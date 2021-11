DGAP-News: Allterco JSCo bildet Beirat mit Gregor Bieler als Vorsitzenden (deutsch)

Allterco JSCo bildet Beirat mit Gregor Bieler als Vorsitzenden

Allterco JSCo bildet Beirat mit Gregor Bieler als Vorsitzenden

München, 19. November 2021 - Allterco JSCo (ticker A4L / ISIN: BG1100003166 ) ("Allterco"), ein Anbieter von IoT- und Smart-Home-Produkten mit Sitz in Sofia, Bulgarien, teilt mit, dass der Vorstand der Allterco JSCo in Übereinstimmung mit Art. 34a der von der Hauptversammlung der Aktionäre am 15. Oktober 2021 verabschiedeten Satzung der Gesellschaft beschlossen hat, einen Beirat unter dem Vorsitz von Herrn Gregor Bieler einzusetzen.

Ziel der Gründung des Beirats ist es, Fachleute mit internationaler Erfahrung zu gewinnen, die das Unternehmenswachstum im Hinblick auf Umsatz, Managementkapazität und Geschäftsprozesse unterstützen. Diese sind für die weitere Entwicklung des Unternehmens, seine Bekanntheit auf dem internationalen Markt und die Erhöhung seines Ansehens bei den Investoren von Bedeutung.

Ausschlaggebend für die Wahl von Herrn Bieler als Vorsitzenden des Beiratsgremiums der Gesellschaft war seine Erfahrung im Bereich der Unternehmensentwicklung in internationalen, auf digitale Technologien spezialisierten Unternehmen.

Gregor Bieler ist seit April 2021 CEO der Aparavi Software AG und gehört zu den bekanntesten Führungskräften und Pionieren der digitalen Geschäfts- und Kulturtransformation. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung im digitalen Business begann seine Karriere 1991 mit der Mitgründung von Waycom Informationssysteme, einem ERP-Systemdienstleister. Bieler war unter anderem VP in Sales & Marketing bei Logitech Europe, wo er dem Unternehmen durch eine taktische Neupositionierung des Bereichs Consumer Electronics & E-Commerce zu signifikantem Wachstum verhalf. Als Vice President und Managing Director entwickelte er außerdem den Zahlungsabwickler PayPal zu einem kundenorientierten E-Commerce-Anbieter und marktführenden Online-Zahlungsdienstleister. Bis 2021 war Bieler Mitglied der Geschäftsleitung und Geschäftsführer der Microsoft Deutschland GmbH, wo er für das Partnergeschäft verantwortlich war. Durch seine strategischen sowie analytischen Lösungen verhalf Bieler dem Konzern zu einer außergewöhnlichen Erfolgsbilanz in der Geschichte von Microsoft Sales & Marketing - vom Lizenz- über den Lösungsvertrieb bis hin zum 100-prozentigen Wachstum des Cloud-Geschäfts mehrere Jahre in Folge. Durch seine besonderen Leistungen erhielt Bieler zweimal in Folge die Auszeichnung "IT Channel Managers of the Year". Als Unternehmer und Gründer berät Bieler zudem zahlreiche Unternehmen als Aufsichtsrat. Dazu gehören führende Unternehmen wie GlobalLogic, Dustin, ATOSS Software AG, ROBUR Industry Service Group GmbH und viele weitere.

Über Allterco

Die Allterco JSCo steht für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Börse gelistet. Im Oktober 2021 hat das Unternehmen seine Absicht bekannt gegeben, im Zuge der europäischen Expansion eine Tochtergesellschaft, die Allterco Europe GmbH, mit Hauptsitz in München zu gründen.

