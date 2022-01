DGAP-News: Advanced Blockchain AG erhält 5% aller Token für die Inkubation des Bribe-Protokolls (deutsch)

Advanced Blockchain AG erhält 5% aller Token für die Inkubation des Bribe-Protokolls

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) hat über eine Tochtergesellschaft das Bribe-Protokoll zusammen mit Composable Labs inkubiert und erhält 5 Millionen Bribe-Token ($BRIBE), dies entspricht einer Beteiligung von 5%. Advanced Blockchain erhält die Token für Beratungs- und Entwicklungsleistungen.

Jüngst konnte das Bribe-Protokoll eine Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 25 Millionen USD erfolgreich abschließen. Insgesamt wurden 4 Millionen USD eingesammelt. Im Rahmen der abgeschlossenen Token Emission wurden zusätzliche $1.52 Millionen USD für 1.02 Millionen $BRIBE Tokens erlöst. $BRIBE wird jetzt an einer der prominentesten dezentralen Börsen mit einem mittelgroßen Tagesvolumen im siebenstelligen Bereich gehandelt. Der Preis liegt zum Zeitpunkt des Verfassens dieser Mitteilung bei 2,06, was derzeit einem Wert von 10.3 Millionen US Dollar für den Anteil von Advanced Blockchains von 5 Millionen Bribe-Token entspricht. Da die Token erst kürzlich in den Handel einbezogen wurden, ist eine hohe Volatilität zu erwarten.

Die Beteiligung am Bribe-Protokoll ist für Advanced Blockchain von hohem strategischem Wert, da das innovative Protokoll Synergien mit anderen Portfoliounternehmen der Advanced Blockchain innerhalb des Ökosystems schafft.

Die Aufnahme von Bribe in das Token-Portfolio unterstützt die Mission von Advanced Blockchain, eine treibende Kraft im Web 3.0-Ökosystem zu sein. Advanced Blockchain stellt weiterhin Ressourcen zur Verfügung, um Teams bei der Entwicklung von Lösungen wie Bribe zu unterstützen. Die Advanced Blockchain profitiert durch die Wertschöpfung und den langfristigen Erfolg der inkubierten Token-Projekte, von denen eine beträchtliche Rendite erwartet wird. Weiterführende Informationen finden sich in einem Blog auf der Advanced Blockchain Website.

Über Bribe: Das Bribe-Protokoll ermöglicht es den Token-Inhabern, von ihren Stimmrechten zu profitieren, die mit Beteiligungen an dezentralen, autonomen Organisationen (DAOs) wie z.B. Aave einhergehen. Governance in der Blockchain kann ähnlich wie das Stimmrecht von Aktionären gesehen werden. Das Bribe-Protokoll inzentiviert die Token-Inhaber monetär in fairer Weise am Governance-Prozess teilzunehmen. Mehr zu Bribe auf https://www.bribe.xyz.

Mehr über Advanced Blockchain AG: Die Advanced Blockchain AG ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie und verfügt über ein umfassendes Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 widmen. Gruppenweit besteht das Team aus mehr als 160 Entwicklern weltweit, die verschiedene Disziplinen abdecken und uns in die Lage versetzen, in verschiedenen Ökosystemen der Branche Innovationen zu entwickeln.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

