DGAP-News: ADX Energy Limited sichert eine 18-monatige Verlängerung für die Parta-Explorationslizenz in Rumänien (deutsch)

ADX Energy Limited sichert eine 18-monatige Verlängerung für die Parta-Explorationslizenz in Rumänien

ADX Energy Ltd (ASX-Code: ADX) teilt mit, dass die rumänische Nationalagentur für Mineralressourcen eine 18-monatige Verlängerung des Arbeitsprogramms der aktuellen Phase I (Explorationsphase) für die Explorationslizenz Ex-10 Parta auf dem rumänischen Festland genehmigt hat. Die Lizenzverlängerung der Phase I wurde ohne zusätzliche Arbeitsprogrammverpflichtungen gewährt und ist laut Konzessionsvertrag nur mit einer Technologietransfergebühr von 14.520 Euro für den 18-Monats-Zeitraum verbunden.

Wichtige Punkte:

- Gewährung einer 18-monatigen Verlängerung der Explorationslizenz Ex-10 Parta für die aktuelle Explorationsphase.

- Die Verlängerung ermöglicht ADX die Beschaffung alternativer Finanzierungen im Namen von Danube Petroleum Limited, um ein 100 km2 umfassendes seismisches 3D-Programm zu erwerben, das nach einem Verzug eines früheren Partners aufgeschoben wurde.

- Die Explorationslizenz Ex-10 Parta umgibt die Produktionslizenz Iecea Mare in Rumänien, die die Ende 2019 niedergebrachte Gasbohrung Iecea Mica-1 (IMIC-1) enthält - siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung.

- Das geplante seismische 3D-Arbeitsprogramm wurde konzipiert, um Bewertungsmöglichkeiten innerhalb der Produktionslizenz Iecea Mare sowie sowohl Explorations- als auch Bewertungsziele in der weiteren Explorationslizenz Parta anzuvisieren.

ADX hält einen Anteil von 49 % an Danube Petroleum Limited (Danube), während der verbleibende Anteil im Besitz der Reabold Resources Plc ist. Danube hält über ihre 100-prozentige rumänische Tochtergesellschaft ADX Energy Panonia Srl:

- eine 100-prozentige Beteiligung an der Explorationslizenz Ex-10 Parta in Rumänien (einschließlich einer 100-prozentigen Beteiligung am einzigen Risikoausschlussbereich Parta); und

- eine 100-prozentige Beteiligung an der Produktionslizenz Iecea Mare in Rumänien (die die Bohrung IMIC-1 beherbergt).

Die Verlängerung des Arbeitsprogramms wird ADX die Beschaffung alternativer Finanzierungen im Namen von Danube ermöglichen, um ein seismisches 3D-Programm zu erwerben, das konzipiert wurde, die Bewertungs- und Explorationsmöglichkeiten innerhalb der Explorationslizenz Ex 10 Parta sowie der Produktionslizenz Iecea Mare weiter zu definieren.

Das seismische 3D-Programm auf Parta wurde im September 2020 im Anschluss eines Verzugs der an der ASX notierten Tamaska Oil & Gas Limited gemäß einer Farm-in-Vereinbarung zur Finanzierung eines 100 km2 umfassenden 3D-Seismikprogramms verschoben.

Abbildung in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Karte mit Explorationslizenz Ex-10 Parta (ca. 1.200 km²), einziger Risikoausschlussbereich, vorliegende 3D-Seismik, geplante 3D-Seismik und Lage der Befundungsbohrung Iecea Mica -1 (IMIC-1)

Das 100 km2 umfassende 3D-Seismikprogramm wurde konzipiert, um eine Reihe von Leithorizonten und Prospektionsgebieten, die derzeit mittels der 2D-Seismik definiert werden, sowie Möglichkeiten für risikoarme Bewertungs- und Ablenkungsbohrungen innerhalb der Lizenz Iecea Mare zu entwickeln.

