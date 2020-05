Aladdin Healthcare Technologies SE erhält EU-Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro zur Entwicklung von COVID-19 Diagnosekomponenten

^ DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE / Schlagwort(e): Sonstiges Aladdin Healthcare Technologies SE erhält EU-Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro zur Entwicklung von COVID-19 Diagnosekomponenten

14.05.2020 / 09:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Aladdin Healthcare Technologies SE erhält EU-Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro zur Entwicklung von COVID-19 Diagnosekomponenten

BERLIN/LONDON, 14. Mai 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin",

ISIN: DE000A12ULL2 ), ein führender Hersteller von KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, erhält EU-Fördermittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro im Rahmen einer Ausschreibung der Innovative Medicines Initiative und der Europäischen Kommission zur weiteren Entwicklung von COVID-19-Diagnosekomponenten. Das Projekt "Dragon" wurde mit 20 renommierten internationalen Partnern entwickelt.

Im März 2020 veröffentlichte die Innovative Medicines Initiative (IMI), eine öffentlich-private Partnerschaft zwischen der Europäischen Union und der pharmazeutischen Industrie, einen Aufruf zur Entwicklung effizienter neuer Diagnoseinstrumente und Therapien im Rahmen von Coronavirus-Infektionen.

Aladdin qualifizierte sich unter insgesamt 144 Bewerbern mit seinem in Co-Produktion entwickelten Projekt Dragon zur Coronavirus-Diagnose. Lediglich acht Projekte schafften es bis ins Finale. Davon konzentrieren sich fünf Projekte auf die Diagnostik und drei davon auf die Behandlung des Coronavirus.

Ziel von Dragon ist die schnelle und sichere bildgebende Diagnose auf Basis von KI sowie die Risikoklassifizierung und Nachsorge im Rahmen der Corona-Pandemie. Es ist das einzige Projekt, das Diagnose- und Prognoseergebnisse auf Basis von KI zusammen mit medizinischer Bildgebung ermöglicht. Hierzu entwickelt das Projekt einen präzisen medizinischen Behandlungsansatz und ein europäisches, skalierbares Diagnoseinstrument für COVID-19, basierend auf bereits verfügbaren Daten und Erkenntnissen zur Corona-Pandemie. Dabei werden Bürger und Patienten die Möglichkeit erhalten, zur effizienten Nutzung der Ressourcen beizutragen. So wird Dragon durch ein vernetztes maschinelles Lernsystem unterstützt, das die DSGVO-konforme Nutzung von internationalen personenbezogenen Daten gewährleistet.

Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies SE, sagt: "Wir freuen uns sehr, der Technologieführer für KI-gestützte Bildgebungs- und Knowledge-Graph-Komponenten im medizinischen Bereich und gleichzeitig verantwortlich für die Bereitstellung von Algorithmen und Softwarediensten zu sein. Dies zeigt, dass die KI-Technologien und -Lösungen von Aladdin den höchsten Standards der Europäischen Union genügen. Die Zusammenarbeit mit weltweit führenden Unternehmen gibt uns die Möglichkeit, unser Expertenwissen dem globalen Gesundheitswesen zur Verfügung zu stellen".

Dragon ist ein auf drei Jahre angelegtes Forschungsprojekt, das im Rahmen eines internationalen Konsortiums entwickelt wurde und das sich aus 21 Hightech-KMU, akademischen Forschungsinstituten, Biotech- und Pharmaunternehmen aus Belgien, China, Italien, den Niederlanden, der Schweiz und Großbritannien zusammensetzt; darunter die University of Cambridge, das Renmin Hospital der Wuhan University und die Sun Yat-Sen University. Das Projekt wird von Oncoradiomics geleitet, einem globalen Medizintechnik-Unternehmen aus Belgien mit Schwerpunkt Onkologie. Das Gesamtvolumen der Fördergelder beläuft sich auf rund 11,4 Millionen Euro. Aladdin erhält davon Mittel in Höhe eines Anteils von 12,3 %, also rund 1,4 Millionen Euro.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie COVID-19 gegen das Coronavirus angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Website Link: www.aladdinid.com

GSIN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMI

Für weitere Informationen:

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Phone +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

14.05.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com

ISIN: DE000A12ULL2

WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 1044671

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1044671 14.05.2020

°