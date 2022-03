Advanced Blockchain AG steigt in das Scale Segment der Deutschen Börse auf - Führender Web3 und Blockchain Pionier öffnet sich dem breiten Börsenpublikum

Nach fünf Jahren rasantem Wachstum steigt die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6 ) in das Wachstumssegment "Scale" der Deutsche Börse AG auf.

Seit ihrem Listing am 14.10.2020 im Primärmarkt Börse Düsseldorf ist die Advanced Blockchain Gruppe schnell expandiert und beschäftigt weltweit inzwischen über 160 Mitarbeiter auf 6 Kontinenten als schnellwachsendes Blockchain-Tech-Unternehmen.

Allein im Jahr 2021 wurden unter der Advanced Blockchain AG und ihrer Tochterunternehmen eine Vielzahl von Beteiligungen eingegangen bzw. Projekte welche die Vision des Web3 weiter rasant vorantreiben sollen entwickelt. Auch im Jahr 2022 konnte das Portfolio durch weitere Beteiligungen an zukunftsträchtigen Blockchain-Protokollen und Web3 Infrastruktur-Projekten ausgebaut werden.

Die Advanced Blockchain fungiert nicht nur als Investor sondern verfügt über die interne technologische Kompetenz Projekte von der Idee bis über den erfolgreichen Markteintritt hinaus zu begleiten.

"Über eine Beteiligung an der Advanced Blockchain AG haben unsere Aktionäre die Chance von unserem einzigartigen Frühphasen-Dealflow zu profitieren, welcher sonst nur einem exklusiven Investorenkreis mit entsprechender Branchen Expertise zur Verfügung steht. So konnten wir z.B. im Jahr 2017 ein Frühphasen-Investment in Polkadot sichern, welches einen zweistelligen Millionenwert erreichte und weitere Frühphasen-Investments innerhalb der Unternehmensgruppe finanzierte." sagt Vorstand und CIO der Advanced Blockchain AG, Simon Telian

Durch die Expertise in diversen Blockchain Ökosystemen und das globale Netzwerk gehört die Advanced Blockchain zu den schnellstwachsenden Tech-Unternehmen der Branche. Insgesamt teilen sich die Geschäftsfelder in die Bereiche Web3 und Blockchain auf, um mit verschiedenen Einnahmearten breit diversifiziert über alle Marktphasen aufgestellt zu sein und kontinuierlich Gewinne erwirtschaften zu können. Die Gesellschaft arbeitet bereits operativ profitabel.

"Einer unserer höchsten Ansprüche sind zufriedene Aktionäre, weshalb wir uns für den Zwischenschritt des Scale Listings entschieden haben. Wir versprechen uns dadurch für einen größeren Kreis auch von institutionellen Investoren sichtbarer zu werden und so die Liquidität in der Aktie weiter zu erhöhen. " so Michael Geike Vorstand und CEO der Advanced Blockchain AG

Mit dem Dual-Listing in das Scale-Segment gehen weitreichende Pflichten für die Advanced Blockchain einher, die Aktionären noch mehr Transparenz vermitteln. Hierzu zählen Konzernjahres- sowie Konzernhalbjahresberichte, die Betreuung durch einen Deutsche Börse Capital Market Partner und ein laufendes Aktien-Research.

Passend zu der rasanten operativen Entwicklung der Gesellschaft soll künftig die Öffentlichkeitsarbeit, sowie Aktionärskommunikation um die erfolgreichen Geschäfte der Gruppe fociert werden.

Über Advanced Blockchain AG:

Die Advanced Blockchain AG ist ein Venture Builder und Investor in der Blockchain-Industrie und verfügt über ein umfassendes Team von Analysten, Entwicklern, Programmierern, Ökonomen und Mathematikern, die sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 widmen. Gruppenweit besteht das Team aus mehr als 160 Entwicklern weltweit, die verschiedene Disziplinen abdecken, um in diversen Ökosystemen der Branche Innovationen zu entwickeln.

Weitere Informationen zur Advanced Blockchain AG und ihren verschiedenen Projekten und Beteiligungen finden Sie unter: https://www.advancedblockchain.com/.

