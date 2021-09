DGAP-News: ADX Energy Limited: Aktueller Stand des österreichischen Geothermie-Pilotprojekts (deutsch)

ADX Energy Limited: Aktueller Stand des österreichischen Geothermie-Pilotprojekts

ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) hat über ihre 100%ige österreichische Tochtergesellschaft ADX VIE GmbH mit Siemens Energy und RED Drilling & Services GmbH (RED) (die Parteien) eine Vereinbarung über die Entwicklung einer kleinen Demonstrationsanlage getroffen, die ein geschlossenen System CO2-basierter geothermischer Stromerzeugungstechnologie an einem bestehenden Bohrlochstandort verwendet.

"ADX finalisiert kommerzielle Vereinbarungen und Bohrstandort für Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit Siemens Energy und RED Drilling, um eine neue geothermische Stromerzeugungstechnologie zu evaluieren"

Wichtige Punkte:

- Nach ADXs vorheriger Mitteilung am 15. Juli 2021 hat ADX mit Siemens Energy und RED Drilling & Services GmbH (RED) eine Vereinbarung über den Bau und Betrieb eines Bohrlochtestgeländes (Pilotprojekt) in Österreich zur Evaluierung der Technologie Geothermie zu Energie geschlossen.

- ADX ist verantwortlich für alle Aspekte der Lizenzierung und der untertägigen Ausführung des Projekts, einschließlich Genehmigungen, Engineering, geologische Analyse, Betriebsplanung und Implementierung.

- ADX und RED haben einen geeigneten bestehenden Bohrstandort für das Pilotprojekt mit den entsprechenden Wärmeübertragungseigenschaften, einem außergewöhnlich hohen geothermischen Gradienten und Reservoirs mit hervorragenden Durchflusskapazitäten identifiziert.

- ADX ist dabei, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Vereinbarungen mit den zuständigen Behörden einzuholen, bevor der Pilotbetrieb aufgenommen wird.

- Siemens Energy wird thermodynamische Ingenieurarbeiten für die Bewertung des Stromerzeugungssystems erbringen. RED wird alle erforderlichen Aufwältigungsarbeiten sowie die Überwachung der Bohrlochleistung durchführen.

- Das Pilotprojekt soll ADX mehr Wissen, Erfahrung und Glaubwürdigkeit verleihen, um geeignete geothermische Stromerzeugungstechnologien in großem Maßstab in den von ADX betriebenen österreichischen Lizenzen sowie anderen zentraleuropäischen Jurisdiktionen zu entwickeln und einzusetzen, in denen ADX Möglichkeiten zur geothermischen Stromerzeugung identifiziert hat.

Das Pilotprojekt soll den Konzeptnachweis (Proof of Concept) dieser alternativen geothermischen Energieumwandlungstechnologie einschließlich verbesserter Wirkungsgrade bei der Stromerzeugung im Vergleich zu herkömmlichen geothermischen Systemen erbringen. Durch die Nutzung einer bestehenden Geothermiebohrung beabsichtigen die Vertragsparteien, Know-how im Bereich der Wiederverwendungskonzepte für stillgelegte Bohrlöcher und/oder Reservoirs für den Einsatz der Geothermietechnologie zu entwickeln. Das Engineering, die Planungs- und Beschaffungsarbeiten werden voraussichtlich im Oktober 2021 beginnen.

ADXs Rolle im Pilotprojekt besteht darin, die Gesamtprojektleitung sowie die Verantwortung für die Ausführung aller übertägigen Aspekte des Projekts zu übernehmen, einschließlich Engineering, geologische Analyse, Betriebsplanung und Implementierung. ADX ist auch für die Einholung aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen und Vereinbarungen in Bezug auf das Pilotprojekt und die Nutzung des Testbohrlochs verantwortlich. Erste Gespräche hinsichtlich des Pilotprojekts mit den zuständigen österreichischen und lokalen Behörden verliefen positiv.

Siemens Energy wird das notwendige thermodynamische Engineering, die Prozesseffizienzanalyse und die Anlagenparameter bereitstellen, um das System in einer geologischen Lagerstättenumgebung zu bewerten. RED wird im Auftrag der Vertragsparteien die erforderlichen Dienstleistungen für die Aufwältigungsarbeiten erbringen sowie die Überwachung der Bohrlochleistung durchführen.

ADX verfügt innerhalb seines bestehenden Portfolios eine Reihe von Kommerzialisierungsmöglichkeiten für die geothermische Stromerzeugungstechnologie. Das beinhaltet die nachgewiesenen geothermischen Zonen des Molassebeckens in Oberösterreich und des Pannonischen Beckens in Rumänien (wo ADX die Parta-Lizenz betreibt). ADX hat auch eine Reihe weiterer Standorte in Mitteleuropa identifiziert, die einen idealen geologischen Rahmen für die geothermische Stromerzeugung im kommerziellen Maßstab bieten.

Neben dem bereits angekündigten Projekt zur Erzeugung von grünem Wasserstoff (Green Hydrogen Project) im Wiener Becken hat die geothermische Stromerzeugung das Potenzial, zu einem profitablen und integrierten Übergang zur grünen Energieerzeugung beizutragen und gleichzeitig den Wert und die Lebensdauer der bestehenden Öl- und Gas-Assets von ADX zu erhalten und zu steigern sowie eine alternative Kommerzialisierungsoption für mehrere konventionelle Öl- und Gasexplorationsgebiete innerhalb des österreichischen und rumänischen Flächenportfolios von ADX zu bieten.

ADX freut sich darauf, den Aktionären weitere Updates zum Fortschritt des Pilotprojekts bereitzustellen.

Hintergrund zur Rolle von ADX in der Geothermie

In der entsprechenden geologischen Umgebung ist die geothermische Stromerzeugung in der Lage, eine kostengünstige, konstante und zuverlässige kohlenstofffreie Energiequelle zum Heizen oder zur Umwandlung in elektrischen Strom bereitzustellen.

Die Geothermiebranche wird in München (Deutschland), das in der Nähe von ADXs Explorationsgebiet in Oberösterreich liegt, sehr gut unterstützt. Das Gebiet in Österreich beherbergt belegte geothermische Reservoirs mit großem ungenutztem Potenzial, wo ein wachsender Bedarf an Fernwärme und industriellen Anwendungen besteht.

ADXs Rolle im geothermischen Pilotprojekt als Betreiber, Berater für untertägige Geotechnologie und Lizenzinhaber ist eine Erweiterung der aktuellen Öl- und Gasproduktions- und Explorationsaktivitäten von ADX in Österreich. Die Durchführung dieses Pilotprojekts in Zusammenarbeit mit hochkompetenten Parteien wie Siemens und RED bietet ADX eine einzigartige Gelegenheit, ihr Wissen, ihre Fähigkeiten und ihre Erfahrung im Hinblick auf eine Beteiligung an geothermischen Stromerzeugungsprojekten im kommerziellen Maßstab in naher Zukunft zu erweitern.

ADX produziert jetzt sichere Energie mit geringen Treibhausgasemissionen nach den höchsten Umweltstandards und setzt gleichzeitig ihre Assets, Mitarbeiter und Fähigkeiten für den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Energieerzeugung neu ein.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ian Tchacos Executive Chairman ian.tchacos@adxenergy.com.au

Paul Fink Chief Executive Officer paul.fink@adx-energy.com

Tel. +61-8-9381 4266

Im deutschsprachigen Raum

AXINO Media GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de

