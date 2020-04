DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA - Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA - Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt

Pressmitteilung

Freiburg, 30. April 2020

AEVIS VICTORIA SA - Ordentliche Generalversammlung: alle Anträge genehmigt Anne-Flore Reybier in den Verwaltungsrat gewählt

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) hat heute ihre ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 abgehalten. Alle Anträge wurden genehmigt. Die Jahresrechnung 2019 wurde angenommen und den Verwaltungsratsmitgliedern und der Geschäftsleitung Entlastung erteilt. Der Verwaltungsrat, bestehend aus Christian Wenger (Präsident), Raymond Loretan (Vizepräsident), Antoine Hubert (Delegierter des Verwaltungsrats), Michel Reybier, Antoine Kohler und Dr. Cédric A. George wurde wiedergewählt. Zudem wurde Anne-Flore Reybier für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Ende der nächsten ordentlichen Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt. Dr. Cédric A. George und Antoine Kohler wurden als Präsident bzw. Mitglied des Nominations- und Vergütungsausschusses wiedergewählt.

Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 43 268 32 35 oder +41 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network, der einzigen Privatklinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit sieben Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Medizin und Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

