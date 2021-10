DGAP-News: ALSO und Adobe heben Partnerschaft auf die nächste Stufe (deutsch)

ALSO und Adobe heben Partnerschaft auf die nächste Stufe

21.10.2021 / 06:55

PRESSEMITTEILUNG ALSO und Adobe heben Partnerschaft auf die nächste Stufe

Nach dem erfolgreichen Rollout des Adobe-Portfolios auf dem ALSO Cloud Marketplace in ausgewählten Ländern wird ALSO dies nun weiteren 41 Ländern zugänglich machen, darunter auch, mit Hilfe von PaaS-Partnern, Russland und andere Regionen.

Funktionalitäten wie die automatische Verlängerung von Lizenzen für Adobe DC und Creative Cloud Applikationen sowie eine verstärkte Automatisierung des laufenden Lizenz-Managements stärken die Kunden-Bindung und geben den Channel-Partnern wertvolle Zeit für andere Aufgaben. Innerhalb des ALSO-Ökosystems ist Konzept ein durchschlagender Erfolg: Anfang dieses Jahres wurde ALSO von Adobe mit dem "Digital Media 2020 EMEA Channel Partner"-Award ausgezeichnet.

"Unsere Partnerschaft mit Adobe ermöglicht es uns, die Zahl der Unique User weiter zu erhöhen und die bereits vorhandenen noch umfassender zu monetarisieren", sagt Gustavo Möller-Hergt, CEO der ALSO Holding (SIX: ALSN).

Pressekontakt ALSO Holding AG: Beate Flamm Senior Vice President Communication E-Mail: beate.flamm@also.com

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist einer der führenden Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 27 Ländern Europas sowie in insgesamt 93 Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von rund 110.000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 700 Vendoren in über 1340 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Service. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie Plattformen für Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in "Special Opportunities" mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee "Umsetzung - nach allen Regeln der Kunst" gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

