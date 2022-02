DGAP-News: Allvest GmbH: Allvest bietet Vertragsabschluss per Konto Ident (deutsch)

Allvest GmbH: Allvest bietet Vertragsabschluss per Konto Ident

Pressemitteilung

Sicher identifizieren per Online-Banking - Allvest bietet Konto Ident bei Vertragsabschluss

- Identitätsprüfung schnell, sicher, rund um die Uhr und ohne Wartezeit

- Prozess komplett in Online-Vertragsabschluß integriert

- Erstes Versicherungprodukt mit Konto Ident

Allvest, das digitale Angebot für Vorsorge und Investment der Allianz, bietet Kundinnen und Kunden einen neuen Service. Die Identitätsprüfung, nach dem Geldwäschegesetz bei Vertragsabschluss vorgeschrieben, ist nun auch per "Konto Ident"-Verfahren möglich. Allvest ist damit das erste Produkt in der deutschen Versicherungswirtschaft, das mit diesem sicheren und besonders schnellen Verfahren abgeschlossen werden kann.

Sicher identifizieren in wenigen Schritten

Konto Ident ist vollständig und ohne Medienbruch in den Online-Abschluss von Allvest integriert. Kunden führen die Identitätsprüfung selbst per Übermittlung von Ausweis- und Portraitfotos sowie der Referenzüberweisung eines Cents vom eigenen Online-Bankkonto durch. Ein persönlicher Kontakt ist nicht erforderlich. Das Verfahren kann ohne Wartezeit rund um die Uhr genutzt werden und beansprucht in der Regel deutlich weniger Zeit als andere Legitimationsverfahren.

Das Konto-Ident-Verfahren erfüllt die Anforderungen des Geldwäschegesetzes und aller einschlägigen Datenschutz-Vorschriften sowie die hohen Anforderungen, welche die Allianz seit jeher an Datensicherheit und Datenschutz stellt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung der digitalen Services

Gemeinsam mit der Allianz entwickelt Allvest die digitalen Angebote für Kunden kontinuierlich weiter. Konto Ident wurde zusätzlich zum Video- und Post-Ident eingeführt und hat sich zum meistgenutzten Ident-Verfahren bei Allvest entwickelt. Bereits im September wurde die iOS-App eingeführt, die heute von mehr als der Hälfte der Kunden mit iOS-Endgerät zur besonders komfortablen Vertragsverwaltung genutzt wird.

München, 15. Februar 2022

Ansprechpartner: Dr. Christoph John Unternehmenskommunikation +49 89 489 299 923 presse@allvest.de

Über Allvest

Die Allvest GmbH ist ein Tochterunternehmen der Allianz SE mit Sitz in München. Das Unternehmen wurde im Jahr 2019 mit dem Ziel gegründet, ein Angebot für Altersvorsorge und Investment speziell für die wachsende Gruppe der reinen Digitalkunden zu schaffen. Seit 2020 vertreibt Allvest das gleichnamige Produkt der Allianz Lebensversicherungs-AG über digitale Kanäle in Deutschland. Geschäftsführer sind Dr. Felix Benedikt, der seit 2004 in der Allianz verschiedene leitende Positionen im Asset- und Investmentmanagement innehatte, und Martin Schneider, der 2017 für die Entwicklung von Allvest von McKinsey kam. Der Beirat besteht aus Dr. Günther Thallinger (Vorsitzender), Dr. Markus Faulhaber, Ivan de la Sota und Dr. Thomas Wiesemann.

