DGAP-News: African Energy Chamber: Es ist an der Zeit, dass sich Europa und Afrika auf ein grünes Gasabkommen einigen (Von NJ Ayuk) (deutsch)

Es ist an der Zeit, dass sich Europa und Afrika auf ein grünes Gasabkommen einigen (Von NJ Ayuk)

Von NJ Ayuk, geschäftsführender Vorsitzender der African Energy Chamber (www.EnergyChamber.org). Ayuk ist ebenfalls Vorstandsvorsitzender der Centurion International AG, dem ersten afrikanischen Unternehmen, das an der Düsseldorfer Börse in Deutschland notiert ist.

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Afrika und Europa in Bezug auf die afrikanische Energiewirtschaft in den letzten Jahren uneins waren.

Europa, das sich berechtigte Sorgen um den Klimaschutz und die Erreichung der Netto-Null-Emissionsziele macht, drängt die afrikanischen öl- und gasproduzierenden Staaten, den Übergang zu grünen Energiequellen nicht nur zu beschleunigen, sondern auch zu forcieren. In der Europäischen Union (EU) herrscht allgemein die Meinung vor, dass die Zeit für neue Öl- und Gasprojekte in Afrika vorbei ist.

Die afrikanischen Öl- und Gasproduzenten und die African Energy Chamber (AEC) haben sich entschieden gegen die Einmischung europäischer Umweltgruppen, führender Politiker und Finanzinstitute in unsere Energiewirtschaft ausgesprochen, insbesondere wenn dadurch die Finanzierung neuer afrikanischer Erdölprojekte behindert wird. Im vergangenen Juli haben wir sogar zu einem Boykott europäischer Firmen aufgerufen, die afrikanische Öl- und Gasinvestitionen unterbinden.

Wie zu erwarten, sind die afrikanischen Länder über die Einmischung der EU ebenso frustriert. Sie sind alles andere als begeistert, auf die Vorteile ihrer fossilen Brennstoffressourcen, insbesondere Erdgas, verzichten zu müssen. Wenn man bedenkt, dass Erdgas die weit verbreitete Energiearmut auf dem Kontinent lindern, dazu beitragen kann, fast 600 Millionen Menschen in Subsahara-Afrika ohne verlässliche Stromversorgung zu versorgen, und dass es zu Geld gemacht werden kann, um die Mittel zu schaffen, die Afrika für eine erfolgreiche Energiewende benötigt, ist es leicht zu verstehen, warum.

Dennoch hat die EU unnachgiebig darauf gedrängt, die Erdgasförderung in Afrika zu stoppen. Das heißt, bis vor kurzem.

Als Europa im Spätsommer letzten Jahres mit steigenden Rohstoffpreisen und geringen Erdgasvorräten konfrontiert wurde, begann eine seismische Verschiebung. Die Produktion aus erneuerbaren Energien konnte die Lücke nicht schließen, so dass die Kohle zum notwendigen Übel wurde, um den Bedarf zu decken. Die europäischen Staats- und Regierungschefs erkannten allmählich, dass die verstärkte Nutzung von Erdgas, das von allen fossilen Brennstoffen am wenigsten Kohlendioxid ausstößt, die beste Strategie ist, um die Energiesicherheit Europas kurzfristig zu gewährleisten. Anfang 2022 erklärte die EU, dass Erdgas (zusammen mit der Kernenergie) als grüne Energie betrachtet werden kann - solange es weniger als 270 Gramm Kohlendioxid pro Kilowattstunde ausstößt.

Die Perspektiven haben sich nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar weiterentwickelt. Nach Schätzungen der Internationalen Energieagentur (IEA) bezieht die Europäische Union derzeit 45 % ihrer Gasimporte, die sich im vergangenen Jahr auf etwa 155 Milliarden Kubikmeter beliefen, aus Russland. Anfang dieses Monats erklärte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, dass die EU-Vorschläge für einen Ausstieg aus der Abhängigkeit von russischen fossilen Brennstoffen bis 2027 vorlegen werde.

Heute erkennt die Welt allmählich die entscheidende Rolle, die Afrikas riesige Erdgasressourcen bei der Deckung des europäischen Bedarfs spielen könnten. Die EU hat auch ein Auge auf Afrikas Potenzial für die Produktion von grünem Wasserstoff, d. h. von Wasserstoff, der aus erneuerbaren Energiequellen hergestellt wird. Länder wie Deutschland haben bereits festgestellt, dass sie die großen Mengen an grünem Wasserstoff, die sie zum Erreichen ihrer Null-Emissionsziele benötigen, nicht selbst herstellen können. Daher haben sie begonnen, die Voraussetzungen für erfolgreiche Importvereinbarungen mit afrikanischen Produzenten zu schaffen, indem sie in die Infrastruktur und in Programme zum Aufbau afrikanischer Kapazitäten investieren. Letzte Woche war ich in Berlin, als der namibische Bergbau- und Energieminister Tom Alweendo und der deutsche Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck im Rahmen des Berliner Energiewandeldialogs eine gemeinsame Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich grüner Wasserstoff unterzeichneten. In Namibia gibt es ein Projekt für grünen Wasserstoff, dass dank der Arbeit von James Mnyupe, dem Wirtschaftsberater des namibischen Präsidenten und Wasserstoffbeauftragten, und seinem Team weit fortgeschritten ist, aber es ist noch mehr Arbeit nötig. Die in Frankfurt ansässige Emerging Energy Corporation hat eine Vereinbarung mit der Regierung von Niger unterzeichnet, um an grünem Wasserstoff zu arbeiten, die Kohlenstoffemissionen in den Ölfeldern zu reduzieren und gleichzeitig nach Möglichkeiten zu suchen, Gas und Wasserstoff durch Pipelines nach Europa zu bringen.

Es liegt auf der Hand, dass Afrika eine wichtige Rolle bei der Deckung des europäischen Energiebedarfs von heute und morgen spielen muss. Die Frage ist, ob die europäischen Staats- und Regierungschefs und Organisationen sich von der Dynamik lösen können, die ihren Umgang mit Afrika in der Vergangenheit bestimmt hat - Handlungen, die Klimaziele über die dringendsten Bedürfnisse Afrikas stellten - und beginnen können, die vielen Vorteile, die Erdgas für beide Kontinente bietet, zu erkennen?

Können wir eine Allianz des gegenseitigen Respekts und der Zusammenarbeit schmieden, sozusagen einen "Green Gas Deal" der Zusammenarbeit? Ich glaube, wir können und wir müssen.

Wenn wir das tun, wenn die europäischen Regierungen und Unternehmen ihre Investitionen in afrikanische Erdgasprojekte erhöhen, werden sie die Entwicklung der Infrastruktur beschleunigen, die notwendig ist, damit die afrikanischen Länder mehr Gas und Wasserstoff nach Europa exportieren können, was die Länder dort von der Abhängigkeit von Russland befreit.

Darüber hinaus werden die europäischen Investitionen in Afrika die Türen für weitere Gas-zu-Strom-Projekte öffnen, die das Potenzial haben, die afrikanische Energiearmut zu lindern. Die Investitionen werden die Tür zu Industrieprojekten öffnen, die Gas als Rohstoff nutzen, wie z. B. Chemie- und Düngemittelanlagen, die die afrikanischen Volkswirtschaften diversifizieren werden. Und sie werden die Einnahmen fördern, die die afrikanischen Länder benötigen, um ihren Energiemix zu erweitern und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Energiewende zu schaffen.

Jetzt ist es an der Zeit, in Afrika zu investieren

Außerdem sind Investitionen in afrikanisches Gas eine gute Geschäftsidee.

Zum einen haben die Bemühungen der African Energy Chamber, ein positives Investitionsumfeld in Afrika zu schaffen, bereits Früchte getragen. Afrikanische Regierungen wie Nigeria, Uganda und Namibia haben sich für eine unternehmensfreundliche Politik eingesetzt, von einer fairen Politik für lokale Inhalte bis hin zu verbesserten Steuerregelungen, die es den internationalen Ölgesellschaften (IOCs) ermöglichen, innerhalb ihrer Grenzen profitabel zu arbeiten.

In diesem Oktober plant die AEC, Afrikas Chancen im Downstream-, Midstream- und Upstream-Bereich der Öl- und Gasindustrie im Rahmen der African Energy Week (AEW) die vom 18. bis 21. Oktober in Kapstadt stattfinden wird, hervorzuheben. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Afrika nach wie vor nicht ausreichend erforscht ist und noch immer über riesige Öl- und Gasvorkommen verfügt. Allein im letzten Jahr gab es große Entdeckungen in Südafrika, Namibia, Gabun und vor der Küste der Elfenbeinküste, um nur einige zu nennen.

Für Europa bieten sich nicht nur bei der Exploration und Produktion, sondern auch bei der Gasinfrastruktur gute Investitionsmöglichkeiten. Europäische Regierungen, Unternehmen und Organisationen können die Einfuhr von afrikanischem Erdgas in ihre Länder erleichtern, indem sie in die afrikanische Gasinfrastruktur investieren, einschließlich Pipelines, LNG-Exportterminals und maritimer Logistikoperationen. Wir hoffen, dass die Unternehmen ihre Kräfte bündeln und öffentlich-private Partnerschaften bilden, um diese Infrastrukturprojekte voranzutreiben.

Vielversprechende Schritte

Wenn es um eine neue Ära der Zusammenarbeit im Energiebereich geht, bewegen sich Europa und Afrika bereits in die richtige Richtung.

Ich bin zum Beispiel sehr erfreut über die Zusage von Frans Timmermans, dem Vizepräsidenten der Europäischen Kommission, an der African Energy Week 2022 (AEW) der AEC im Oktober in Kapstadt teilzunehmen. Timmermans wird an Investorenforen, Podiumsdiskussionen und Treffen mit afrikanischen Energieministern, Präsidenten, Team Energy Africa und Interessenvertretern der Öl- und Gasindustrie teilnehmen.

In der Zwischenzeit hat sich die African Energy Chamber mit der Europäischen Kommission in Brüssel getroffen und mit führenden deutschen Politikern in Berlin über die Rolle gesprochen, die afrikanischer Wasserstoff bei der Energiewende in Europa spielen kann. Großer Dank und Anerkennung gebührt der Konrad-Adenauer-Stiftung und insbesondere Anja Beretta, der Leiterin des Programms für Energiesicherheit und Klimawandel, die uns davon überzeugt hat, dass wir uns an den Verhandlungstisch setzen und unsere Ansichten äußern sollten. Sie hat nie versucht, uns unter Druck zu setzen, und das war sehr respektvoll.

Ich kann nur hoffen, dass dieses Muster der offenen, respektvollen Kommunikation fortgesetzt wird.

Um auf diesem Moment aufzubauen, werden wir eine starke Führung brauchen. Wie ich schon mehr als einmal gesagt habe,

Afrika und die EU müssen über unsere Energiebeziehungen nicht im Sinne einer binären Wahl zwischen Erdöl-, Erdgas- und Kohleproduktion und dem Klimaschutz nachdenken, sondern vielmehr im Kontext der Energiesicherheit und einer gerechten Energiewende. Steigende Energiepreise und die Konflikte unterstreichen die Dringlichkeit, beides zu tun.

Nach meinen Gesprächen mit EU-Beamten bin ich jedoch davon überzeugt, dass sowohl Afrika als auch Europa die Herausforderung meistern können.

Afrika kann Europa helfen, seine Abhängigkeit von russischem Erdgas zu verringern und den Wasserstoff zu produzieren, den es braucht, um seine Netto-Null-Ziele zu erreichen. Und gleichzeitig kann Europa Afrikas Ziele für eine gerechte Energiewende nach unserem eigenen Zeitplan unterstützen, die es uns ermöglicht, unsere Öl- und Gasressourcen für den Aufbau von Infrastrukturen, Kompetenzen und Technologien für erneuerbare Energien zu nutzen. Ein solcher Übergang wird unsere Bemühungen um die Linderung der Energiearmut nicht zunichtemachen.

Als Verbündete können wir die Energiezukunft schaffen, die wir brauchen und wollen. Ändern wir also unsere Einstellung und machen wir uns an die Arbeit.

Mit Quellenangabe an: https://bit.ly/3x4vqfQ

Verteilt von der APO Group im Auftrag der African Energy Chamber.

Bild 1 herunterladen: https://bit.ly/3uVnDy6

Bild 2 herunterladen: https://bit.ly/3NPE73t

