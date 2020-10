DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Peaq Technology GmbH hat Finanzierungs-Vorserie-A-Runde erfolgreich abgeschlossen (deutsch)

Advanced Blockchain AG: Peaq Technology GmbH hat Finanzierungs-Vorserie-A-Runde erfolgreich abgeschlossen

Die Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) freut sich bekannt zu geben, dass ihre blockchain-basierte Ausgründung peaq Technology GmbH ( peaq.io) ihre Finanzierungs-Vorserie A erfolgreich mit einer Finanzierung in Höhe von ca. EUR 750.000 abgeschlossen hat. Diese erfolgreiche Finanzierung wird Peaq helfen, sich auf die bevorstehende Serie-A-Finanzierungsrunde vorzubereiten und sich besser bei der Produktentwicklung zu positionieren.

Peaq ist ein Spin-off der Advanced Blockchain AG, das sich dem Aufbau, dem Angebot und der Erweiterung einer Baselayer-Blockchain-Technologie widmet. Die Blockchain von peaq basiert auf gerichteten azyklischen Graphen (DAGs), bei denen es sich um eine spezielle Art der Distributed Ledger-Technologie handelt. DAGs bieten Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit und Skalierbarkeit im Vergleich zu herkömmlichen Blockchains und gleichzeitig reduzierte Transaktionskosten. peaq nutzte diese Technologie als Inspiration für das Produkt DAGchain(R), eine Blockchain, die Eigenschaften von DAGs enthält.

Die DAGchain(R) steht für mehr als drei Jahre Forschung und Entwicklung, die von und in Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Veteranen der Blockchain-Industrie durchgeführt wurden. Die DAGchain(R) bietet Projekten, die sie verwenden, ein hohes Maß an Skalierbarkeit, Sicherheit, Konsistenz und Dezentralisierung. Peaq bietet diese Blockchain-Plattforminfrastruktur Unternehmen an, die innovative und fortschrittliche Blockchain-Produkte entwickeln möchten. Peaq bietet auch eine Vielzahl von maßgeschneiderten Blockchain-basierten Produkten für Unternehmen der Automobil-, Telekommunikations- und Maschinenindustrie an. In jüngster Zeit wurde peaq access control eingeführt, das erste Berechtigungs- und Zugriffskontrollsystem, das die systemübergreifende Zugriffssteuerungsverwaltung über die Blockchain ermöglicht.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG, peaq und ihren anderen Investitionen und Projekten finden Sie auf der Website www.advancedblockchain.com.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com

