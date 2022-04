DGAP-News: ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy (ADSE) meldet Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Ausblick für 2022 (deutsch)

ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy (ADSE) meldet Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Ausblick für 2022

^ Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Jahresergebnis ADS-TEC Energy GmbH: ADS-TEC Energy (ADSE) meldet Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Ausblick für 2022 (News mit Zusatzmaterial)

28.04.2022 / 14:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bildtitel: Photo: ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy (ADSE) meldet Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Ausblick für 2022

- Der Geschäftszusammenschluss mit European Sustainable Growth Acquisition Corp. (NASDAQ: EUSG) vom 22. Dezember mit erstem Börsenhandelstag am 23. Dezember 2021 verschafft ADSE erhebliche Barmittel für künftiges Wachstum.

- Der Auftragsbestand belief sich Ende März 2022 auf mehr als 60 Mio. EUR, was vor allem auf die Expansion in die USA zurückzuführen ist.

- Die internationale Expansion im zweiten Halbjahr 2021 und die Diversifizierung des Umsatzes in zusätzliche Regionen haben erhebliche Wachstumschancen geschaffen.

- Die Abwicklung des ersten Porsche-Auftrags Anfang 2021 führte zu einem Umsatzrückgang von ca. 30 % im Vergleich zum Vorjahr.

- Der IFRS-Bruttoverlust 2021 betrug (EUR 2,2) Millionen.

- Der bereinigte Bruttogewinn 2021 betrug 0,8 Mio. EUR durch die Transformation des Unternehmens im Jahr 2021.

- Das bereinigte EBITDA sank im Gesamtjahr 2021 auf (15,2) Millionen Euro.

- Das Geschäftsjahr 2021 wurde mit EUR102 Millionen Euro an Barmitteln abgeschlossen und zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung waren keine Verbindlichkeiten vorhanden.

- Die Prognose für 2022 beinhaltet mehr als eine Verdoppelung des Umsatzes des Geschäftsjahres 2021.

- Weiteres Wachstum in den Kernsegmenten Autohandel und "smarte" Kommunen in Nordamerika, Kontinentaleuropa und dem Vereinigten Königreich.

NÜRTINGEN, Deutschland - 28. April 2022 - ADS-TEC Energy plc (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter, ultraschneller Ladetechnologie, gab heute die geprüften Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und einen Ausblick für 2022 bekannt.

Das Unternehmen meldete zudem eine positive Entwicklung und ein anhaltendes Wachstum in seinen Schlüsselsegmenten mit Vertragsabschlüssen in den Bereichen Kommunen, Öl und Gas, Gastgewerbe, große Einzelhandelsgeschäfte, Ladenetzbetreiber, EV-Flotten, OEMs, Automobil-Händler und große Last-Mile-Lieferdienste seit dem Unternehmenszusammenschluss mit EUSG Ende Dezember 2021.

ADS-TEC Energy hat in jedem dieser Segmente Ankündigungen gemacht, beginnend mit einer ersten Bestellung von Porsche für mehr als 400 ChargeBox-Ladestationen von ADS-TEC Energy im Rahmen einer verbindlichen Vereinbarung, die im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen wurde.

Im März 2022 hat ADS-TEC Energy GenZ EV Solutions (GenZ EV) auf dem nord- und südamerikanischen Automobilmarkt als Vertriebspartner für seine Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV) gewonnen. GenZ EV, ein neues Unternehmen, das von erfahrenen Akteuren der Automobilindustrie gegründet wurde, wird die Ladetechnologie von ADS-TEC Energy an Automobilhersteller, -händler und -flotten vertreiben. Allein in den USA gibt es mehr als 18.000 Autohändler und damit eine Marktchance von mehreren Milliarden Dollar.

Im Einzelhandelssegment bereitet das Unternehmen ADS-TEC Energy die Durchführung eines Versuchs mit zwei Standorten für ChargeBox-Systeme vor. Der erste befindet sich in einem Einkaufszentrum in Miami-Dade County, Florida. Der zweite bei einem führenden Unternehmen für Outdoor-Sportartikel im Mittleren Westen der USA. ADS-TEC Energy setzt außerdem seine Verhandlungen mit Tier-1- und Tier-2-Öl- und Gasunternehmen sowie mit Ladestellenbetreibern in Nordamerika und Europa fort.

Um diesem anhaltenden Wachstum gerecht zu werden, hat ADS-TEC Energy seine Suche nach Standorten für eine US-Fabrik und Geschäftsführungsbüros auf drei Staaten eingegrenzt. Eine öffentliche Ankündigung wird nach Abschluss der Verhandlungen erwartet.

Finanzielle und geschäftliche Highlights

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Finanz- und Betriebszahlen für das Geschäftsjahr 2021.

- Umsatzerlöse von 33,0 Millionen Euro - Bruttoverlust von 2,3 Millionen Euro - Nettoverlust von 87,6 Millionen Euro - Bereinigter Bruttogewinn von 0,8 Millionen Euro - Bereinigtes EBITDA von (15,2) Millionen Euro - Bereinigtes Ergebnis vor Steuern von (21,4) Millionen Euro - Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von (18,3) Millionen Euro - Investitionen in Höhe von 5,6 Millionen Euro

Finanzielle und operative Prognosen für 2022

ADSE gibt für das Gesamtjahr 2022 die folgende Prognose ab:

- Gesamtumsatz von 80 - 100 Millionen Euro für das Gesamtjahr 2022 - Der Umsatz 2022 wird auf der Grundlage des bestätigten Auftragsbestandes in die zweite Jahreshälfte verschoben.

Darüber hinaus gibt ADSE eine Zielvorgabe für den Absatz von Ladesystemen bekannt: ADSE erwartet, im Geschäftsjahr 2022 insgesamt 400 bis 500 Systeme zu verkaufen.

Link zur Telefonkonferenz

https://attendee.gotowebinar.com/register/8547501562267283723

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy plc, eine in Irland gegründete und an der NASDAQ notierte Aktiengesellschaft ("ADS-TEC Energy"), dient als Holdinggesellschaft für die ADS-TEC Energy GmbH, unsere in Deutschland gegründete operative Gesellschaft ("ADSE GM") und ADS-TEC Energy Inc., eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH ("ADSE US" und zusammen mit ADS-TEC Energy und ADSE GM, "ADSE"). Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADSE Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicher-basierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Mehr Informationen auf www.adstec-energy.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der "Safe Harbor"-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "projizieren", "budgetieren", "prognostizieren", "vorhersehen", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnten", "sollten", "glauben", "vorhersagen", "potenziell", "fortsetzen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Aussagen über unsere finanziellen Aussichten für das Jahr 2022, unsere Erwartungen in Bezug auf die künftige Leistung und den voraussichtlichen Zeitplan für bestimmte kommerzielle Aktivitäten. Es gibt eine beträchtliche Anzahl von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung gemachten Aussagen abweichen, darunter: die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie, geopolitische Ereignisse, einschließlich der russischen Invasion in der Ukraine, makroökonomische Trends, einschließlich Änderungen der Inflation oder der Zinssätze, oder andere Ereignisse, die sich unserer Kontrolle entziehen, auf die Gesamtwirtschaft, unser Geschäft und das unserer Kunden und Lieferanten, einschließlich Unterbrechungen der Versorgungskette und Kostensteigerungen; unsere begrenzte operative Historie als börsennotiertes Unternehmen; unsere Abhängigkeit von einer weit verbreiteten Akzeptanz und Annahme von E-Fahrzeugen und einer zunehmenden Installation von Ladestationen; unsere derzeitige Abhängigkeit von Verkäufen an eine begrenzte Anzahl von Kunden für den Großteil unserer Einnahmen; die Gesamtnachfrage nach E-Fahrzeugen und das Potenzial für eine geringere Nachfrage nach E-Fahrzeugen, wenn staatliche Rabatte, Steuergutschriften und andere finanzielle Anreize reduziert, geändert oder abgeschafft werden oder wenn staatliche Vorschriften zur Erhöhung der Nutzung von E-Fahrzeugen oder zur Verringerung der Nutzung von Fahrzeugen, die mit fossilen Brennstoffen betrieben werden, entweder direkt oder indirekt durch vorgeschriebene Grenzwerte für Kohlenstoffemissionen, reduziert, geändert oder abgeschafft werden; Unterbrechungen der Lieferkette und Kostensteigerungen; unerwartete Verzögerungen bei der Einführung neuer Produkte; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unseren Marktanteil in Europa und den USA auszuweiten; die Auswirkungen des Wettbewerbs; die Auswirkungen der USA; die Auswirkungen des Wettbewerbs; Änderungen der Normen für Batteriespeicher; und das Risiko, dass unsere Technologie unentdeckte Defekte oder Fehler aufweisen könnte. Weitere Risiken und Ungewissheiten, die sich auf unsere Finanzergebnisse auswirken könnten, sind unter "Punkt 3. Wichtige Informationen - 3.D. Risikofaktoren" in unserem Jahresbericht auf Formblatt 20-F, den wir am [28. April] 2022 bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht haben und der auf unserer Website unter https://adstec-energy.com/investor-relations-corporate-governance/ und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar ist. Zusätzliche Informationen werden auch in anderen Unterlagen enthalten sein, die wir von Zeit zu Zeit bei der SEC einreichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen, und wir übernehmen keine Verpflichtung, die bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Datum, an dem sie gemacht wurden, eingetreten sind, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Verwendung von Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen

ADS-TEC Energy hat in dieser Pressemitteilung Finanzinformationen zur Verfügung gestellt, die nicht in Übereinstimmung mit den vom International Accounting Standards Board ("IFRS") herausgegebenen International Financial Reporting Standards erstellt wurden. ADS-TEC Energy verwendet diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen intern zur Analyse seiner Finanzergebnisse und ist der Ansicht, dass die Verwendung dieser Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen für Investoren nützlich ist, um laufende Betriebsergebnisse und Trends zu bewerten und die Finanzergebnisse von ADS-TEC Energy mit anderen Unternehmen seiner Branche sowie mit anderen Technologieunternehmen zu vergleichen, von denen viele ähnliche Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen präsentieren.

Die Darstellung dieser Non-IFRS-Finanzkennzahlen ist nicht dazu gedacht, isoliert oder als Ersatz für vergleichbare IFRS-Finanzkennzahlen betrachtet zu werden, und sollte nur in Verbindung mit den nach IFRS erstellten Konzernabschlüssen von ADS-TEC Energy gelesen werden. Eine Überleitung der historischen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen von ADS-TEC Energy zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen ist in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Jahresabschluss-Tabellen enthalten, und Investoren wird empfohlen, diese Überleitungen zu prüfen.

Definition und Überleitung von Non-IFRS-Kennzahlen

Die Pressemitteilung enthält die folgenden Non-IFRS-Kennzahlen: "Bereinigte Umsatzkosten", "Bereinigter Bruttogewinn / (-verlust), "Bereinigtes EBITDA", "Bereinigtes Ergebnis vor Steuern". ADSE ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für Investoren nützlich sind, um die finanzielle Leistung von ADSE im Jahr 2021 aufgrund des Unternehmenszusammenschlusses von ads-tec Energy und European Sustainable Growth Acquisition Corp. zu bewerten.

ADSE definiert bereinigte Umsatzkosten ("COGS") als COGS zuzüglich der in den COGS ausgewiesenen Abschreibungen und Amortisationen. Bereinigter Bruttogewinn/(-verlust) ist definiert als Umsatz abzüglich bereinigter COGS. ADSE definiert das EBITDA als Ergebnis vor Steuern vor (i) Finanzerträgen / (-aufwendungen) und (ii) Abschreibungen und Amortisationen. ADSE definiert das bereinigte EBITDA als EBIDTA plus Börseneinführungsgebühr. ADSE definiert das bereinigte Ergebnis vor Steuern als Ergebnis vor Steuern plus Börseneinführungsgebühr. Diese Messgrößen sollten nicht als Messgrößen für die finanzielle Leistung nach IFRS betrachtet werden, und die in diesen Messgrößen enthaltenen oder ausgeschlossenen Posten sind wichtige Komponenten für das Verständnis und die Bewertung der finanziellen Leistung von ADSE.

Anhang:

ADS-TEC Energy (ADSE) meldet Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2021 und gibt einen Ausblick für 2022 inklusive Tabellen-Teil (PDF)

Kontakte:

ADS-TEC Energy Investor Relations - Cary Segall ADS-TEC Energy c.segall@ads-tec-energy.com +1 845-224-8180

Medienkontakte:

USA Scott Gamm Strategy Voice Associates scott@strategyvoiceassociates.com +1 917-626-9515

Europa: Burkhard Leschke Brand Relations GmbH Burkhard Leschke b.leschke@blbr.de +49 16093803331

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3a620a792c9b81d172188f5faedfcdf8 Dateibeschreibung: ADS-TEC Energy Geschäftsergebnisse 2021 mit Tabellen-Teil

