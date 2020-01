DGAP-News: ALSO nimmt weitere 3D-Drucker ins Programm (deutsch)

ALSO nimmt weitere 3D-Drucker ins Programm

^ EQS Group-News: ALSO Holding AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ALSO nimmt weitere 3D-Drucker ins Programm

14.01.2020 / 11:30

__TOKEN__0__0__

Medienmitteilung ALSO nimmt weitere 3D-Drucker ins Programm

ALSO baut ihr 3D-Technologie-Portfolio weiter aus. In das Programm aufgenommen wurden die professionellen 3D-Drucker von DWS und Leapfrog sowie das Einsteigermodell von Sculpto. Der Technologie Provider schärft damit weiter sein Profil als führender Anbieter im Bereich der Additiven Fertigung.

Die Einsatzszenarien für 3D-Drucker werden immer vielfältiger: vom hochpreisigen Gerät für die anspruchsvolle Teilefertigung in der Produktion bis hin zum kompakten Modell für den Druck kleinerer Objekte reicht mittlerweile die Bandbreite. 2017 nahm ALSO den ersten 3D-Drucker in ihr Portfolio auf. Seit dieser Zeit hat der Distributor und Technologie Provider seine Angebotspalette rund um die Additive Fertigung kontinuierlich weiter ausgebaut. Die 3D-Drucker und Lösungen, die von ALSO vertrieben werden, unterstützen damit unterschiedliche komplette Workflows in der Additiven Fertigung bis hin zum fertigen Produkt.

«ALSO vergrössert mit dem weiteren Ausbau ihres 3D-Technologie-Portfolios einmal mehr die Bandbreite ihrer Offerings und stärkt damit ihr langfristiges Engagement in diesem wichtigen Wachstumsbereich», sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding AG (SIX: ALSN). «Wir werden auch in diesem Jahr weiter in dieses spannende Thema investieren und neue Partner an Bord holen».

Mit den professionellen 3D-Druckern von DWS und Leapfrog sowie dem preiswerten Modell von Sculpto bietet der Technologie Provider neben der HP Multi Jet Fusion Technologie damit ein breites Spektrum von Geräten für ganz unterschiedliche Einsatzzwecke.

Die 3D-Drucker des italienischen Herstellers DWS wurden speziell für den Einsatz im Schmuck- und Dental-Bereich sowie für die spezifische Herstellung einzelner Produkte und Prototypen entwickelt. Sie verwenden das laserbasierte Schichtbauverfahren (SLA) und arbeiten mit einer breiten Palette von selbst entwickelten Materialien und eigener Software. ALSO vertreibt in Deutschland unter anderem den DWS Dental-Drucker DFAB einschliesslich der Materialien, mit denen Zahnersatz in weniger als 20 Minuten hergestellt und gleich eingesetzt werden kann.

Anders arbeiten hingegen die Leapfrog FDM-Drucker: Die beiden Druckköpfe können in verschiedenen Modi unabhängig voneinander betrieben werden und auch mit mehreren Materialien parallel arbeiten. ALSO vertreibt das Modell Bolt Pro des niederländischen Herstellers in Europa.

Die Käufer der professionellen DWS- und Leapfrog-Produkte profitieren dabei auch von der Fachexpertise, die im ALSO European Center of Competence für 3D Printing gebündelt sind.

Nutzer des kleinen und sehr einfach zu bedienenden Sculpto-Druckers wiederum können Objekte bis zur Grösse eines Fussballs in vielen unterschiedlichen Farben und Formen ohne besondere Vorkenntnisse schnell und unkompliziert über eine eigene App in 3D drucken.

Direkter Link zur Medienmitteilung: https://www2.also.com/press/20200114de.pdf

Pressekontakt ALSO Holding AG: Manuela Rost-Hein Head of Communications ALSO Group Telefon: +49 151 14040215 E-Mail: manuela.rost-hein@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) bringt Anbieter und Abnehmer der ITK-Industrie zusammen. ALSO bietet über 550 Herstellern von Hardware, Software und IT-Services Zugang zu über 100 000 Abnehmern, die neben den traditionellen Distributionsleistungen ein breites Spektrum weiterer Dienstleistungen, unter anderem in den Bereichen Logistik, Finanzen und IT-Services massgeschneidert abrufen können. Von der Entwicklung komplexer IT-Landschaften über die Bereitstellung und Pflege von Hard- und Software bis hin zur Rücknahme, Wiederaufbereitung und Wiedervermarktung von IT Hardware bietet ALSO alle Leistungen aus einer Hand. ALSO ist in 23 europäischen Ländern vertreten und erwirtschaftete 2018 mit rund 4 000 Mitarbeitenden einen Gesamtumsatz von rund 9.2 Milliarden Euro. Hauptaktionär der ALSO Holding AG ist die Droege Gruppe, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: http://also.group

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Beratungs- und Investmenthaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe tätigt Direct Investments mit Eigenkapital in Konzerntöchter und mittelständische Unternehmen in «Special Situations». Mit der Leitidee «Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst» gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an den aktuellen Megatrends (Wissen, Konnektivität, Prävention, Demografie, Spezialisierung, Future Work, Shopping 4.0) ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com

Disclaimer Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CEFTQWYQLW Dokumenttitel: ALSO_14.1.2020

Ende der Medienmitteilung

952845 14.01.2020

°