DGAP-News: Aladdin Healthcare Technologies vervollständigt KI-basierte Plattform (AIDD) für kommerzielle Anwendung in Arzneimittelentwicklung (deutsch)

Aladdin Healthcare Technologies vervollständigt KI-basierte Plattform (AIDD) für kommerzielle Anwendung in Arzneimittelentwicklung

- Aladdin hat erfolgreich seine firmeneigene AI Drug Discovery Plattform veröffentlicht, um den Prozess der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen.

- Die automatisierte Machine-Learning-Plattform deckt die wichtigsten Phasen der frühzeitigen Arzneimittelentwicklung ab: virtuelles Screening, Hit to Lead, auch bekannt als Lead Generierung, Lead Optimierung und präklinische Phase.

- Mit seiner firmeneigenen Plattform hat Aladdin bereits mehrere niedermolekulare Wirkstoffkandidaten mit hohem Wirkungspotenzial für altersbedingte Krankheiten wie Alzheimer, Parkinson und SARS-CoV-2 identifiziert und optimiert.

BERLIN/LONDON, 08. Oktober 2020 - Aladdin Healthcare Technologies SE ("Aladdin", ISIN: DE000A12ULL2 ), ein führender Hersteller von Anwendungen für KI-basierte Gesundheitsdiagnostik und Arzneimittelforschung, hat erfolgreich seine firmeneigene KI-basierte Arzneimittelentwicklungsplattform auf den Markt gebracht.

Aladdins AIDD-Plattform kann durch die Verwendung innovativer Komponenten, wie Liganden- und Struktur-basiertes Medikamentendesign, mithilfe von Künstliche Intelligenz (KI) die Arzneimittelentwicklung erheblich beschleunigen und die Optimierung neuer Wirkstoffe ermöglichen. Normalerweise dauert die komplette Entwicklung eines neuen Medikaments zehn Jahre mit einer präklinischen Phase von zwei bis drei Jahren. Dank der KI-Plattform von Aladdin kann diese präklinische Phase auf die Hälfte reduziert werden.

Basierend auf der Target-Struktur oder niedermolekularen Liganden kann die Plattform die Entwicklung neuer Wirkstoffmoleküle unterstützen. Aladdins Plattform ist daher ein interessantes Instrument für Pharmaunternehmen, die neue Wirkstoffe mit bestimmten Eigenschaften wie ADMET (Absorption, Distribution, Metabolismus, Elimination und Toxizität des Arzneimittels), Bindungsaffinität und metabolischer Stabilität entwickeln. Tatsächlich funktioniert die AIDD-Plattform wie eine große dynamische Datenbank, die kontinuierlich mit Forschungsergebnissen, die von Partnern und Kunden von Aladdin bereitgestellt werden, aktualisiert wird. Auf diese Weise verknüpft die zukunftsweisende Big-Data-Technologie klinische Daten und beschleunigt den Forschungsfortschritt bei der Behandlung von Krankheiten.

Wade Menpes-Smith, CEO von Aladdin Healthcare Technologies, kommentiert: "Aladdin kann der Pharmaindustrie nun über unsere firmeneigene AI Drug Discovery Platform AIDD wertvolle Lösungen anbieten, die den Prozess der Arzneimittelentwicklung beschleunigen und die relevanten Phasen der Arzneimittelentwicklung wie das virtuelle Screening, Hit to Lead und Lead Optimierung abdecken."

Aladdin arbeitet auch an mehreren vielversprechenden Projekten für die Entdeckung niedermolekularer Wirkstoffe in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung. Bei niedermolekularen Wirkstoffen (Small Molecules) handelt es sich um relativ einfache chemische Verbindungen mit einer kleinen Molekülmasse. Ihr größter Vorteil ist die orale Bioverfügbarkeit. Bereits im Mai dieses Jahres erzielte Aladdin zwei Meilensteine in der Entwicklung von Medikamenten gegen altersbedingte Krankheiten und COVID-19, indem es mit seiner AIDD-Plattform neue optimierte Wirkstoffe entdeckte. Die erfolgreiche Markteinführung der von Aladdin entwickelten Plattform unterstreicht erneut die Kompetenz des Unternehmens, bahnbrechende Meilensteine im Bereich der Arzneimittelentwicklung zu setzen. Dies öffnet die Tür für zahlreiche und wichtige Partnerschaften in der Pharmaindustrie.

Über Aladdin Healthcare Technologies SE Aladdin Healthcare Technologies SE (und seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Aladdin Healthcare Technologies Ltd.) ist ein führender Hersteller von Anwendungen für die KI-Gesundheitsdiagnostik und die Arzneimittelforschung, die sowohl die Diagnose von Krankheiten im Frühstadium als auch den gesamten Prozess der Arzneimittelforschung beschleunigen können. Aladdins Fokus liegt auf altersbedingten Krankheiten, darunter auch Alzheimer-Erkrankung, wobei die Technologie auch bei weiteren Indikationen wie dem Coronavirus und COVID-19 angewendet wird. Dabei arbeitet Aladdin mit zahlreichen Partnern innerhalb des globalen Gesundheitssystems zusammen, um gezielte Informationen wie Genom-, Tabellen-, MRT-, PET-, Kognitions- und weitere Daten zum Lebensstil von Patienten vertraulich und sicher zu erheben. Diese Datensätze werden dann analysiert und zur Entwicklung proprietärer KI-Tools verwendet, die den Fachleuten im Gesundheitswesen helfen können, altersbezogene Krankheiten genauer und effizienter zu diagnostizieren. Das neue Diagnoseverfahren ermöglicht außergewöhnliche Zeit- und Kosteneinsparungen im Gesundheitswesen. Darüber hinaus wird die Plattform zur Entdeckung von Arzneimitteln, zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung, bei klinischen Studien und bei der genaueren Einschätzung der Forschungsergebnisse von Pharmaunternehmen eingesetzt.

Website Link: www.aladdinid.com

GSIN: A12ULL

ISIN: DE000A12ULL2 TICKER SYMBOL: NMI

Für weitere Informationen:

Aladdin Healthcare Technologies Ltd. 24-26 Baltic Street West London EC1Y 0UR Phone: +44 7714 719696 Email: info@aladdinid.com

Pressekontakt: CROSS ALLIANCE communication GmbH Sara Pinto Phone +49 89 1250 90330 Email: pi@crossalliance.de www.crossalliance.de

