DGAP-News: Aktie im Fokus: ! ! EILMELDUNG ! ! 200 % CHANCE !! The Social Chain AG ( WKN: A1YC99 ISIN: DE000A1YC996 ) (deutsch)

21.02.2022

Wie in unserem Report (klicken Sie hier) vom 18.02.2022 bereits prognostiziert, veroffentliche heute die Social Chain AG hervorragende Zahlen, die genau unseren Erwartungen entsprechen.

Die Aktie der Social Chain AG ( WKN: A1YC99 ISIN: DE000A1YC996 ) steht bereit, neue Hohenfluge in Richtung des Jahreshochs von 2021 zu unternehmen. Der aktuelle Kurs um 21,50 EUR konnte ein Turnaround Signal einlauten, sodass in Kurze ein Abprallen nach oben, vermutlich sogar ein veritabler Rebound um 200% !!! sehr wahrscheinlich ist. Eine erste Einschatzung zeigt eine Kursentwicklung auf kurzfristig 50 Euro, auf Sicht von 6 bis 9 Monaten sehen wir einen fair bewerteten Zielkurs von 75 Euro!

Kurzlich veroffentlichte das Management spannende Neuigkeiten uber die bereits erreichten Jahresziele und ihrer Profitabilitat.

Die Social Chain AG ( WKN: A1YC99 ISIN: DE000A1YC996 ) gibt bekannt, dass das Unternehmen die Umsatzziele fur 2021 erreicht hat: Knapp 620 Millionen Euro standen zuletzt in den Buchern und das EBITDA kann sich ebenfalls sehen lassen: mit 22,3 Millionen Euro ist die Social Chain AG deutlich in der Gewinnzone angekommen. Adjustiert wurden lediglich eindeutige Einmaleffekte, wie die Integration der DS Gruppe rund um Mitbegrunder Ralf Dummel - auch bekannt als Deal-freudiger Investor der VOX-Grundershow 'Die Hohle der Lowen" - sowie dem Uplisting in den Prime Standard mit der verbundenen IFRS-Umstellung.

Damit ist die Social Chain AG, die erst 2019 aus dem Zusammenschluss der Lumaland AG und der The Social Chain Group AG entstand, erstmals profitabel und ist gleichzeitig anorganisch und organisch (42%) weiterhin stark gewachsen. "Die vorlaufigen Zahlen zeigen, dass die Social Chain AG im Prime Standard angekommen ist. Wir sind profitabel trotz hohem Umsatzwachstum und erstmals auch cashflow-positiv. Das ist ein guter und wichtiger Meilenstein und eine gute Basis fur die kommenden Jahre", sagt CEO Wanja S. Oberhof.

* Vorlaufige Pro-Forma Zahlen fur das Geschaftsjahr 2021:

* Umsatz: 619 Mio. EUR (plus 170%)

* EBITDA - adjustiert: 22,3 Mio. EUR (plus 16 Mio. EUR)

* Positiver Cashflow

* Integration der DS Gruppe auf Hochtouren:

* Synergien in der finalen Planung und Umsetzung

* Social Commerce Strategie des altesten deutschen Grillherstellers LANDMANN startet

* Bekanntgabe der Guidance inklusive detaillierter Synergieeffekte beim Analystentag am 9. Marz 2022

* Fokus fur 2022 erhohte Profitabilitat und Internationalisierung

Aktuelle Studie: Social Commerce wird bis 2025 zum Billionenmarkt

Aktuelle Studien gehen davon aus, dass die globale Social Commerce- Branche dreimal so schnell wie der traditionelle E-Commerce auf 1,2 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 anwachsen wird. Dabei schatzen die Forscher, dass bis zu ein Drittel der Umsatze von Millennials (Generation Y) ausgelost werden, die auf Social Media Plattformen am aktivsten sind. Der Anteil der jungen Generation an den Social-Commerce-Ausgaben wird auf etwa 401 Milliarden Dollar geschatzt (Quelle: Accenture "Why Shopping's Set for a Social Revolution").

Wichtige Hinweise gem. § 85 WpHG und Art. 20 MAR auf mogliche Interessenkonflikte in Bezug auf vorgestellte Unternehmen: Wir weisen darauf hin, dass ein Interessenkonflikt besteht und dass wir die empfohlene Aktie auch besitzen und jederzeit kaufen und verkaufen werden.

Angaben uber den/die Ersteller der Finanzanalysen: Verantwortlich fur die Erstellung der Texte und Inhalte dieser Finanzanalyse ist Herr Achim Mehler, Analyst, als Chefredakteur dieser Publikation. Diese Publikation wird herausgegeben von der Aktie im Forkus - eine Marke der Zantino GmbH, Weißenborner Strasse 41, 36088 Hunfeld, Deutschland, vertreten durch Ihren Geschaftsfuhrer Achim Mehler. Kontakt: info@zantino.de

Wichtige Hinweise zur Erstellung dieser Finanzanalyse: Diese Finanzanalyse enthalt sowohl Tatsachen und Fakten zu den besprochenen Unternehmen, als auch rein subjektive Werturteile, Interpretationen, Schatzungen, Hochrechnungen, Vorhersagen und Preisziele. Diese versuchen wir, moglichst transparent voneinander abzugrenzen, um irrefuhrende Angaben zu vermeiden.

Die wesentlichen Grundlagen und Maßstabe unserer Werturteile und Bewertungen, der besprochenen Aktien, basieren auf folgender Vorgehensweise:

* Beurteilung und Bewertung von Unternehmen nach herkommlichen Bewertungsmethoden (grundlegender Bewertungsansatz)

* Einschatzung des Potentials der zukunftigen Unternehmensentwicklung (Wachstumsansatz) und Hochrechnung auf das entsprechende Bewertungspotential (Kurs-Potential-Analyse) sowie einer moglichen Unternehmens-Aktien-Bewertung aufgrund potentieller Gewinnerwartungen (KGV-Hochrechnung)

* Einschatzung des von uns erwarteten Best-Case-Szenarios im absoluten Erfolgsfall des Unternehmens (Blue-Sky-Potential-Ansatz)

* Effekt der von uns erwarteten, stark gesteigerten Bekanntheit der empfohlenen Aktie auf den Aktienkurs durch einen Anstieg der Nachfrage am Markt (insbesondere maßgeblich bei marktengen oder neu bzw. erstmals empfohlenen Aktien) aufgrund der von uns oder Dritten veroffentlichten Publikationen (meistens Kaufempfehlungen), (Multiplikator- / Momentum- Effekt, Hype), dadurch uberproportional steigende Rendite/Aktienkurs bei entsprechend steigendem Risiko

* Technische Analyse des Aktienkurses gemaß gangiger Analyse-Methoden, meist zur Voraussage von Kurs-Signalen (Kauf- oder Verkaufssignal, Ausbruch der Aktie, Festlegung von Kurszielen, Unterstutzungs- oder Widerstandsbereichen, erwarteten Mindestbewegungen oder Mindest-Gegenbewegungen, Voraussage von Signalpunkten (wenn-dann), etc.), großtenteils auf der erwarteten Massenpsychologie aufbauend. (Technischer Ansatz)

Herkommliche Bewertungsansatze sind bei jungen oder noch umsatzlosen Unternehmen oft schlecht sinnvoll anwendbar. Daher stutzen wir uns bei der Bewertung von solchen Unternehmen tendenziell auf die von uns errechnete Potential-Analyse, sowie die Einschatzung der Nachfrage nach solchen Aktien am Kapitalmarkt. Letztendlich entscheidet der Markt uber den Aktienkurs eines Unternehmens. Entsteht durch umfangreiche Empfehlungen einer Aktie, eine exzessive Nachfrage nach dieser, ist es moglich, dass der Aktienkurs bei einem hohen Handelsvolumen uberdurchschnittlich steigt. Dies fuhrt zwar zu extremen Gewinnmoglichkeit, erhoht jedoch entsprechend das Risiko einer Blasenbildung mit entsprechendem Kursruckgang. Durch die gesteigerte Volatilitat der Aktie in solchen Situationen ergeben sich uberdurchschnittliche Gewinn- und Verlust-Moglichkeiten, sowohl in beide Handelsrichtungen, als auch bei wiederkehrenden Gegenbewegungen. Auch solche Marktentwicklungen sind ein wichtiger Teil unserer Handelsempfehlungen und Bewertungsansatze.

Diese Publikation befasst sich ausschließlich mit uberdurchschnittlich volatilen Werten.

Hinweis zu Informationsquellen: Die Zuverlassigkeit von Informationsquellen wird von uns vor deren Verwendung ausfuhrlich gepruft und von uns entsprechend ihrer Glaubwurdigkeit und Bedeutung subjektiv bewertet.

Dabei entscheiden wir nach eigenen Maßstaben, welche Quellen wir fur relevant, zu konservativ oder zu uberzogen halten. Schlussendlich legen wir unsere Empfehlungen aufgrund unserer personlichen Einschatzungen fest. Bei der Informationsbeschaffung greifen wir auf zahlreiche offentlich zugangliche Quellen zuruck, wie z.B. Pressemitteilungen, Ad- Hoc-Mitteilungen, Unternehmensmeldungen, Publikationen und Artikeln zum besprochenen Unternehmen, gangige Finanzmedien im In- und Ausland und auch auf Unternehmens- oder Branchen-Analysen Dritter. In unseren Publikationen werden ausschließlich offentlich verfugbare Informationen und Quellen, sowie vom Unternehmen selbst verbreitete Informationen verwendet.

Angaben uber Interessenkonflikte: Der Ersteller dieser Publikation und mit ihm verbundene Personen halten maßgebliche Beteiligungen an den empfohlenen Aktie. Außerdem erfolgen fur die Erstellung unserer Empfehlungen finanzielle Zuwendungen an den Herausgeber. Ebenso erfolgt eine Bezahlung zur Verbreitung dieser Empfehlung durch zahlreiche Online- Medien sowie andere Verbreitungsmoglichkeiten. Der Herausgeber und mit ihm verbundene Personen stellen ausdrucklich klar, dass sie planen, zu jedem Zeitpunkt der Empfehlung, Kauf- und Verkaufsauftrage in der entsprechenden Aktie vorzunehmen. Entsprechend ist der Herausgeber auch in hohem Maße am Erfolg der von ihm veroffentlichten Empfehlung interessiert. Hinweis zur Handhabe der internen Organisationspflichten: Trotz bestehender Interessenkonflikte erfolgen unsere Empfehlungen im Interesse der Empfanger. Diese Empfehlung ist insoweit unabhangig, dass der Herausgeber der festen Uberzeugung davon ist, dass die veroffentlichten Kursziele mit großter Wahrscheinlichkeit erreicht werden und der Empfanger mit der empfohlenen Aktie uberdurchschnittliche Renditen erzielen kann. Aufgrund der geringen Unternehmensgroße des Herausgebers, ist eine interne Kontrolle der Compliance-Prozesse der an dieser Publikation mitwirkenden Mitarbeiter und sonstigen Beteiligten uberschaubar.

Verantwortliche Aufsichtsbehorde: Der Ersteller dieser Finanzanalyse unterliegt der Aufsicht durch folgende Behorde: Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Graurheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn Marie-Curie-Str. 24-28, D-60439 Frankfurt (Deutschland) Durch die Annahme dieser Publikation akzeptieren Sie die vorstehenden Beschrankungen als fur Sie verbindlich. Zusatzliche Informationen uber den Inhalt dieser Publikation erhalten Sie auf Anfrage.

Aktie im Fokus - eine Marke der Zantino GmbH

