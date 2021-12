DGAP-News: ALSO entwickelt digitalen Ratgeber für Familien (deutsch)

ALSO entwickelt digitalen Ratgeber für Familien

14.12.2021 / 07:00

ALSO entwickelt digitalen Ratgeber für Familien

Alle Eltern kennen die Diskussionen: wie lange dürfen Kinder im Internet surfen, online spielen, Apps und Geräte nutzen? Was ist Werbung, was Wahrheit, was ist noch lustig und was schon verletzend? Die gemeinsame Auseinandersetzung mit diesen Fragen in der Familie ist wichtig, da die Lebenswelt unserer Kinder digital ist.

ALSO sieht sich in der Verantwortung, Familien beim Umgang mit digitalen Medien und Geräten zu unterstützen. Es geht dabei nicht darum, Verbote aufzustellen, sondern Empfehlungen an die Hand zu geben. Deshalb wurde der "Online Scout for Children And their Relatives", kurz OSCAR, entwickelt. Unter oscar-scout.com stehen kurze Filme und Artikel bereit, die Kinder und Eltern helfen, ihren digitalen Alltag mit Spaß, Erfolg und Sicherheit zu bestreiten.

Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "In der realen Welt geben wir unseren Kindern eine Vielzahl von Ratschlägen und Verhaltensregeln mit auf den Weg. Im Internet tun sich viele Eltern deutlich schwerer damit. Entscheidend ist, dass Eltern wie andere Familienmitglieder sich Zeit für die Kinder nehmen und in der konkreten Auseinandersetzung Werte und Leitlininen für das Internet und darüber hinaus vermitteln. Dabei wollen wir sie unterstützen."

Wer Themen vorschlagen, Fachbeiträge einreichen oder die Plattform mitentwickeln möchte, kann sich jeder Zeit per Mail an oscar-scout@also.com bei den Initiatoren melden.

Kontakt zur ALSO Holding AG: Beate Flamm SVP Sustainable Change E-mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 27 Ländern Europas sowie in insgesamt 93 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

