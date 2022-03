DGAP-News: Änderungen in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat von Lindt & Sprüngli (deutsch)

Änderungen in der Konzernleitung und im Verwaltungsrat von Lindt & Sprüngli

17.03.2022 / 18:31

Medienmitteilung Personaländerungen | Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR | 17. März 2022

Kilchberg, 17. März 2022 - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gibt bekannt, dass Dr. Dieter Weisskopf gegen Ende Jahr von seiner gegenwärtigen Position als CEO der Gruppe infolge Pensionierung zurücktreten wird. Gleichzeitig ernennt der Verwaltungsrat Dr. Adalbert Lechner, langjähriger CEO der deutschen Tochtergesellschaft sowie seit 1. Januar 2017 Konzernleitungsmitglied, zum neuen CEO des Konzerns. Sodann schlägt der Verwaltungsrat anlässlich der Generalversammlung vom 28. April 2022 die Wahl von Dr. Dieter Weisskopf als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor.

Dieter Weisskopf tritt als Group CEO ab und wird als Mitglied des Verwaltungsrates an der kommenden Generalversammlung vorgeschlagen Nach seiner erfolgreichen 27-jährigen Karriere in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli - davon sechs Jahre in der Funktion des CEO sowie zuvor als CFO - hat sich Dieter Weisskopf entschieden, die operative Leitung gegen Ende Jahr abzugeben. Der Verwaltungsrat schlägt ihn anlässlich der Generalversammlung vom 28. April 2022 zur Wahl als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor.

Dazu Ernst Tanner, exekutiver Verwaltungsratspräsident: «Dieter Weisskopf hat wesentlich zum Erfolg unserer Gruppe beigetragen. Unter seiner Leitung verzeichnete das Unternehmen eine erfolgreiche und nachhaltige Performance. In den vergangenen sechs Jahren hat er zusammen mit dem Führungsteam den Konzern strategisch, organisatorisch wie auch beim wichtigen Thema der Nachhaltigkeit für die zukünftigen globalen Herausforderungen sehr gut aufgestellt. Bilanz und Erfolgsrechnung wurden unter seiner Führung weiter gestärkt und Regionen mit schnellerem Wachstum ausgebaut. Damit sind alle Voraussetzungen für eine Fortsetzung unserer Erfolgsgeschichte gewährt. Es freut mich ausserordentlich, dass wir weiterhin auf die Unterstützung von Dieter Weisskopf als Verwaltungsratsmitglied zählen dürfen».

«Lindt & Sprüngli befindet sich in einer sehr guten Verfassung, damit ist es ein idealer Zeitpunkt, die Leitung in neue Hände zu übergeben», sagt Dieter Weisskopf. «Ich schaue mit Stolz und viel Freude auf meine langjährige Tätigkeit in der Firmengruppe zurück und freue mich darauf, die Firma noch bis gegen Ende Jahr zu führen, als Verwaltungsrat Lindt & Sprüngli weiter zu begleiten und mich neuen unternehmerischen Tätigkeiten zu widmen.»

Adalbert Lechner wird neuer Group CEO Neuer CEO der Gruppe wird der langjährige CEO der deutschen Tochtergesellschaft sowie Konzernleitungsmitglied Adalbert Lechner. Er trat im Jahr 1993 der Lindt & Sprüngli Gruppe bei. Zunächst als CEO der österreichischen Tochtergesellschaft, dann im Jahr 1997 wurde er zum CEO der deutschen Niederlassung ernannt. Unter seiner Leitung hat sich die deutsche Tochter zur grössten und äusserst erfolgreichen Firma in der Gruppe entwickelt. Von 2011 bis 2016 war er Mitglied der Erweiterten Konzernleitung. Per 1. Januar 2017 wurde Adalbert Lechner zum Mitglied der Konzernleitung berufen und verantwortet in dieser Funktion neben der Leitung von Lindt Deutschland zusätzlich die Entwicklung der nordischen und osteuropäischen Märkte sowie den Bereich Global Retail/On-Line.

Mit dieser vorausschauenden Nachfolgeplanung an der Konzernspitze führt Lindt & Sprüngli die langfristige Ausrichtung des Unternehmens konsequent weiter. Basierend auf der langjährigen und erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Ernst Tanner und Adalbert Lechner wird die Kontinuität, die bei der Lindt & Sprüngli Gruppe eine wichtige Rolle spielt, gewährleistet und der Kurs in eine florierende Zukunft fortgesetzt.

«Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe als CEO des Konzerns und danke dem Verwaltungsrat für das Vertrauen», sagt Adalbert Lechner. «Dieter Weisskopf übergibt mir das Unternehmen in einer exzellenten Verfassung und die Erwartungen an die künftige Entwicklung sind hoch. Diese Herausforderung nehme ich gerne an, kann ich mich doch auf ein hervorragendes Führungsteam stützen.»

Dazu Ernst Tanner: «Ich bin stolz darauf, was das Management Team gemeinsam mit den über 14'000 leidenschaftlichen und engagierten Mitarbeitenden in den vergangenen Jahrzenten erreicht hat und schaue einer erfolgreichen Zukunft entgegen. Dank unserer starken Unternehmenskultur haben wir ein solides Fundament aufgebaut, das auch weiterhin unsere Position als weltweit führender Premium-Schokoladehersteller stärken wird. Ich bin dankbar, dass unser Unternehmen die CEO Aufgabe Adalbert Lechner übergeben kann, der ideal dafür geeignet ist, unsere Erfolgsgeschichte zusammen mit dem Management Team und meiner Unterstützung weiterzuführen».

Die Übergabe der Verantwortlichkeiten wie auch die entsprechenden Anpassungen der Struktur auf Konzernleitungsebene werden bis Ende Jahr umgesetzt.

Nächste Veröffentlichung: Halbjahreszahlen 2022 am Dienstag, 26. Juli 2022,

7:00 Uhr.

Media Contact | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com Investors Contact | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com

Über Lindt & Sprüngli Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 11 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 31 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'000 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2021 einen Umsatz von CHF 4,59 Mrd.

