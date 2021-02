DGAP-News: ALSO: Konzerngewinn 130 Millionen Euro (+30%) (deutsch)

ALSO: Konzerngewinn 130 Millionen Euro (+30%)

- Dividendenvorschlag 3.75 Schweizer Franken je Aktie (+15.4%) - Mittelfristige Ziele für EBITDA und ROCE erhöht

Der Umsatz des ALSO-Konzerns wuchs 2020 um 1.2 auf 11.9 Milliarden Euro (+11.3%). Im traditionellen, transaktionalen Supply-Geschäft betrug das Umsatzwachstum 11.8, im Solutions-Bereich 8.9 und im dynamischen, nutzungsbasierten Cloud-Geschäft 38.2%. Das EBITDA belief sich auf 227.5 gegenüber 196.7 Millionen Euro in 2019. Der ROCE erhöhte sich im selben Zeitraum von 15.5 auf 21.0%.

Der Cash-Bestand konnte um 38.3% auf 483.2 Millionen Euro erhöht werden (Vorjahr: 349.5 Millionen Euro). ALSO hat die Nettofinanzschulden ohne IFRS-16-Effekt um 177 auf 143.2 Millionen Euro verbessert. Um diesen Betrag (143.2) ist der Kassenbestand höher als die Finanzverbindlichkeiten.

Für 2021 erwartet ALSO eine Steigerung des EBITDAs auf 240 bis 255 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung möglicher Akquisitionen strebt das Unternehmen mittelfristig ein EBITDA von 280 bis 350 Millionen Euro an. Der ROCE sollte bei rein organischem Wachstum über 20% und unter Berücksichtigung möglicher Akquisitionen über 15% liegen.

Gustavo Möller-Hergt, CEO ALSO Holding AG (SIX: ALSN) fasst zusammen: "Wir haben in den letzten zehn Jahren eine solide, skalierbare und schwer reproduzierbare Grundlage geschaffen, die es uns ermöglicht, weiter zu expandieren. Grundlage der Remote Communication, welche die Zeit des New und Next Normal, die Phase der Pandemie und Post-Pandemie, prägen wird, ist IT-Technologie. Für Unternehmen mit robusten Ökosystemen werden sich interessante Möglichkeiten bieten, ihr Geschäft weiter auszubauen. Voraussetzung sind integrierte Managementsysteme und sehr gut ausgebildete Mitarbeiter, mit deren Hilfe das bestehende Unternehmen kontinuierlich optimiert und Akquisitionen zeitnah integriert werden können. Dies eröffnet zusätzliche Wachstumschancen für ALSO."

- Direkter Link zur Pressemitteilung: https://www2.also.com/press/20210223de.pdf

- Direkter Link zum ALSO Geschäftsbericht 2020: https://www2.also.com/press/20210223gb.pdf

Kontakt für Investoren und Finanzmedien: Alexandre Müller, Dynamics Group +41 43 268 32 32 investor-relations@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 24 Ländern Europas sowie in insgesamt 90 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem bietet rund 110 000 Resellern Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Der Bereich Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Der Bereich Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Weitere Informationen unter: www.also.com. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: http://www.droege-group.com.

