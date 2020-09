DGAP-News: ALSO entwickelt neues virtuelles Veranstaltungsformat für die Länder: SPOTLIGHT auf neue digitale Plattformen (deutsch)

ALSO entwickelt neues virtuelles Veranstaltungsformat für die Länder: SPOTLIGHT auf neue digitale Plattformen

^ EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges ALSO entwickelt neues virtuelles Veranstaltungsformat für die Länder: SPOTLIGHT auf neue digitale Plattformen

09.09.2020 / 15:30

__TOKEN__0__0__

MEDIENMITTEILUNG ALSO entwickelt neues virtuelles Veranstaltungsformat für die Länder:

SPOTLIGHT auf neue digitale Plattformen

Die ALSO Gruppe wird im Oktober 2020 ihre dritte virtuelle Messe des Jahres abhalten. Das genaue Datum für jedes der teilnehmenden 21 Länder wird auf der lokalen Website und in den Einladungen bekannt gegeben. Der Schwerpunkt dieser SPOTLIGHT, so der Name der Veranstaltung, wird auf dem Thema Cloud und neuen digitalen Plattformen liegen. Vom ALSO Cloud Marketplace mit seiner Vielzahl an Funktionalitäten und Software-Apps bis hin zu IoT-Produkten, die Resellern den Einstieg in diese neueste Technologie ermöglichen, von hybriden Cloud-Lösungen bis Streaming, Gaming und Cybersecurity - die ALSO SPOTLIGHT bietet Informationen zu allen Themen, die zukunftsorientierte Kunden interessieren.

Die Veranstaltung, die vollständig auf Microsoft Teams basiert, umfasst Live-Veranstaltungen, Webinare, Podiumsdiskussionen und Expertengespräche. Geplant ist zudem ein "Schön-heitswettbewerb", bei dem kleinere Softwarehersteller die Möglichkeit erhalten, den Besuchern ihre Apps in einem fünfminütigen "Elevator Pitch" zu präsentieren. Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN): "Wir freuen uns sehr, diese Formate als lokale Veranstaltung mit unseren ALSO-Experten vor Ort in jedes unserer Länder zu bringen. Eines der interessantesten Features ist, dass die Teilnehmer direkt miteinander und mit unseren Anbietern in Kontakt zu treten können. Hier wird unsere Vision des ALSO-Ökosystems lebendig."

Zu den teilnehmenden Anbietern gehören globale Unternehmen wie Microsoft oder HPE ebenso wie lokale ISVs. Einen ersten Überblick über die Veranstaltung und die angebotenen Formate erhalten interessierte Reseller auf der ALSO-Website ihres Landes. Die Anmeldungen beginnen am Montag, dem 14. September. Die Teilnahme ist kostenlos und steht allen Mitgliedern der IKT-Branche offen.

Direkter Link zur Medienmitteilung: https://www2.also.com/press/20200909de.pdf Direkter Link zum Bildmaterial: https://www2.also.com/press/images/20200909.zip

Pressekontakt ALSO Holding AG: Beate Flamm Senior Vice President Communication Telefon: +49 151 61266047 E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 660 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 110 000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2019 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 10.7 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in "Special Situations". Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com

Zusatzmaterial zur Meldung:

Datei: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=3187004ed0018602b0951364e5b720af Dateibeschreibung: ALSO_9.9.2020

Ende der Medienmitteilung

1129443 09.09.2020

°