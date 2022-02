DGAP-News: aifinyo erweitert Smart-Billment-Angebot um Liquiditätsmanagement-Tool (deutsch)

aifinyo erweitert Smart-Billment-Angebot um Liquiditätsmanagement-Tool

* Ökosystem für Billing, Finanzierung und Payment von Rechnungen

* Liquiditätsteuerung in Echtzeit

* Alle Konten & Transaktionen auf einem Blick

Dresden / Berlin, 09. Februar 2022 - Das Fintech aifinyo mit Sitz in Dresden und Berlin hat den nächsten Baustein seines digitalen Ökosystems für Smart Billment vorgestellt: Das im Kundenportal freigeschaltete Modul aifinyo cashflow ermöglicht Unternehmer:innen nun auch ein professionelles Liquiditätsmanagement für eine transparente Übersicht aller verbunden Konten und Transaktionen. Das intelligente Cashflow-Management ermöglicht die Steuerung der Liquidität in Echtzeit über präzise Analysen sämtlicher Kontobewegungen, reduziert den administrativen Aufwand des Rechnungsmanagement und bildet letztlich einen wichtigen Grundstein für den finanziellen Erfolg des Unternehmens.

In der Praxis erleichtert aifinyo seinen Kunden mit Smart Billment die Fokussierung auf ihr jeweiliges Kerngeschäft, denn der gesamte Prozess der Zahlungsabwicklung und Finanzierung der B2B-Rechnungen wird ausgelagert. Neben der Zeiterfassung, Rechnungserstellung und dem Kontaktmanagement können Unternehmer:innen ihr Billing und Debitorenmanagement automatisieren. Auf Basis der fundierten Information des Liquiditätsmanagement werden Ein- und Auszahlungen in Echtzeit verfolgt und Unternehmer:innen erhalten genaue Analysen ihres Cashflows. Zusätzlich übernimmt aifinyo auch die Finanzierung von Einkäufen und Forderungen. Wachstumsunternehmen können zum Beispiel bei einem hohen Bestellvolumen im E-Commerce die Liquiditätslücke zwischen Ein- und Verkauf durch Finetrading schließen. Beim Factoring dagegen werden die Ausgangsrechnungen an aifinyo abgetreten und direkt ausgezahlt. Die Geldmittel stehen sofort zur Verfügung, die Liquidität ist gesichert.

'Mit Smart Billment setzen wir unseren Weg konsequent fort, Unternehmer:innen beim Wachstum bestmöglich zu unterstützen. Wir bieten als Erster ein Ökosystem für das Billing, die Finanzierung und das Payment von Rechnungen, die speziell auf die Bedürfnisse von Freiberuflern und kleinen und mittelständischen Unternehmen entwickelt wurde", erläutert Stefan Kempf, Vorstand und Co-Gründer der aifinyo AG. 'Dafür haben wir unser Kundenportal mit aifinyo cashflow jetzt entscheidend erweitern und beabsichtigen das Ökosystem weiter auszubauen."

Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Billment-Partner für Unternehmer:innen und Freiberufler:innen, um Processing, Finanzierung und Payment von Rechnungen automatisiert abzuwickeln. Dafür betreibt das Fintech eine einzigartige Plattform rund um Rechnungs- und Liquiditätsmanagement inklusive unkomplizierter Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

Die Aktien ( ISIN: DE000A2G8XP9 ) der aifinyo AG sind auf Xetra sowie im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München gelistet. Von der der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird die aifinyo finance GmbH als Finanzdienstleister sowie die aifinyo payments GmbH als Zahlungsdienstleister beaufsichtigt.

Verantwortlich aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO) Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

