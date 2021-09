DGAP-News: AEVIS VICTORIA SA wird strategische Aktionärin von Batgroup (deutsch)

AEVIS VICTORIA SA wird strategische Aktionärin von Batgroup

Freiburg, 9. September 2021

AEVIS VICTORIA SA wird strategische Aktionärin von Batgroup

Die Beteiligungsgesellschaft AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) ergänzt ihr Beteiligungsportfolio im Bereich der persönlichen Dienstleistungen und kündigt die schrittweise Übernahme von bis zu 27% der Batgroup SA (Batgroup) an. Batgroup ist die Muttergesellschaft von Batmaid, der führenden On-Demand-Plattform für Hausreinigung in der Schweiz. AEVIS wird in den nächsten 15 Monaten in mehreren Tranchen bis zu CHF 25 Millionen in Batgroup investieren, hauptsächlich zur Finanzierung der internationalen Expansion. Die Batgroup-Gründer Andreas Schollin-Borg und Eric Laudet sowie die bisherigen Aktionäre behalten ihre Anteile, werden sich aber nicht an der Finanzierungsrunde beteiligen. Antoine Hubert wird einen Sitz im Verwaltungsrat einnehmen und Michel Reybier wird das Unternehmen als Berater des Verwaltungsrats unterstützen.

Die Kapitalerhöhung wird es Batgroup ermöglichen, die geplante Expansion zu finanzieren und die Online-Reinigungsplattformen nicht nur in der Schweiz anzubieten, wo das Unternehmen seine führende Position festigen will, sondern auch in mehreren Ballungsräumen im Ausland. Die Kapitalerhöhung verschafft Batgroup die nötigen Mittel, um in mehrere europäische Städte zu expandieren und 2022 Aktivitäten in den Vereinigten Staaten zu beginnen.

Die Online-Reinigungsdienstleistungsplattform Batmaid wurde 2014 mit dem Ziel gegründet, den Schwarzmarkt im Reinigungsbereich zu bekämpfen. Das Unternehmen bietet 360 -Reinigungslösungen über drei Funktionsbereiche an: Batmaid, eine Online-Plattform, über die Privatpersonen einen Reinigungsservice buchen können, Batwork, ein Online-Marktplatz, über den private Arbeitgeber Reinigungskräfte einstellen können, und Batsoft, eine Software, die es privaten Arbeitgebern ermöglicht, ihre Reinigungskräfte ohne Hürden anzumelden und zu versichern.

Andreas Schollin-Borg, CEO und Gründer von Batmaid, sagt: «Batmaid wird vom Know-how und der Erfahrung von AEVIS bei der Führung wachstumsstarker Unternehmen und der Schaffung langfristiger Werte profitieren. Unsere Interessen stimmen überein und wir haben das gleiche Ziel, Batmaid als die führende Online-Plattform für Haushaltsreinigung in Europa zu positionieren.» Antoine Hubert, Delegierter des Verwaltungsrats von AEVIS, fügt hinzu: «Diese Investition passt perfekt zur Strategie von AEVIS, Investitionen auf persönliche Dienstleistungen zu konzentrieren. Wir freuen uns darauf, mit Batmaid zusammenzuarbeiten und das Unternehmen bei der Umsetzung seines Geschäftsmodells und der internationalen Expansion zu unterstützen.»

Für weitere Informationen: AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32 Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10

AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network SA (90%), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus VictoriaJungfrau AG, einer Hotelkette mit neun Luxushotels in der Schweiz; aus Infracore SA (30%), einem auf Spital und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie einem Immobiliensegment mit Liegenschaften im Hotelbereich; aus Medgate AG (40%), dem unbestrittenen Marktführer in der Telemedizin in der Schweiz, und aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und betteraging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert www.aevis.com.

