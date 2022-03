DGAP-News: Allterco schließt Partnerschaft mit Power Workplace zur Erschließung des Bildungsmarktes in Hongkong (deutsch)

Allterco schließt Partnerschaft mit Power Workplace zur Erschließung des Bildungsmarktes in Hongkong

Allterco schließt Partnerschaft mit Power Workplace zur Erschließung des Bildungsmarktes in Hongkong

Sofia / München, 15. März 2022 - Allterco Asia Ltd., eine asiatische Tochtergesellschaft von Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166 ), einem Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen mit Sitz in Sofia, Bulgarien gab heute eine Partnerschaft mit Power Workplace, einem PropTech-Systemintegrator und Anbieter von IoT-Technologielösungen mit Sitz in Hongkong bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Power Workplace das exklusive Recht, Alltercos Shelly-Produktlinie für Home Automation auf dem Bildungsmarkt in Hongkong zu vertreiben.

Shelly, die preisgekrönte Produktlinie für Home Automation von Allterco, ist eine der am schnellsten wachsenden IoT-Marken der Welt mit Geräten, die flexible Lösungen bieten, die vollständig an die Bedürfnisse der Kunden angepasst werden können und eine modulare, schrittweise Automatisierung auf der Grundlage ihrer Präferenzen ermöglichen. Shelly ermöglicht die Automatisierung des Gebäudes ohne übermäßige Investitionen und ohne den schwierigen Prozess der Änderung der bestehenden Elektroinstallation zu durchlaufen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Marken ist Shelly mit allen Elektroinstallationen kompatibel und benötigt keinen Hub - eine lokale Internetverbindung reicht zur Einrichtung aus. Außerdem haben Shelly-Geräte einen integrierten Server und funktionieren als eigenständiges Gerät im lokalen Netzwerk. Kunden können wählen, ob sie die Cloud oder das lokale Netzwerk nutzen wollen. Es sind gerade die umfangreichen Funktionalitäten der Shelly-Geräte, die sie zum bevorzugten Partner für Power Workplace machen.

"Mehr als 5 Millionen Shelly-Geräte sind weltweit im Einsatz. Wir freuen uns, diese innovativen intelligenten Automatisierungslösungen unseren Kunden in Hongkong anbieten zu können", sagte Raymond Chan, CEO von Power Workplace.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Power Workplace und die Bereitstellung von Shelly-Geräten für den Bildungsmarkt in Hongkong. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, da es uns die großartige Möglichkeit gibt, Teil des Bildungsprozesses so vieler talentierter und ehrgeiziger junger Fachkräfte und anerkannter Pädagogen zu sein", erklärte Dimitar Dimitrov, CEO von Allterco.

Über Power Workplace Power Workplace mit Hauptsitz in Hongkong wurde 2018 mit der Idee gegründet, Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Arbeitsbereiche durch IoT-Implementierung zu verändern. Power Workplace ist ein PropTech-Systemintegrator und Anbieter von IoT-Technologielösungen, der Belegungsanalysen und intelligente Büroanwendungen für Unternehmen in der gesamten APAC-Region entwickelt, implementiert und wartet.

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.powerworkplace.com.

Über Allterco Die Allterco JSCo ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Allterco wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 4 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, China und den USA und wird demnächst eine Niederlassung in Deutschland eröffnen. Die Produkte von Allterco haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Allterco an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker A4L.

Weitere Informationen unter allterco.com

