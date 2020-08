DGAP-News: Akquisition von dicom: ALSO stärkt Solutions- und Service-Geschäft (deutsch)

Akquisition von dicom: ALSO stärkt Solutions- und Service-Geschäft

MEDIENMITTEILUNG Akquisition von dicom: ALSO stärkt Solutions- und Service-Geschäft

ALSO übernimmt die dicom Computer-Vertriebsges.m.b.H., einen österreichischen Value Add Distributor. Der Kauf ist Bestandteil des systematischen Ausbaus des Solutions- und Service-Geschäfts von ALSO und ergänzt gleichzeitig das Produkt-kategorien- und Vendoren-Portfolio des Unternehmens.

Für ALSO ergibt sich durch die Übernahme ein Zugang zu neuen interessanten Kundengruppen, hauptsächlich im B2B- sowie im öffentlichen Bereich. Ebenso wird die Expertise von dicom ein wichtiger Baustein im Solutions-Portfolio von ALSO für Reseller sein. Das Unternehmen sieht einen zunehmenden Trend hin zu cloudbasierten beziehungsweise hybriden Lösungen im Bereich Data Center. Das Wissen des Teams von dicom in der Konzeption und Installation von IT-Infrastrukturen soll daher genutzt werden, um das Angebot in diesem Bereich zügig weiter auszubauen.

Auch herstellerseitig bedeutet die Akquisition eine Erweiterung des ALSO-Ökosystems, denn nicht alle der Hersteller, mit denen dicom zusammenarbeitet - Citrix, Sophos und Fujitsu mit der gesamten Leistungspalette -, waren bislang Teil des ALSO-Portfolios.

"Das Profil des Unternehmens passt hervorragend in unser Solutions-Geschäftsmodell und wird ALSO in diesem Bereich weiter voranbringen. Wir haben dasselbe Mindset und sind daher überzeugt, dass die Integration sehr schnell und erfolgreich verlaufen wird", sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN).

Für die Kunden von dicom, mit denen das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018/2019 einen Umsatz von ca. 30 Mio. Euro erzielen konnte, ergeben sich durch die Übernahme, die noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigung steht, ebenfalls überzeugende Vorteile. ALSO ermöglicht ihnen nicht nur Zugang zu neuen Vendoren und Produktkategorien. Mit dem Service-Geschäftsmodell von ALSO können sie ihr Angebot mit dem ALSO Cloud Marketplace hin zu cloudbasierten Workplace- oder Device-as-a-Service-Lösungen ausbauen und damit in das lukrative, nutzungsbasierte As-a-Service-Geschäft einsteigen.

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 potenziellen Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services, massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT-Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswerts. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com.

Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

