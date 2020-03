DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies SE plant Notierung auf der Handelsplattform XETRA (deutsch)

Aladdin Healthcare Technologies SE plant Notierung auf der Handelsplattform XETRA

Aladdin Healthcare Technologies SE plant Notierung auf der Handelsplattform XETRA

BERLIN/LONDON, 17. März 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2 ) plant, neben der bestehenden Notierung an der Düsseldorfer und Frankfurter Wertpapierbörse, das Listing seiner Aktien auf der Handelsplattform XETRA. Das XETRA-Listing soll innerhalb eines Monats nach Abschluss des derzeitig öffentlichen Angebots vollzogen werden.

Die geplante Notierung im XETRA-Handel soll die Attraktivität der Aladdin-Aktie am Kapitalmarkt weiter erhöhen und eine größere Aufmerksamkeit von Investoren im Inland ermöglichen, während ausländische Investoren am Handel der Aktie teilnehmen können. Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG wird den Handel der Aktie der Aladdin Healthcare Technologies SE begleiten und damit für mehr Liquidität und höhere Umsätze in der Aktie sorgen. Die bestehende Notierung an der Düsseldorfer Börse und an der Frankfurter Börse wird fortgesetzt.

"Mit dem XETRA-Listing vollziehen wir begleitend zu unserem schnell wachsenden Geschäft nun auch entscheidende Schritte auf dem Kapitalmarkt. Als ein führender Entwickler von Anwendungen zur Gesundheits-Diagnostik mit Künstlicher Intelligenz (A.I.) und zur Arzneimittelforschung für altersbedingte Krankheiten sehen wir darin eine große Chance, unser Geschäftsmodell und seine Wachstumschance einem größeren Kreis von Investoren zu präsentieren", sagt Wade Menpes-Smith, CEO der Aladdin Healthcare Technologies SE.

Das öffentliche Angebot des Unternehmens läuft vom 9. bis 30. März 2020.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://aladdinid.com/de/investorrelations/

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die AI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankungen. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Internetseite: www.aladdinid.com

WKN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2 Kürzel: NMI

Für weitere Informationen

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Tel. +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 1250 90330 Email: sh@crossalliance.de www.crossalliance.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Aladdin Healthcare Technologies SE Unter den Linden 10 10117 Berlin Deutschland Telefon: 030 700140449 E-Mail: info@aladdinid.com Internet: www.aladdinid.com

ISIN: DE000A12ULL2

WKN: A12ULL Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf EQS News ID: 998891

