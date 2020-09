Aladdin Healthcare Technologies erwirbt Beteiligung am Spin-off No-Age Biotech Inc. an der TSX, um Kompetenzen zur Bekämpfung altersbedingter Krankheiten auszubauen

Aladdin Healthcare Technologies erwirbt Beteiligung am Spin-off No-Age Biotech Inc. an der TSX, um Kompetenzen zur Bekämpfung altersbedingter Krankheiten auszubauen

- Aladdin wird Ende 2020 eine 25%ige Beteiligung an der No-Age Biotech Inc. im Rahmen eines Spin-offs an der Toronto Stock Exchange (TSX) erwerben.

- No-Age Biotech fokussiert sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Bekämpfung altersbedingter Krankheiten.

- Aladdin plant die Entwicklung einer maßgeschneiderten Medikamentenentwicklungsplattform, die No-Age Biotech im Austausch gegen die Beteiligung zur Verfügung gestellt wird.

- No-Age Biotech erwartet eine anfängliche Bewertung von 50 bis 75 Millionen Dollar oder eine Serie-A-Finanzierungsrunde.

BERLIN/LONDON, 24. September 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2 ), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat zugestimmt, Ende dieses Jahres eine Beteiligung an der No-Age Biotech an der TSX (Toronto Stock Exchange) zu erwerben. No-Age Biotech ist der Name des jüngst gegründeten Spin-off-Unternehmens. Die Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt finaler Bestimmungen, für deren Zustimmung im Oktober 2020 gerechnet wird. Aladdin wird den Kapitalmarkt stets kontinuierlich und zeitnah über alle Schritte informieren.

Zu den Gründern gehören renommierte und erfahrene Experten aus dem medizinischen Bereich der altersbedingten Erkrankungen: Professor David Rubinsztein, Fellowship der Academy of Medical Sciences und Fellow der Royal Society und stellvertretender Direktor des Cambridge Institute for Medical Research, University of Cambridge; NO-Age, ein norwegisches integriertes, interdisziplinäres Zentrum für die Erforschung des menschlichen Alterungsprozesses auf internationalem Spitzenniveau.

Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies, kommentiert: "Aladdin plant die Entwicklung einer maßgeschneiderten Plattform zur Arzneimittelforschung, die wir im Tausch gegen eine 25%ige Beteiligung an No-Age Biotech einbringen wollen. Unser Ziel ist es zudem, der exklusive KI-Anbieter für No-Age Biotech zu werden, um auf diese Weise eine jährliche Gebühr sowohl für die Entwicklung als auch für den Betrieb der KI-Plattform zu erhalten, was sich für Aladdin als signifikant wertsteigernd erweisen kann."

Aladdin hat bereits zahlreiche Meilensteine in der Arzneimittelentwicklung gegen Alzheimer und andere altersbedingte Krankheiten erreicht und somit eine neue Ära geprägt, in der neue Medikamente schneller identifiziert und optimiert werden können. Im Mai dieses Jahres kündigte das Unternehmen die Entwicklung neuer Mitophagie-Induktoren durch eine neuartige KI-Technologie für das virtuelle Screening von Medikamenten an, die eine Schlüsselkomponente von Aladdins AI Drug Development Plattform (AIDD) darstellt. Diese neue Vereinbarung beweist erneut die Kompetenz von Aladdin, mit seiner selbst entwickelten AIDD-Plattform (AI Drug Discovery Platform) eine wichtige Rolle im globalen wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt zu spielen und den Gesundheitszustand von Patienten mit altersbedingten und neurodegenerativen Erkrankungen zu verbessern.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Website Link: www.aladdinid.com

GSIN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMI

Für weitere Informationen:

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone: +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Phone +49 89 1250 90330 Email: pi@crossalliance.de www.crossalliance.de

Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com

ISIN: DE000A12ULL2

ISIN: DE000A12ULL2 WKN: A12ULL

