DGAP-News: ADS-TEC Energy GmbH: Energie Steiermark installiert Ultra- Schnellladestationen von ADS-TEC Energy (deutsch)

Energie Steiermark installiert Ultra-Schnellladestationen von ADS-TEC Energy

- Erste Ultra-Schnellladestation in Graz am Firmensitz von Energie Steiermark seit Mai 2021 erfolgreich im Einsatz

- Minutenschnelles Laden mit bis zu 320 Kilowatt mitten in der Stadt

- Schnelle Installation ohne langwierige Bauanträge und hohe Gebühren

Mit zwei Ultra-Schnelladesäulen direkt vor dem Haupteingang der Firmenzentrale in Graz bekräftigt die Energie Steiermark ihren Führungsanspruch im Bereich E-Mobilität: Mit bis zu 320 Kilowatt lädt das System Elektroautos von Kunden, Besuchern und Mitarbeitern minutenschnell. Die Installation ist günstig, unbürokratisch und selbst in Wohngebieten möglich.

Nürtingen, Deutschland. 04. Februar 2022 - Mit seinem dichten Netz an Ladestationen gilt das österreichische Bundesland Steiermark als eine der Vorzeigeregionen für E-Mobilität in Europa. Der landesweit und auch international aktive Energieversorger Energie Steiermark plant den Ausbau einer Schnellladeinfrastruktur und setzt dabei auf die batteriegepufferte Ultra-Schnellladetechnologie des deutschen Herstellers ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), einem in diesem Bereich international führenden Unternehmen. Je nach Fahrzeugausstattung laden die High Power Charger von ADS-TEC Energy mit Ladeleistungen von bis zu enormen 320 Kilowatt, und dies ohne die störende Geräusch-entwicklung manch herkömmlicher Systeme. Auf diese Weise lassen sich Elektroautos mit moderner 800-Volt-Technik auch mitten in Wohngebieten binnen Minuten aufladen, ohne dass der Fahrer dafür mitunter weite Wege zu Ladeparks an Autobahnen in Kauf nehmen müsste.

Bildtitel: Energie Steiermark setzt auf ultraschnelle Ladetechnik von ADS-TEC Energy, Foto: Energie Steiermark (c)

Im Mai letzten Jahres hat Energie Steiermark eine erste Ultra-Schnellladestation von ADS-TEC Energy direkt vor dem Haupteingang der Grazer Firmenzentrale in Betrieb genommen. Die beiden grünen, futuristisch gestylten Ladesäulen entwickelten sich rasch zu Publikums-magneten: Kunden, Besucher und Mitarbeiter von Energie Steiermark nutzen das Angebot gerne, um selbst nach kurzen Meetings oder Besuchen mit vollem Akku weiterzufahren.

Derzeit erkundet Energie Steiermark weitere Standorte für Ultra-Schnellladestationen in der Region. Die Voraussetzungen sind denkbar günstig: die Ultra-Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy erfordert keine Investitionen für einen Netzausbau und kann ohne eine langwierige Errichtung von Mittelspannungsanlagen und Trafostationen innerhalb von wenigen Tagen aufgebaut und installiert werden. Damit entfallen auch die an vielen Orten üblichen Bauanträge, Genehmigungsverfahren und laufende Gebühren für den sonst nötigen größeren Anschluss.

Der Schlüssel zu dieser schnellen Erschließung mit ultraschnellen Ladestationen in leistungsbegrenzten Netzen liegt in der sogenannten ChargeBox von ADS-TEC Energy; einem Batteriespeicher, der sich permanent langsam auflädt, um bei Bedarf höchste Ladeleistungen bereitzustellen. Die verfügbare Anschlussleitung aus dem Netz wird bei jedem Ladevorgang direkt genutzt - in Graz sind es 50 Kilowatt. Erst bei höheren Ladeleistungen wird zusätzlich Leistung aus dem Batteriespeicher gepuffert. So ist immer genug Energie und Leistung vorhanden, selbst für viele Ladevorgänge hintereinander.

ChargeBox und Ladesäulen lassen sich - wie vor der Firmenzentrale der Energie Steiermark - unmittelbar nebeneinander oder auch mit deutlichem Abstand von bis zu 100 Metern flexibel positionieren. Im Vergleich zu alternativen Netzausbauten ist die batteriegepufferte Schnelllade-lösung von ADS-TEC Energy im Schnitt meist sehr viel günstiger. Sie nimmt zudem deutlich weniger Platz in Anspruch. Dies erleichtert die Erschließung an urbanen Standorten enorm: Bezüglich seiner Kapazität und Leistung ist sie in dieser kleinen Bauart weltweit führend. Auf einer Grundfläche von weniger als 1,5 Quadratmetern ist alle notwendige Technik wie die Batterieeinheit mit 140 Kilowattstunden, Leistungselektronik, Klimatisierung und Steuerung untergebracht. Das System arbeitet selbst im Höchstbetrieb flüsterleise und eignet sich daher auch für den Einsatz in Wohngebieten und an Mehrparteienhäusern.

Christian Purrer, Energie Steiermark-Vorstandssprecher: "Der Ausbau der Infrastruktur von E-Ladestationen ist essenziell für die erfolgreiche Entwicklung von Elektromobilität. Mit der Ultra-Schnellladestation von ADS-TEC Energy können wir im Bedarfsfall Elektroautos binnen weniger Minuten problemlos mit bis zu 320 Kilowatt laden. Die vor unserem Headquarter errichtete Ladestation setzt einen neuen Maßstab in Sachen komfortable und flexible Verwendung von elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Dank unserem konsequenten Ausbau der Ladeinfrastruktur ist heute kein Haushalt in der Steiermark weiter als 15 Kilometer zur nächsten E-Ladestelle entfernt."

Martin Dreyer, Vertriebsleiter bei ADS-TEC Energy: "Energie Steiermark gilt als einer der Pioniere der E-Mobilität in Europa. Mit der Installation unserer Ultra-Schnellladestation direkt vor der Firmenzentrale hat das Unternehmen ein Zeichen gesetzt, das in der Branche in Europa und in den USA bereits große Beachtung gefunden hat. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Energie Steiermark den Vorsprung der Region bei Klimaschutz und E-Mobilität weiter voranzutreiben."

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH. Die ADS-TEC Energy GmbH wiederum ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens ADS-TEC Energy PLC in Irland und an der NASDAQ notiert. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energiemanagementsysteme. Die speicherbasierte Schnellladetechnologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektrofahrzeugen auch in leistungsbegrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adstec-energy.com

