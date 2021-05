DGAP-News: aifinyo präsentiert neues Finanzierungskonzept für Wachstumsunternehmen (deutsch)

aifinyo präsentiert neues Finanzierungskonzept für Wachstumsunternehmen

* Erweiterung der digitalen Plattform für intelligente Finanzierungslösungen

* Kombilösung aus Eigen- und Fremdkapital in Höhe von bis zu 1 Mio. EUR

* Unternehmens-Branchen E-Commerce, Software, Technologie im Fokus

Dresden, 11. Mai 2021 - Auf der digitalen Plattform für intelligente Finanzierungslösungen von aifinyo erhalten Unternehmen ab sofort auch Eigenkapitalfinanzierungen. Mit aifinyo Ventures startet der Smart-Finance-Anbieter aus Dresden ein Produkt für Equity Investments in vielversprechende Wachstumsunternehmen. Das Investitionsvolumen wird in der Regel zwischen 100.000 und 500.000 Euro liegen und Unternehmen zur Verfügung stehen, die bereits erste Umsätze erzielt haben und sich in einer Wachstumsphase befinden. Neben dem Eigenkapital wird aifinyo auch alternative Finanzierungen mit Fremdkapitalcharakter zur Verfügung stellen. Durch diese Kombilösung werden die Beteiligungsunternehmen über frisches Kapital in Höhe von bis zu einer Million Euro verfügen können. In den vergangenen Jahren hat aifinyo bereits mehrere Tausend Unternehmen bei der Wachstumsfinanzierung unterstützt und eine umfangreiche Expertise in den Bereichen E-Commerce, Software, Technologie und Healthcare aufgebaut. Diese Branchen werden bei den Eigenkapitalbeteiligungen zunächst im Fokus stehen. Zum Start wird aifinyo sehr selektiv mit einzelnen Projekten beginnen und plant mittelfristig ein Portfolio mit einer niedrigen zweistelligen Anzahl an Beteiligungen.

"Bisher haben wir maßgeblich den Cash Lifecycle - also den Liquiditätsbedarf zwischen Einkauf und Verkauf - unserer Kunden finanziert. Mit langfristigem Eigenkapital schließen wir eine Lücke in unserem Finanzierungsportfolio und machen einen wichtigen Schritt zum One-Stop-Shop für digitale Unternehmensfinanzierung", sagt Stefan Kempf, Vorstand der aifinyo AG. "Wir investieren in überdurchschnittlich erfolgreiche Wachstumsunternehmen aus Zukunftsbrachen." Daher streben wir mit aifinyo Ventures ausschließlich Minderheitsbeteiligungen von unter 20 Prozent an. Schließlich sollen die Unternehmer, die so erfolgreich ein erstes Wachstum geschafft haben, weiter am Steuer ihres Unternehmens bleiben."

aifinyo verfügt über ein Netzwerk von tausenden von Unternehmen und konnte sich seit 2012 eine herausragende Expertise im Bereich der alternativen Finanzierungslösungen aufbauen. Heute ist aifinyo ein börsennotierter Experte und bietet in der Expansion- und Growth-Stage nun einen weiteren Baustein im Finanzierungsangebot. Mit einer Produktstrategie, die Eigenkapital und smarte Finanzierungslösungen wie Factoring und Finetrading intelligent kombiniert, unterstreicht aifinyo die eigene Vision, Unternehmen langfristig beim Wachstum unterstützen und erfolgreich zu machen.

Über aifinyo

aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden.

