022

- Ausstehender Betrag von 400 Millionen EUR mit Fälligkeit am 17. April 2022

Berlin, 16. März 2022 - Die ADLER Real Estate AG bestätigt auf Nachfrage von Investoren und zur Vermeidung asymmetrischer Informationen im Markt erneut, dass sie ihre Anleihe (ISIN XS1843441491) mit dem vollen Betrag von 400 Millionen EUR bei Fälligkeit am 17. April 2022 pünktlich zurückzahlen wird.

Kontakt Investor Relations: T +352 278 456 710 E investorrelations@Adler-group.com

ADLER Real Estate AG
Am Karlsbad 11
10785 Berlin
Deutschland

ISIN: DE0005008007 , XS1211417362 DE000A1R1A42 DE000A11QF02

