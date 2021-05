DGAP-News: ALSO CTV schlägt Rekorde: Zukunftsperspektiven für alle Bereiche der ITK-Branche (deutsch)

ALSO CTV schlägt Rekorde: Zukunftsperspektiven für alle Bereiche der ITK-Branche

21.05.2021 / 13:30

Am 19. Mai fand die Internationale Channel Trends+Visions 2021 statt. Die letztjährige Benchmark von 10.000 Besuchern war bereits in der vergangenen Woche geknackt. Kein Wunder bei dem umfassenden Programm, das wirklich für jeden etwas bot. Ein besonderes Highlight war für viele die Tour durch das HPE Innovation Center, bei dem man Einblick in Technologien und Konzepte bekam, die unsere Gesellschaft morgen und übermorgen prägen werden.

Modern Workplace, Hybride Cloud, Cybersecurity und Künstliche Intelligenz - schon die Themen der Keynotes waren breit gefächert. Neben Branchengrössen wie Bernhard Fauser (HP), Nikki Meyer (Microsoft), Henning Ohlsson (Epson) oder Gordon Thomson (Cisco) sprachen auch AI-Experte Thomas Terney, Vitra-Trendscout Raphael Gielgen und New Work Podcaster Christoph Magnussen.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN), erläuterte in seiner Keynote die wesentlichen Treiber der Branche: "Im vergangenen Jahr hat sich die Bedeutung des Channels gezeigt. Wir haben einen wichtigen Beitrag für die Bewältigung der Pandemie geleistet. Jetzt müssen wir die guten Ergebnisse nutzen, um in die Zukunft zu investieren. Konkret: Das Next Normal ist hybrid. Virtuelle sowie Face-to-face Kollaboration und Kommunikation werden nahtlos zusammenspielen. IT ist der Enabler dieser neuen Form der Flexibilität. Das Next Normal ist geprägt von den neuen Plattformen. Von as-a-Service über das IoT und Virtualisierung bis zur Blockchain-Technologie: die Opportunitäten sind da. Entscheidend ist, dass wir als Channel diese Chancen nutzen und unsere Geschäftsmodelle diversifizieren. Das Next Normal wird nachhaltig sein. Auch hier können wir als IT-Branche einen wichtigen Beitrag leisten, mit IoT, mit dem as-a-Service Geschäft, mit Data Centern, deren Energiebedarf wir reduzieren, oder einer konsequenten Kreislaufwirtschaft. Aber Nachhaltigkeit heisst ebenso Transparenz und Schutz der Menschen vor digitalen Angriffen. Kurz: wir haben viele Möglichkeiten und eine grosse Verantwortung, dieses Next Normal mit zu prägen."

Bei insgesamt 326 angebotenen Präsentationen war es selbst beim besten Willen nicht möglich, in alle interessanten Webinare, Präsentationen oder Roundtables zu klicken. Deshalb ist die Plattform noch bis zum Sonntag für registrierte Besucher geöffnet, um die Keynotes und alle on-demand abrufbaren Vorträge anzusehen. Interessierte können sich anmelden unter www.alsoctv.com.

