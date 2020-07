ADO Properties S.A.: ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

ADO Properties S.A. platziert erfolgreich eine fünfjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

- Einzelne Tranche mit einem Kupon von 3,25% im August 2025 fällig

- Neuemission erfolgreich überzeichnet

- Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu verlängern

Berlin, 29. Juli 2020 - ADO Properties S.A. ("ADO") platzierte heute erfolgreich festverzinsliche vorrangige unbesicherte Anleihen (die "Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einem festen Kupon von 3,25%. Die Anleihen wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert und das Orderbuch war erfolgreich überzeichnet.

Die Mittel aus der Anleiheemission werden zur Rückzahlung bestehender kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die durchschnittliche Laufzeit der Schulden von ADO weiter verlängert.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen Vermögensbasis von ADO werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner und Natixis und Santander als Co-Manager.

Investor Relations:

T +352 278 456 710 F +352 203 015 00 E ir@ado.properties

Media Relations:

Finsbury Gordon Simpson E Gordon.Simpson@finsbury.com Ed Simpkins E Edward.Simpkins@finsbury.com T +44 207 251 3801

Hering Schuppener Christian Falkowski E cfalkowski@heringschuppener.com T +49 69 92 18 74 64

Sprache: Deutsch Unternehmen: ADO Properties S.A. 1B Heienhaff 1736 Senningerberg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: ir@ado.properties Internet: www.ado.properties

ISIN: LU1250154413

WKN: A14U78 Indizes: SDAX, FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg, SIX EQS News ID: 1105589

