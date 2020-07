DGAP-News: ADO Properties S.A.: Thomas Zinnöcker wird auf der kommenden Hauptversammlung in den Verwaltungsrat der ADO Properties berufen (deutsch)

ADO Properties S.A.: Thomas Zinnöcker wird auf der kommenden Hauptversammlung in den Verwaltungsrat der ADO Properties berufen

13.07.2020

Berlin, 13. Juli 2020 - Der Nominierungs- und Vergütungsausschuss (der "Ausschuss") der ADO Properties S.A. ("ADO Properties") freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Thomas Zinnöcker, CEO der ISTA International GmbH und Vorsitzender der Corporate Governance Initiative der deutschen Immobilienwirtschaft, sich bereit erkärt hat, dem Verwaltungsrat der ADO Properties (der "Verwaltungsrat") als unabhängiger Direktor beizutreten.

Herr Thomas Zinnöcker hat in der Vergangenheit verschiedene Vorstandsposten bei börsennotierten deutschen Wohnimmobilienunternehmen bekleidet: CEO der GSW Immobilien AG, CEO der Gagfah S.A. und stellvertretender CEO der Vonovia SE. Mit seiner umfassenden Erfahrung in der Immobilienbranche und seiner anerkannten Expertise im Bereich Corporate Governance ist der Ausschuss zuversichtlich, dass Herr Zinnöcker nach seiner Ernennung eine wertvolle Perspektive in den Verwaltungsrat einbringen wird. Der Verwaltungsrat hat beschlossen, die Berufung von Herrn Zinnöcker der kommenden Hauptversammlung zur Bestätigung vorzuschlagen.

°