DGAP-News: AEQUITA SE & Co. KGaA : METEOR übernimmt Creative Extruded Products, Inc. - erstes Add-on für AEQUITA in den USA (deutsch)

METEOR übernimmt Creative Extruded Products, Inc. - erstes Add-on für AEQUITA in den USA

Die METEOR Gruppe, ein fuhrender Hersteller von technischen Elastomerprodukten fur die Automobilindustrie und für industrielle Anwendungen mit Hauptsitz in Bockenem, hat das operative Geschäft von Creative Extruded Products, Inc. übernommen. Creative, jetzt Meteor Creative, Inc., ist ein Hersteller von extrudierten Kunststoff- und Elastomerprofilen mit Sitz in Tipp City, Ohio, USA. Das Unternehmen verfugt uber mehr als 40 Jahre Erfahrung und eine in den USA einzigartige Expertise in den Bereichen Engineering und Produktion von komplexen Profilen. Mit ihrem erstklassigen Kundenkreis hat Creative im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von USD 32 Mio. mit gut 210 Mitarbeitern erwirtschaftet.

Die Akquisition ist ein wichtiger strategischer Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie der METEOR Gruppe. METEOR vervollständigt somit das Produktangebot für den nordamerikanischen Markt und erwirtschaftet nun zusammen mit den Tochtergesellschaften Meteor Sealing Systems LLC und LMI Custom Mixing LLC, beide auch in Ohio ansässig, mehr als USD 100 Mio. Umsatz in den USA. Somit werden die USA zum zweiten Standbein neben dem europäischen Kernmarkt für METEOR. Bereits im Oktober dieses Jahres hat die METEOR Gruppe die GTR Gummitechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauingen übernommen, die nun als Meteor GTR GmbH firmiert. Mit dem Erwerb von GTR hat die Gruppe ihr Industriesegment, vor allem in den Bereichen Fenster- und Fassadendichtungen, weiter ausgebaut.

Robert Roiger, Partner bei AEQUITA, kommentiert: "Die Übernahmen von Creative und GTR sind wichtige Bausteine für die Entwicklung der METEOR Gruppe. Sie sind auch ideale Beispiele dafür, wie AEQUITA ihre Unternehmen nicht nur durch operative Exzellenz, sondern auch durch strategische Ergänzungen weiterentwickelt".

Für AEQUITA ist die Übernahme von Creative die erste Add-on-Akquisition in den USA. Sowohl für METEOR wie auch alle weiteren Unternehmensgruppen ist AEQUITA proaktiv auf der Suche nach weiteren strategischen Akquisitionsmöglichkeiten. Überstützt wird der strukturierte Buy-&-Build-Ansatz für die METEOR Gruppe von Deloitte Corporate Finance.

Über METEOR

Die METEOR Gruppe, die in 2019 von AEQUITA ubernommen wurde, ist ein fuhrender Hersteller von hoch spezialisierten Dichtungssystemen fur den Automobil- und Industriemarkt auf Basis von Elastomerkomponenten. In der mehr als 70-jährigen Unternehmensgeschichte hat sich METEOR zu einem innovativen Anbieter von Dichtungssystemen mit Produktionsstandorten in Deutschland, Rumanien und den USA entwickelt. Mit mehr als 360 Kunden weltweit ist METEOR fur seine herausragende Qualitat und Zuverlassigkeit bekannt. Die langjahrigen Kundenbeziehungen zu OEMs wie DAIMLER, BMW, der VW-Gruppe und der Stellantis-Gruppe sowie zu Industriekunden wie SCHUCO bestätigen die Leistungsfähigkeit und Kompetenz von METEOR.

Über CREATIVE

Creative Extruded Products, Inc. ist spezialisiert auf die Extrusion von Kunststoff- und Gummiprofilen, insbesondere für Dichtungssysteme der Windschutzscheibe von Automobilen. Creative wurde 1979 gegrundet und verfugt uber umfangreiche Erfahrung in der Entwicklung und Extrusion von komplexen Profilen und deckt somit die gesamte Wertschöpfungskette für ihre Kunden ab.

Uber AEQUITA

AEQUITA ist eine inhabergeführte Industriegruppe mit Sitz in München, die in Sondersituationen wie Konzernabspaltungen, Nachfolge- und Restrukturierungssituationen in Europa investiert. Basierend auf einer soliden Kapitalbasis, unternehmerischer Expertise und Erfahrung sowie einem gelebten Partnerschaftsansatz, liegt der Fokus auf dem Erwerb und der langfristigen Wert-entwicklung von Unternehmen, die von dem operativen Engagement von AEQUITA profitieren können. Um nachhaltiges Wachstum zu erzielen, bringt AEQUITA einen frischen Blick und pro-fundes Know-how für alle Bereiche des Geschäfts, wie die Entwicklung des Umsatzes, die Optimierung der Produktion und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. AEQUITA trägt dazu nicht allein Kapital bei, sondern vor allem die Vision, Inspiration und den Antrieb, um die nächste Stufe der Entwicklung und Erfolgsgeschichte ihrer Unternehmen zu erreichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Simon Schulz Partner AEQUITA SE & Co. KgaA Gabrielenstr. 9, 80636 Munich T. +49 89 2620 4840-0 E. contact@aequita.com

