DGAP-News: aifinyo AG: Q4 über Plan und profitables Wachstum im Gesamtjahr 2021 (deutsch)

* Gesamtleistung +41 % auf EUR 45,4 Mio.

* EBIT mit TEUR 867 deutlich positiv und um EUR 3,4 Mio. ggü. 2020 gesteigert

* Jahresergebnis auch nach außerordentlichen Kosten positiv

* Ausblick 2022: Fortsetzung des Wachstums und Expansion im Payment-Markt

Dresden, 27. Januar 2022 - Die aifinyo AG hat das Jahr 2021 mit einem starken vierten Quartal erfolgreich abgeschlossen. Trotz der verschärften Corona-Maßnahmen ist der Betreiber einer in Deutschland einzigartigen cloudbasierten Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen auch im Schlussquartal gewachsen und hat ein deutlich positives operatives Ergebnis (EBIT) erzielt. Der Rohertrag (Gesamtleistung reduziert um Warenaufwände und Abschreibungen des Leasinganlagevermögens) hat das B2B-Fintech im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahresquartal um 9 % auf EUR 2,09 Mio. gesteigert. Damit hat sich auch die dynamische Entwicklung der ersten drei Quartale 2021 (Q1: EUR 1,88 Mio.; Q2 EUR 1,94 Mio.; Q3 EUR 2,06 Mio.) fortgesetzt. Treiber waren zahlreiche neue Kunden aus wachstumsstarken Branchen wie Technologie und E-Commerce.

Aufgrund der erfreulichen Entwicklung im vierten Quartal ist aifinyo im Gesamtjahr 2021 auf den profitablen Wachstumskurs zurückgekehrt. Auf Basis vorläufiger Berechnungen hat das Technologieunternehmen für Kunden Transaktionen in Höhe von EUR 269,2 Mio. umgesetzt (2020: EUR 263 Mio.). Die Gesamtleistung legte von EUR 31,8 Mio. um 41 % auf EUR 45,4 Mio. zu und der Rohertrag von EUR 7,5 Mio. um 7 % auf EUR 8,00 Mio. Damit setzt sich der überproportionale Anstieg der Gesamtleistung weiter fort. Dies ist insbesondere auf die erfreulich hohe Nachfrage seitens E-Commerce-Unternehmen nach Finetrading-Lösungen zurückzuführen. Im schnell wachsenden Segment des Finetradings gehört aifinyo zu den führenden Anbietern und sollte davon auch in Zukunft profitieren.

Die positive Entwicklung im Jahr 2021 hat sich auch auf der Ertragsseite fortgesetzt. In 2020 musste das Unternehmen aufgrund erheblicher Belastungen der Covid-19-Pandemie erstmals seit der Gründung im Jahr 2012 Umsatzeinbußen und ein negatives Jahresergebnis verzeichnen. In 2021 hat aifinyo wieder ein operatives Ergebnis (EBIT) in Höhe von EUR 0,87 Mio. erzielt (2020: EUR -2,48 Mio.). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) wurde von EUR -3,46 Mio. auf EUR 0,70 Mio. verbessert. Bei den Werten sind die außerordentlichen Kosten in Höhe von EUR 622.000 für die beiden Kapitalerhöhung im Jahr 2021 über insgesamt rund EUR 12 Mio. nicht berücksichtigt. Dass auch unter Berücksichtigung der außerordentlichen Kosten ein leicht positives Jahresergebnis erzielt werden konnte, lag über den Planungen.

Ausblick 2022: Wachstum und Investitionen in die Erweiterung der Cloud-Plattform 'Trotz der verschärften Corona-Maßnahmen lagen im 4. Quartal Umsatz und Ergebnis deutlich oberhalb des Vorjahresquartals und auch im Jahresdurchschnitt auf sehr hohem Niveau. Das lässt uns optimistisch in das Jahr 2022 gehen", sagt aifinyo-Vorstand Stefan Kempf. 'aifinyo verfügt über ein in Deutschland einzigartiges Ökosystem rund um den Billing-Prozess inklusive Finanzierungsmöglichkeiten und Liquiditätsstatus. Das Marktpotenzial ist riesig und um dieses konsequent zu erschließen, priorisieren wir weiterhin organisches und anorganisches Wachstum sowie Investitionen in Produktinnovationen."

Im laufenden Jahr plant aifinyo, den Wachstumskurs fortzusetzen. Gleichzeitig sind spannende Neuentwicklungen geplant, um Unternehmer noch besser zu unterstützen. Einen ersten wichtigen strategischen Meilenstein hat das B2B-Fintech bereits im ersten Monat des neuen Jahres erreicht: Zur Erweiterung der Cloud-Plattform rund um Processing, Finanzierung und Payment von Rechnungen (Smart Billment) hat die aifinyo payments GmbH, eine hundertprozentige Tochter der aifinyo AG, von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Lizenz für Finanztransfergeschäfte (ZAG) erhalten. Die ZAG-Lizenz ist für aifinyo die Grundlage, die bestehende Smart Billment-Plattform schrittweise um verschiedenste Payment-Lösungen zu erweitern. Um das Angebot zu vervollständigen, beabsichtigt aifinyo zudem die Beantragung einer E-Geld-Institut-Lizenz. Damit wird aifinyo das Payment-Angebot um ein Business-Konto mit Kreditkarte erweitern und einen weiteren hoch attraktiven Markt erschließen.

Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um Processing, Finanzierung und Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. Die Aktien ( ISIN: DE000A2G8XP9 ) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de

Verantwortlich aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO) Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations Fabian Lorenz Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: lorenz@florenz-kommunikation.de

