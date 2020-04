DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Neues Aufsichtsratsmitglied bestellt (deutsch)

Advanced Blockchain AG: Neues Aufsichtsratsmitglied bestellt

Die Advanced Blockchain AG ( ISIN DE000A0M93V6 ) gibt bekannt, dass das Amtsgericht Frankfurt am Main antragsgemäß Herrn Michael Ganser zum Mitglied des Aufsichtsrats bestellt hat. Herr Ganser ist Founder und Chairman der Windage AG und früherer CEO der Blockchain-Plattform iov42 und war mehr als 25 Jahre für Unternehmen des Cisco-Konzerns tätig, darunter langjährig in führenden Positionen wie Senior Vice President of Cisco Central Europe, Senior Vice President of Cisco DACH, CEO & Senior Vice President of Cisco Germany and CEO & General Manager of Cisco Switzerland.

Advanced Blockchain AG wird durch die langjährige Expertise im Technologiebereich von Herrn Ganser große Unterstützung auf dem Weg zu einem der führenden Blockchain-as-a-Service-Anbieter in Europa erhalten. Michael Ganser dazu:

"Im letzten Jahr hat Blockchain den Wandel vom Hype zur Qualität begonnen. Im Jahr 2020 bietet sich für Blockchain die Chance, einen echten Einfluss auf Wirtschaft und Gesellschaft zu nehmen und sich zu einer der bedeutendsten Infrastrukturen des digitalen Zeitalters zu entwickeln. Ich bin tief beeindruckt von der Qualität des Teams der Advanced Blockchain AG. Mit ihren industriellen Blockchain-Lösungen arbeitet Advanced Blockchain an der kritischsten Schnittstelle zwischen Technologie und Wirtschaft. Sie sind in einer guten Position, um komplexe Geschäftsprobleme für Unternehmen auf dem europäischen Markt zu lösen. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser spannenden Reise zu sein und Teil dieses großartigen Teams zu werden."

Über die Advanced Blockchain AG Advanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und gestaltet Blockchain-Softwärelösungen für führende Industrieunternehmen. Advanced Blockchain AG entwickelt außerdem ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" ( www.peaq.io).

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.

