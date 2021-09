DGAP-News: Allvest GmbH: Vorsorgen und Investieren mit Allvest - jetzt auch per iOS-App (deutsch)

Allvest GmbH: Vorsorgen und Investieren mit Allvest - jetzt auch per iOS-App

08.09.2021

Pressemitteilung

Vorsorgen und Investieren mit Allvest - jetzt auch per iOS-App

- Ein- und Auszahlen, Anlagestrategie wechseln, Daten aktualisieren ab sofort per App möglich

- Digitale Services von Allvest mehrfach ausgezeichnet

Allvest, das digitale Angebot der Allianz für Vorsorge und Investment, kann ab sofort auch per iOS-App genutzt werden. Für Kunden wird es so besonders einfach, die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten und Optionen von Allvest digital zu nutzen. Die Allvest App kann kostenfrei im Apple App Store ( Link) heruntergeladen werden.

Martin Schneider, Geschäftsführer der Allvest GmbH, sagt: "Ein innovatives Digitalprodukt und beste Services entlang der gesamten Customer Journey sind die integralen Bestandteile unseres digitalen Geschäftsmodells. Wir freuen uns, mit der Allvest App die Palette unserer Services zu erweitern und unseren Kundinnen und Kunden so ein besonders komfortables und flexibles Nutzererlebnis bei der Verwaltung ihrer Anlage zu eröffnen."

Allvest wurde bei unabhängigen Produkttests bereits mehrfach für beste Servicequalität ausgezeichnet. Zuletzt im Juli erhielt Allvest von Focus Money die Bestnote für "Digitalen Service" und belegte Platz 3 unter 31 Rentenversicherern. Im April wurde Allvest mit Bestnote für "sehr starke Finanzbetreuung" ausgezeichnet und erhielt dabei sogar die höchste Bewertung unter allen 20 teilnehmenden Digitalversicherern. Grundlage der Tests waren jeweils repräsentative Online-Befragungen unter Kunden.

Funktionalitäten der Allvest App

Mit der Allvest iOS-App können Kunden jederzeit - die tagesaktuelle Wertentwicklung sowie die Aufteilung des Policenwerts einsehen, - die Anlagestrategie wechseln, - Ein- und Auszahlungen tätigen, - monatliche Einzahlungen anlegen, bearbeiten oder deaktivieren, - Dokumente downloaden und speichern, - das Allvest Magazin lesen, Webinare und Informationsveranstaltungen buchen, - Kontaktdaten aktualisieren, - direkte telefonische Beratung durch den Allvest Customer Service anfordern, - neue Kunden werben.

München, 07. September 2021

Ansprechpartner

Dr. Christoph John Unternehmenskommunikation +49 89 489 299 923 presse@allvest.de www.allvest.de

Über Allvest

Die Allvest GmbH wurde 2019 als Tochterunternehmen der Allianz SE mit Sitz in München gegründet. Seit September 2020 vertreibt das Unternehmen das gleichnamige Produkt der Allianz Lebensversicherungs-AG über digitale Kanäle in Deutschland. Allvest ist eine neuartige Kombination aus Altersvorsorge und Investment speziell für die wachsende Gruppe der reinen Digitalkunden. Geschäftsführer sind Dr. Felix Benedikt, der seit 2004 in der Allianz verschiedene leitende Positionen im Asset- und Investmentmanagement innehatte, und Martin Schneider, der 2017 für den Aufbau der Gesellschaft von McKinsey kam. Vorsitzender des Beirats ist Dr. Günther Thallinger.











