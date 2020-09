DGAP-News: ALSO lanciert Marktplatz-Plattform für Künstliche Intelligenz (deutsch)

ALSO lanciert Marktplatz-Plattform für Künstliche Intelligenz

Basierend auf der Technologie des ALSO Cloud Marketplace lanciert das Unternehmen eine neue Plattform für Künstliche Intelligenz (KI) als weitere Komponente seines Ökosystems. Sie wird Technologien, Produkte und Dienstleistungen von führenden KI-Vendoren mit dem Experten-Netzwerk von ALSO, einschließlich Lösungsarchitekten, Datenwissenschaftlern und KI-Entwicklern, zusammenführen. Das Angebot reicht von einzelnen Bausteinen bis hin zu kompletten Anwendungen.

Die Experten sind sich einig: KI bietet eindrucksvolle Möglichkeiten für Gesellschaft und Unternehmen gleichermaßen. Eine Reihe europäischer Regierungen haben sich mit KI-Startups zusammengetan, um die Erfolge von "Social Distancing" zu monitoren. Krankenhäuser in ganz Europa setzen KI ein, um COVID-19-Diagnosen und -Tests zu beschleunigen, automatisierte digitale Sprechstunden anzubieten und die Kapazitäten der Krankenhäuser zu optimieren.

Zu den Anwendungsfällen von KI gehören Optimierungs-Empfehlung für und Automatisierung von Verkaufsprozessen, die digitale Unterstützung für Wissens-Arbeiter oder die Unterstützung bei Cybersecurity-Bedrohungen. Zu den am schnellsten wachsenden Anwendungsfällen gehören automatisierte HR-Aufgaben, IT-Automatisierung und pharmazeutische Forschung. In der Fertigung und bei Verwaltungs-Abläufen kann KI in Kombination mit der Robotergestützten Prozessautomatisierung (Robotic Process Automation, RPA) Prozesse fundamental verändern, insbesondere was die Ausführung sich wiederholenden, zeitaufwändige oder besonders fehleranfälliger Aufgaben angeht. Experten sagen voraus, dass sich der gesamte adressierbare Markt für KI in den nächsten vier Jahren mehr als verdoppeln und von 156,5 Milliarden USD auf über 300 Milliarden USD im Jahr 2024 wachsen wird.

ALSO setzt Künstliche Intelligenz und RPA seit 2017 sehr erfolgreich in der eigenen Organisation und bei den internen Prozessen ein. Die Lösungen werden zur Entwicklung von Prozessverbesserungen und der Beschleunigung von Prozessen durch KI-gestützte Software für Process Mining und Process Excellence eingesetzt. Diese digitalen Optimierungen unterstützen das Unternehmen bei der täglichen Betreuung von Vendoren, Resellern und anderen Geschäftspartnern.

Der ALSO-Konzern hat Peter Ivanov zum Head of Artificial Intelligence ernannt. Der Bulgare Ivanov ist seit 2019 bei ALSO. Er blickt auf eine fast 30-jährige Erfolgsgeschichte in der IT-Branche zurück und ist mit größtem Engagement dabei, neue Lösungen mit den neuesten Technologien für den Channel zu entwickeln.

ALSO baut ein spezielles KI-Partnerprogramm für Systemhäuser und Reseller auf. Auf diese Weise wird das Unternehmen sicherstellen, dass Channel-Partner jede Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um die Chancen von KI zu monetarisieren und erste KI-Projekte erfolgreich umzusetzen.

