16.02.2022

Zusätzlicher Kauf im Wert von über 30 Millionen US-Dollar unterstreicht das Bekenntnis zur batteriegepufferten Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy - Nachhaltiges Lade-Konzept soll Mobilitätswende in US-Städten beschleunigen

NÜRTINGEN, Deutschland - 16. Februar 2022 - ADS-TEC Energy (NASDAQ: ADSE), ein weltweit führender Anbieter von batteriegepufferter Ultra-Schnellladetechnologie, meldet den bisher größten Einzelauftrag in den

USA: Der US-Infrastrukturinvestor Smart City Capital wird mehr als 200 ChargeBox-Ladestationen für Elektrofahrzeuge im Bundesstaat Florida aufstellen. Smart City Capital erweitert damit die Ende vergangenen Jahres angekündigte Erstbestellung. Darüber hinaus plant Smart City Capital in einer späteren Phase voraussichtlich mehr als weitere 200 Schnellladesysteme von ADS-TEC Energy in 13 US-Bundesstaaten zu installieren.

Mit der jüngsten Anschaffung von ADS-TEC Energy Systemen im Wert von mehr als 30 Millionen US-Dollar setzt Smart City Capital auf die Vorteile von Ultra-Hochgeschwindigkeits-Ladestationen: Sie helfen Städten mit eingeschränkten Stromkapazitäten und an abgelegenen Orten, den Wandel zu einer nachhaltigen Ladetechnologie zu beschleunigen. Die Installation der Ladestationen in Florida soll Mitte des Jahres starten und Modellcharakter für die Einführung in anderen US-Bundesstaaten haben. Sie ermöglichen öffentliche und privatwirtschaftliche Anwendungen, sowohl für Einzelfahrzeuge als auch für Flotten. Auf diese Weise sollen Städte ihre Nachhaltigkeits- und CO2-Ziele schneller erreichen können, ohne kostspielige Aufrüstung der bestehenden Stromnetze. Die Installation der zusätzlichen, mehr als 200 Ladesysteme von ADS-TEC Energy soll ab Ende 2022 erfolgen.

Smart City Capital entschied sich für die Zusammenarbeit mit ADS-TEC Energy aufgrund der Leistungsfähigkeit und Qualität des ChargeBox-Produkts sowie der langjährigen Erfahrung des Unternehmens mit batteriegepufferten Ladetechnologien. So hat Smart City Capital rund um seine Partnerschaft mit ADS-TEC Energy einen eigenen Geschäftsbereich unter dem Namen "Ultra Smart Charge" aufgebaut. Er wird Teil des Smart City Capital Market Place sein, einer Beschaffungsplattform für Ladeinfrastrukturen für 15.000 Kommunen in den USA, Kanada und Großbritannien.

"Kein anderer Anbieter kann mit ADS-TEC Energy mithalten. Dies ist der richtige Partner zur richtigen Zeit mit der branchenweit innovativsten Ladelösung", kommentiert Oscar Bode, CEO von Smart City Capital. "Wir sind stolz, den Städten diese erste Ultra-Schnellladestation ihrer Art bieten zu können. Auf diese Weise können wir Städte darin unterstützen, die Mobilitätswende voranzutreiben und die Voraussetzungen für nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu schaffen."

Die batteriegepufferte Technologie von ADS-TEC Energy ermöglicht ein flächendeckendes, ultraschnelles Laden (bis zu 320 Kilowatt ) in bestehenden, leistungsbegrenzten Netzen, ohne dass die Infrastruktur dafür eigens ausgebaut werden muss. Dies ermöglicht die Einführung von ultraschnellen Ladevorgängen in bisher nicht erschlossenen Gebieten und Segmenten wie Stadtzentren, abgelegenen und ländlichen Gebieten. Ladestationen von ADS-TEC Energy können auch zum schnellen Aufladen von kommunalen Fahrzeugen, z. B. von Stadtbussen, eingesetzt werden, ohne die Stromversorgung kritischer Dienste wie Notrufnetze oder Straßenbeleuchtung zu beeinträchtigen.

"Smart City Capital will mit aller Kraft die Hürden abbauen, die Städte jeder Größenordnung bisher daran hindern, Smart Cities zu werden. Wir freuen uns, mit diesen Städten zusammenzuarbeiten, um unsere batteriegepufferten Hochgeschwindigkeits-Ladestationen überall in den Vereinigten Staaten einzuführen, ohne dass das Stromnetz dafür grundlegend überarbeitet werden muss", so Thomas Speidel, CEO und Gründer von ADS-TEC Energy. "Gemeinsam werden wir den Übergang zu einer rein elektrischen Mobilität vorantreiben."

ADS-TEC Energy ChargeBox und HPC-Dispenser für ultraschnelles Laden, Foto: ADS-TEC Energy

Über ADS-TEC Energy

ADS-TEC Energy Inc. ist eine US-Tochtergesellschaft der ADS-TEC Energy GmbH. Die ADS-TEC Energy GmbH wiederum ist eine Tochtergesellschaft des börsennotierten Unternehmens ADS-TEC Energy PLC in Irland und an der NASDAQ notiert. Auf Basis von mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert die ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme inklusive deren Energie-managementsysteme. Die speicherbasierte Schnelllade- technologie ermöglicht Ultra-Schnellladen von Elektro-fahrzeugen auch in leistungs-begrenzten Stromnetzen und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme sind zurückzuführen auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und eigene Fertigung. Mit seinen hochentwickelten Systemplattformen ist das Unternehmen ein wertvoller Partner für Automobilhersteller, OEMs, Energieversorger und Ladebetreiber.

Weitere Informationen finden Sie unter www.adstec-energy.com

Medienkontakte:

Europa:

B.L.B.R Burkhard Leschke Brand Relations b.leschke@blbr.de +4916093803331

USA:

Barbara Hagin Breakaway Communications bhagin@breakawaycom.com +1 408-832-7626

Scott Gamm Strategy Voice Associates scott@strategyvoiceassociates.com +1 917-626-9515

