DGAP-News: Allane Mobility Group erhält Rekordfördersumme für Vermarktung von Wasserstoffauto Hyundai NEXO (deutsch)

Allane Mobility Group erhält Rekordfördersumme für Vermarktung von Wasserstoffauto Hyundai NEXO

Allane Mobility Group erhält Rekordfördersumme für Vermarktung von Wasserstoffauto Hyundai NEXO

- Allane Mobility Group erhält bis zu 11,4 Mio. Euro vom Bund zur Förderung nachhaltiger Mobilität

- Vermarktung von bis zu 800 neuen Hyundai NEXO mit umweltfreundlichem Wasserstoffantrieb an Leasingkunden im Rahmen einer Kooperation mit Hyundai

- Günstige Leasingrate dank Förderung von 14.299 Euro pro Fahrzeug - Angebot gilt, nur solange der Vorrat reicht

Pullach, 25. Januar 2022 - Die Allane SE (vormals Sixt Leasing SE), ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten, erhält eine Rekordsumme von bis zu 11,4 Mio. Euro zur Förderung nachhaltiger Mobilität. Die Mittel stammen aus dem Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP) des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV). Es ist die höchste Fördersumme, die jemals vom BMDV im Rahmen des NIP an ein Einzelprojekt im Zusammenhang mit der Marktaktivierung für Brennstoffzellen-Pkw vergeben wurde. Das NIP wird von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH) koordiniert und vom Projektträger Jülich (PtJ) umgesetzt.

Die Allane Mobility Group verwendet die Fördergelder, um bis zu 800 Modelle des Wasserstoffautos Hyundai NEXO im Rahmen einer Vertriebskooperation mit Hyundai zu besonders attraktiven Konditionen an Leasingkunden zu vermarkten. Dank einer Förderung von 14.299 Euro pro Neufahrzeug ist der Hyundai NEXO bereits ab einer monatlichen Leasingrate von rund 719 Euro zzgl. MwSt.* verfügbar. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um voll ausgestattete, kurzfristig verfügbare Fahrzeuge mit dem beliebten Prime-Paket. Die Farbe, Laufzeit und Laufleistung sind konfigurierbar. Die Lieferzeit beträgt rund drei bis vier Wochen. Der Hyundai NEXO kann über das Händlernetzwerk der Hyundai Motor Deutschland GmbH oder die Website https://www.hyundai.de/gewerbekunden/aktionen-und-angebote/ angefragt werden. Beratung und Verkauf erfolgen exklusiv und direkt über das Händlernetzwerk. Die Allane SE fungiert als Leasinggeber. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht.

Donglim Shin, Vorstandsvorsitzender der Allane SE: "Wir freuen uns, dass die Bundesregierung unsere Ambitionen in Sachen nachhaltiger Mobilität mit einer so großen Summe fördert. Das macht uns stolz und ist zugleich ein Beweis für das Vertrauen in unsere Fähigkeiten als Anbieter von umfassenden Mobilitätslösungen. Gemeinsam mit Hyundai und dem deutschen Hyundai-Händlernetzwerk wollen wir einen Beitrag dazu leisten, alternative Antriebstechnologien zu etablieren und individuelle Mobilität deutlich umweltfreundlicher zu machen."

Kurt-Christoph von Knobelsdorff, Geschäftsführer der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW GmbH): "Zur Klimaneutralität im Verkehrssektor führen mehrere Wege. Wenn ein Unternehmen wie die Allane Mobility Group bis zu 800 Exemplare vom Hyundai NEXO vermarktet, ist das ein starkes Signal an den Markt und zeigt, dass die Brennstoffzelle in der Mobilität auch im Pkw Perspektive hat."

Der Hyundai NEXO

Enorme Reichweite, futuristisches Design, moderne technische Ausstattung: Der Hyundai NEXO ist der vorläufige Höhepunkt der 20-jährigen Wasserstoff-Pionierarbeit von Hyundai: Der perfekte Null-Emissions-Antrieb für jeden Tag - doch alles andere als alltäglich!

Der Hyundai NEXO lässt sich in nur fünf Minuten volltanken** und hat eine Reichweite von bis zu 756 km***. Zudem verfügt er über moderne Multimedia-Konnektivität und Smart Sense Sicherheitssysteme. Weitere Infos zum Fahrzeug und zum Tankstellennetzwerk gibt es auf https://www.hyundai.de/gewerbekunden/aktionen-und-angebote.

Nachhaltige Mobilität bei der Allane Mobility Group

Die Allane Mobility Group ist sich als Anbieterin von Mobilitätslösungen ihrer Verantwortung für den Klimaschutz bewusst und hat sich zum Ziel gesetzt, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß ihrer Kundenflotte kontinuierlich zu senken. Dies wird beispielsweise durch die stetige Aufnahme von Fahrzeugen mit neuen Antriebstechnologien in den Fuhrpark sowie Aktionsangebote für Privatkunden erreicht. Dank der Expertise bei der Auswahl und beim Einsatz von Hybrid- und Elektrofahrzeugen ist die Allane Mobility Group in der Lage, interessierte Kunden kompetent zu beraten und Unternehmensfuhrparks bezüglich Nachhaltigkeitsaspekten zu optimieren.

Nationales Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NIP)

Das NIP wird von der NOW GmbH im Verbund mit dem Projektträger Jülich (PtJ) als ressortübergreifendes Programm der Bundesregierung unter Federführung des BMDV gemeinsam mit der Industrie und der Wissenschaft umgesetzt. Die Zielstellung des NIP sind Forschung und Entwicklung sowie die Marktvorbereitung der Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie im Verkehrssektor.

Fotos vom Hyundai Nexo sind im Presseportal auf der Website von Hyundai unter https://www.hyundai.news/de/modelle/e-modelle/nexo/bilder.html verfügbar und können für diesen Zweck unter der Angabe "Bildquelle: Hyundai" kosten- und rechtefrei verwendet werden.

* Ein unverbindliches Leasingbeispiel für Gewerbekunden der HYUNDAI Finance, ein Service der Allane SE, Dr. Carl-von-Linde-Str. 2, 82049 Pullach. Hyundai NEXO Wasserstoff Frontantrieb 120 kW (163 PS) 1-stufiges-Reduktionsgetriebe, Fahrzeugpreis 69.327,00 EUR, Laufzeit 48 Monate, Gesamtlaufleistung 40.000 km, 48 mtl. Raten à 718,50 EUR, effektiver Jahreszins 5,55 %, gebundener Sollzinssatz p.a. 5,43 %. Kostenpflichtige Sonderausstattung möglich. Zuzüglich Überführungskosten. Alle Preise exkl. gesetzlicher MwSt. Angebot gültig bis 31.12.2021.

Kraftstoffverbrauch (Wasserstoff) für den Hyundai NEXO 120 kW (163 PS), 1-stufiges Reduktionsgetriebe: innerorts: 0,77 kg H2/100 km; außerorts: 0,89 kg H2/100 km; kombiniert: 0,84 kg H2/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+++. Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt und in NEFZ-Werte umgerechnet. Hier finden Sie die WLTP-Verbrauchswerte.

** Betankung mit 700 bar.

*** Die Maximale Reichweite beträgt bis zu 756 km bei idealen Verkehrsbedingungen, Fahrzeugausstattungen und optimaler Fahrweise. Im realen Fahrbetrieb kommt es zu einer geringeren Reichweite.

Über Allane SE:

Die Allane SE mit Sitz in Pullach bei München ist ein führender Anbieter im Online-Direktvertrieb von Neuwagen in Deutschland sowie Spezialist im Management und Full-Service-Leasing von Großflotten. Mit maßgeschneiderten Lösungen unterstützt das Unternehmen die längerfristige Mobilität seiner Privat- und Firmenkunden.

Private und gewerbliche Kunden nutzen die Online-Plattformen sixt-neuwagen.de und autohaus24.de, um günstig Neufahrzeuge zu leasen. Firmenkunden profitieren von dem kostensparenden Leasing ihrer Fahrzeugflotte und einem leistungsstarken Fuhrparkmanagement.

Die Allane SE ( WKN: A0DPRE / ISIN: DE000A0DPRE6) ist seit dem 7. Mai 2015 im Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. Der Konzernumsatz belief sich im Geschäftsjahr 2020 auf 748 Mio. Euro.

www.allane.com

Pressekontakt:

Kirchhoff Consult allane@kirchhoff.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allane SE Dr.-Carl-v.-Linde-Str. 2 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 744 44 - 4518 Fax: +49 (0)89 - 744 44 - 8 5169 E-Mail: ir@allane.com Internet: http://ir.allane-mobility-group.com

ISIN: DE000A0DPRE6, DE000A2DADR6, DE000A2LQKV2

