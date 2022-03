DGAP-News: AEQUITA SE & Co. KGaA : ZF und AEQUITA schließen Vereinbarung über den Kauf der ZF-Produktlinie Electronic Interfaces (deutsch)

AEQUITA SE & Co. KGaA : ZF und AEQUITA schließen Vereinbarung über den Kauf der ZF-Produktlinie Electronic Interfaces

ZF und AEQUITA schließen Vereinbarung über den Kauf der ZF-Produktlinie Electronic Interfaces

AEQUITA SE & Co. KGaA, eine deutsche, inhabergeführte und international tätige Industriegruppe mit langjähriger Erfahrung in der Automobilbranche, übernimmt von der ZF Friedrichshafen AG das weltweite Geschäft der Produktlinie Electronic Interfaces. Die Produktlinie Electronics Interfaces entwickelt und produziert mit rund 750 Mitarbeitern in Deutschland, China, Mexiko und den USA Schalthebelsysteme, Aktuatoren und haptische Bediensysteme für die Automobilindustrie.

Die geplante Transaktion ist das Ergebnis einer sorgfältigen und gründlichen Überprüfung der strategischen Optionen für die Produktlinie Electronic Interfaces im Rahmen der Transformation von ZF, die das Unternehmen 2020 eingeleitet hat. Vorstand und Aufsichtsrat von ZF sind dabei übereinstimmend zu dem Ergebnis gekommen, dass AEQUITA als neuer Eigentümer am besten geeignet ist, der Produktlinie Electronic Interfaces eine langfristige und sichere Zukunftsperspektive zu bieten.

Stephan von Schuckmann, ZF-Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Division Electrified Powertrain Technologies, sagt: "Der Ansatz, die Werte und die Erfahrung von AEQUITA in der Automobilbranche passen perfekt zu Electronic Interfaces. AEQUITA hat das hohe Innovationspotenzial erkannt und hervorragende Voraussetzungen, um Electronic Interfaces zu einem mittelständischen Technologieführer zu entwickeln."

AEQUITA plant, die Produktlinie Electronic Interfaces zu einem eigenständigen Unternehmen mit eigener Marke zu entwickeln. Der Standort Diepholz (Deutschland/Niedersachsen) soll als Zentrale mit Forschung & Entwicklung und Produktion bestehen bleiben. Die Produktionsstandorte in Shenyang (China) und Juárez (Mexiko) bleiben bestehen, ebenso die Standorte Northville und El Paso (USA) sowie Shanghai (China).

"Die Produktlinie Electronic Interfaces mit ihren zukunftsfähigen, modernen Technologien ist ein versteckter Schatz, den wir heben wollen", erläutert Dr.-Ing. Axel Geuer, geschäftsführender Gesellschafter von AEQUITA. "Gerade in den Aktuatoren und der Technologie mit magnetorheologischen Flüssigkeiten für die haptische Steuerung sehen wir großes Potenzial, das wir gemeinsam mit dem weltweiten Team von Electronic Interfaces heben wollen."

Im Einklang mit den Wünschen der Arbeitnehmervertretung der Produktlinie hat ZF mit AEQUITA die Übernahme aller bestehenden tariflichen und sonstigen rechtlichen Vereinbarungen für die Belegschaft vereinbart. Die Produktlinie wird ein eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von AEQUITA und bleibt tarifgebunden.

"AEQUITA trägt unsere strategische Ausrichtung vollständig mit. Mit größtmöglicher Selbstständigkeit unter dem Dach der AEQUITA-Gruppe haben wir die besten Wachstumsperspektiven, und wir können künftig noch freier, agiler und näher am Kunden arbeiten", sagt Thomas Buda, Leiter der Produktlinie Electronic Interfaces. Er hat zusammen mit dem bestehenden Managementteam bereits die Bereitschaft signalisiert, auch weiterhin das Geschäft zu leiten.

Zu den finanziellen Details der Vereinbarung wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung der zuständigen Wettbewerbsbehörden.

Über ZF

ZF ist ein weltweit aktiver Technologiekonzern und liefert Systeme für die Mobilität von Pkw, Nutzfahrzeugen und Industrietechnik. ZF lässt Fahrzeuge sehen, denken und handeln: In den vier Technologiefeldern Vehicle Motion Control, integrierte Sicherheit, automatisiertes Fahren und Elektromobilität bietet ZF umfassende Produkt- und Software-Lösungen für etablierte Fahrzeughersteller sowie für neu entstehende Anbieter von Transport- und Mobilitätsdienstleistungen. ZF elektrifiziert Fahrzeuge unterschiedlichster Kategorien und trägt mit seinen Produkten dazu bei, Emissionen zu reduzieren, das Klima zu schützen und die Mobilität sicherer zu machen. Im Jahr 2021 hat ZF mit weltweit rund 157.500 Mitarbeitern einen Umsatz von 38,3 Milliarden Euro erzielt. Das Unternehmen ist an 188 Produktionsstandorten in 31 Ländern vertreten. Weitere Presseinformationen sowie Bildmaterial finden Sie unter: www.zf.com

Uber AEQUITA

AEQUITA ist eine inhabergeführte Industriegruppe mit Sitz in München, die in Sondersituationen wie Konzernabspaltungen, Nachfolge- und Transformationssituationen in Europa investiert. Basierend auf einer soliden Kapitalbasis, unternehmerischer Expertise und Erfahrung sowie einem gelebten Partnerschaftsansatz, liegt der Fokus auf dem Erwerb und der langfristigen Wert-entwicklung von Unternehmen, die von dem operativen Engagement von AEQUITA profitieren können. Um nachhaltiges Wachstum zu erzielen, bringt AEQUITA einen frischen Blick und pro-fundes Know-how für alle Bereiche des Geschäfts, wie die Entwicklung des Umsatzes, die Optimierung der Produktion und Maßnahmen zur Effizienzsteigerung. AEQUITA trägt dazu nicht allein Kapital bei, sondern vor allem die Vision, Inspiration und den Antrieb, um die nächste Stufe der Entwicklung und Erfolgsgeschichte ihrer Unternehmen zu erreichen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Simon Schulz Partner

AEQUITA SE & Co. KgaA Gabrielenstr. 9, 80636 Munich T. +49 89 2620 4840-0 E. contact@aequita.com

