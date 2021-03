DGAP-News: Agri Resources Group S.A.: 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert (deutsch)

Agri Resources Group S.A.: 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert

Agri Resources Group S.A.: 8,00 % Sustainability Bond im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert

Luxemburg, 16. März 2021: Die Agri Resources Group S.A., ein internationaler Spezialist für den nachhaltigen Anbau und die Verarbeitung von Agrarprodukten in Afrika und Europa, hat ihren 8,00 % Sustainability Bond ( ISIN: DE000A287088 ) im Volumen von 40,0 Mio. Euro erfolgreich platziert. Davon wurden 34,6 Mio. Euro im Rahmen des öffentlichen Zeichnungsangebots und einer Privatplatzierung gezeichnet. Die verbleibenden 5,4 Mio. Euro wurden im Rahmen des öffentlichen Umtauschangebots von Inhabern der bestehenden 8,00 % Anleihe 2016/2021 mit einem Nennbetrag von je 10.000 Euro ( ISIN: XS1413726883 ) im Umtauschverhältnis von 1 zu 10 in die neue 8,00 % Anleihe 2021/2026 mit einem Nennbetrag von je 1.000 Euro getauscht. Der Sustainability Bond 2021/2026 soll voraussichtlich am 17. März 2021 zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board zugelassen werden. Die Emission wurde von der futurum bank AG als Bookrunner begleitet.

Frédéric Dalmasie, CEO der Agri Resources Group: "Wir möchten uns sowohl bei den bestehenden als auch bei den neuen Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen bedanken. Das Platzierungsergebnis sehen wir als hervorragende Grundlage, um unsere nachhaltigen Projekte umzusetzen. Wir werden weiterhin mit einigen Nachhaltigkeitsinvestoren zusammenarbeiten, um den laufenden Investitionsprozess abzuschließen."

Die Agri Resources Group wird die zufließenden Mittel in die Weiterentwicklung ihrer nachhaltigen Aktivitäten in Madagaskar, Ghana, Mauritius und Benin investieren, um zum einen die stetig steigende Nachfrage der internationalen Blue-Chip-Kunden aus der Lebensmittel- und Kosmetikindustrie in Europa, Afrika und Asien nach Spezialitäten wie Vanille zu bedienen. Zum anderen versorgt das Unternehmen auch seine regionalen afrikanischen Märkte und benachbarte Länder mit Grundnahrungsmitteln, profitiert dort vom stetig steigenden Bedarf und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer sicheren Nahrungsmittelversorgung in Ländern wie Ghana oder Republik Kongo. Bis 2024 strebt die Agri Resources Group ein jährliches Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich sowie überproportional steigende Erträge an.

Eckdaten des Sustainability Bond 2021/2026

Emitten- Agri Resources Group S.A. tin Finanzie- Sustainability Bond rungs-in- strument Emissions- Bis zu 50 Mio. Euro volumen Platzier- 40,0 Mio. Euro tes Volumen Kupon 8,00 % p.a. ISIN / DE000A287088 / A28708 WKN Ausgabe- 100 % preis Stücke- 1.000 Euro lung Valuta 17. März 2021 Laufzeit 5 Jahre: 17. März 2021 bis 17. März 2026 (ausschließlich) Zinszah- Jährlich, nachträglich am 17. März eines jeden Jahres lung (erstmals 2022) Rückzah- 17. März 2026 lungster- min Rückzah- 100 % lungs- preis Status Nicht nachrangig, unbesichert Sonderkün- * Ab 17. März 2023 zu 102 % des Nennbetrags * Ab 17. März digungs- 2024 zu 101,5 % des Nennbetrags * Ab 17. März 2025 zu 101 -rechte % des Nennbetrags der Emitten- tin Kündi- * Kontrollwechsel * Negativverpflichtung * gungsrech- Mindest-Eigenkapitalquote von 25 % * Keine unzulässigen te der Ausschüttungen * Berichterstattung bzgl. Projektfortgang Anlei- und Verwendung des Emissionserlöses hegläubi- ger und Covenants Anwendba- Deutsches Recht res Recht Prospekt * Von der Commission de Surveillance du Secteur ("CSSF") in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland * Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Zulassung Quotation Board, Freiverkehrssegment der Frankfurter zum Wertpapierbörse Handel Bookrun- futurum bank AG ner

Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und des Großherzogtums Luxemburg erfolgt kein öffentliches Angebot. Das öffentliche Angebot ist beendet.

Die Wertpapiere werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den aktuellen Ansichten, Erwartungen, Annahmen und Informationen des Managements der Agri Resources Group S.A. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nicht als Versprechen zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen zu verstehen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Verschiedene Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse wesentlich von den in diesen Aussagen beschriebenen abweichen, und weder das Unternehmen noch irgendeine andere Person übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit der in dieser Mitteilung geäußerten Meinungen oder der zugrunde liegenden Annahmen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Darüber hinaus ist zu beachten, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen nur zum Datum dieser Mitteilung Gültigkeit haben und dass weder die Gesellschaft noch die futurum bank AG eine Verpflichtung übernehmen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder an tatsächliche Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sowohl die Gesellschaft als auch die futurum bank AG und ihre jeweiligen verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung ab, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Für weitere Informationen: Frank Ostermair / Linh Chung Better Orange IR & HV AG 089/8896906-25 frank.ostermair@better-orange.de / linh.chung@better-orange.de

16.03.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Agri Resources Group S.A. 8 rue Dicks L-1417 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 2799 0145 51 Internet: www.agri-resources.com

ISIN: XS1413726883

WKN: A183JV Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1176066

