Aladdin Healthcare Technologies vervollständigt biomedizinischen Knowledge Graph für die kommerzielle Nutzung in der Arzneimittelentwicklung

- Proprietärer Knowledge Graph "PharmaKG" als Software As A Service (SAAS) freigegeben

- PharmaKG macht entscheidende Erkenntnisse potenzieller Arzneimittelkandidaten sichtbar

- PharmaKG identifiziert Zielmoleküle, pathologische Kausalitäten und neue Einsatzfelder für Medikamente

- Großes Interesse bei Kunden in den USA, China und Norwegen

BERLIN/LONDON, 21. September 2020 - Die Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2 ), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat erfolgreich ihren proprietären biomedizinischen Wissensgraphen "PharmaKG" als SAAS (Software As A Service) freigegeben.

PharmaKG wird von Aladdin und seinen Partnern genutzt, um biomedizinisches Wissen zu verarbeiten und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, um die Entdeckung von Medikamenten mit Künstlicher Intelligenz (AI) zu beschleunigen. Der PharmaKG ermöglicht es, entscheidende Erkenntnisse, Wirkmechanismen und potenzielle Arzneimittelkandidaten aufzudecken, indem er wesentliche Zusammenhänge zwischen Krankheiten, Genen, chemischen Verbindungen oder Medikamenten sichtbar macht. Der Pharma Knowledge Graph bietet Schlüsselfunktionen wie die Identifizierung von Zielmolekülen, die Entdeckung pathologischer Kausalitäten, die Analyse von Mechanismen und die Umwidmung von Arzneimitteln auf neue Einsatzfelder.

Wade Menpes-Smith kommentiert: "Knowledge-Graphs von Aladdin helfen dabei, neue Krankheitsbilder und Virusmechanismen zu entdecken und so die Medikamentenentwicklung in Zusammenarbeit mit Pharmaunternehmen zu beschleunigen. Kunden aus China, den USA und Norwegen interessieren sich bereits stark für den PharmaKG."

Knowledge-Graphen sind graphisch-strukturierte Wissensdatenbanken, in denen die Ergebnisse in Form von Beziehungen zwischen verschiedenen Datenanbietern dargestellt werden. In einem Knowledge-Graph werden Entitäten (Knoten) über sogenannte Kanten in Beziehung zueinander gestellt und in einen thematischen Kontext gebracht. Das KI-Team von Aladdin konnte bereits durch den Einsatz fortschrittlicher Text-Mining-Techniken biomedizinisches Wissen aus mehr als 30 Millionen Forschungsartikeln extrahieren und einen umfassenden Wissensgraphen mit mehr als 800.000 Entitäten und über 10 Millionen Kanten zwischen Krankheiten, Zielen, Verbindungen, Biomarkern und Genen erstellen.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Website Link: www.aladdinid.com

WKN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMI

Für weitere Informationen:

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Phone +49 89 1250 90330 Email: pi@crossalliance.de www.crossalliance.de

