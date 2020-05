DGAP-News: Advanced Blockchain AG: Positive Entwicklungen bei mehreren Blockchain-Projekten (deutsch)

Advanced Blockchain AG: Positive Entwicklungen bei mehreren Blockchain-Projekten

27.05.2020

Nach dem bereits vermeldeten erfolgreichen Exit bei der Blockchain-Beteiligung Lendflo kann die Advanced Blockchain AG ( ISIN DE000A0M93V6 ) weitere positive Entwicklungen bei zwei Blockchain-Projekten vermelden:

Am 26. Mai gab die web3 foundation ( www.web3.foundation) bekannt, dass die erste Version ihres neuartigen Polkadot-Protokolls ( www.polkadot.network) gestartet ist. Polkadot ist eine sog. "Sharded Blockchain", die es erlaubt, mehrere Blockchains innerhalb eines gemeinsamen Netzwerks zu verbinden, so dass ein Austausch zwischen den Blockchains sowie paralelle Datenprozesse möglich sind. Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten wird das Polkadot-Netzwerk mit seinen DOT-Token insbesondere im Internet-of-Things (IoT) finden. Die Entwicklung von Polkadot begann im Jahr 2016 durch die web3 Foundation und ihren Gründer und Präsident Dr. Gavin Wood.

Ebenfalls am gestrigen Tag vermeldete Energy Web ( www.energyweb.org) eine Partnerschaft mit Vodafone Business, einem globalen Telekommunikationskonzern mit Sitz in Großbritannien ( www.vodafone.com). Die Partnerschaft soll die Integration von erneuerbaren und dezentralen Energie Assets innerhalb von Stromnetzen durch den Einsatz von IoT- und Blockchain-Technologie verbessern. Digital Assets von Energy Web in Form des "Energy Web Token" (EWT) sind bereits in den Handel an etablierten Börsen einbezogen.

Advanced Blockchain AG hat bereits im Jahr 2017 zur Finanzierung der Projekte Polkadot und Energy Web über ihre 100%ige Tochtergesellschaft nakamo.to GmbH zusammen mit Synergieinvestoren insgesamt im mittleren sechstelligen Euro-Bereich beigetragen. Für die geleisteten Beiträge erhalten Investoren wie Advanced Blockchain Digital Assets, die bei einer erfolgreichen Entwicklung dieser Projekte deutlich an Wert gewinnen können. Dies ergibt sich auch bereits aus indikativen Handelspreisen dieser Digital Assets an etablierten Börsen.

Über die Advanced Blockchain AG Advanced Blockchain AG ist eine börsengehandelte Blockchain-Entwicklungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, deren Aktien auf XETRA, Frankfurt, Düsseldorf und anderen Börsen gehandelt werden. Die Gesellschaft entwickelt und investiert in Blockchain-Softwärelösungen für führende Industrieunternehmen. Die größte Beteiligung besteht an der Peaq Technology GmbH, die ihr eigenes Blockchaintechnologie-Basissystem namens "peaq" ( www.peaq.com) auf Basis der neuartigen DAGchain-Technologie entwickelt.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG sind auf der Internetseite www.advancedblockchain.com erhältlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com

ISIN: DE000A0M93V6

WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München EQS News ID: 1056381

