DGAP-News: Alzchem Group AG: Vorzeitige Vertragsverlängerung mit CSO Dr. Georg Weichselbaumer und COO Klaus Englmaier (deutsch)

Vorzeitige Vertragsverlängerung mit CSO Dr. Georg Weichselbaumer und COO Klaus Englmaier

Trostberg, 2. Mai 2022 - Der Aufsichtsrat der Alzchem Group AG hat die Vorstandsverträge von Dr. Georg Weichselbaumer (CSO) und Klaus Englmaier (COO) vorzeitig bis Ende 2025 verlängert. Markus Zöllner, Vorsitzender des Aufsichtsrats: "Mit der Verlängerung wollen wir sicherstellen, dass der Vorstand seine erfolgreiche Arbeit langfristig fortsetzen kann. Das Team um CEO Andreas Niedermaier steht für konstantes Umsatz- und Gewinnwachstum. So konnte der Umsatz seit 2014 um über 60 % von 290 Mio. Euro auf 422 Mio. Euro ausgebaut und das EBITDA von 32 Mio. Euro auf 62 Mio. Euro fast verdoppelt werden. Mit dieser Perspektive bietet Alzchem auch seinen Aktionären ein Höchstmaß an Verlässlichkeit, gepaart mit einer starken Dynamik."

Andreas Niedermaier, CEO der Alzchem Group AG: "Ich freue mich sehr darüber, dass wir unsere Arbeit im Vorstandsteam in bewährter Zusammensetzung fortsetzen können. So werden wir den bereits erfolgreich eingeschlagenen Weg zu einem CO2-neutralen Spezialchemie-Unternehmen konsequent fortsetzen. Es ist unser erklärtes Ziel, unsere weltweit bereits ausgezeichnete Marktposition in ausgewählten Nischenwachstumsmärkten, wie zum Beispiel im Bereich der Nahrungsergänzung für Menschen, der Futtermittelzusatzstoffe für Tiere und bei bestimmten Vorprodukten für die Pharma-Industrie, weiter auszubauen - und damit von globalen Megatrends wie Bevölkerungswachstum, gesundem Altern und Klimaschutz zu profitieren. Vor allem aber werden wir unsere langjährige Expertise im Team noch stärker nutzen, um mit Innovationen entlang unserer Kernkompetenz, der NCN-Kette, neue Märkte zu erschließen. Aktuelles Beispiel ist Eminex(R), ein Methan-Hemmer, mit dem die tierhaltende Landwirtschaft ihre Umweltbilanz auf ein ganz neues Level heben kann."

Über Alzchem Alzchem ist ein weltweit aktives Spezialchemie-Unternehmen, das in seinen Betätigungsfeldern überwiegend zu den Marktführern gehört. Dabei profitiert Alzchem in besonderer Weise von den drei sehr unterschiedlichen globalen Entwicklungen Klimawandel, Bevölkerungswachstum und höhere Lebenserwartung. Zum Erreichen der daraus resultierenden gesellschaftlichen Ziele können Alzchem-Produkte mit einer Vielzahl verschiedener Anwendungen attraktive Lösungen bieten.

Interessante Wachstumsperspektiven sieht das Unternehmen für sich vor allem in den Bereichen Ernährung von Mensch und Tier sowie in der Landwirtschaft. Als Folge des Bevölkerungswachstums gilt es, eine effiziente Lebensmittelproduktion zu erreichen. Die Pharmarohstoffe und unsere Kreatinprodukte können bei einer höheren Lebenserwartung zu einem gesunden Altern beitragen. Dem Ziel der Nachhaltigkeit, das durch den Klimawandel entsteht, stellt sich Alzchem im Bereich der Erneuerbaren Energien und über die gesamte Firma. Eine ebenso große Perspektive bieten die Felder Feinchemie und Metallurgie. Zum breiten Produktspektrum der Alzchem Group AG gehören Nahrungsergänzungsmittel, Vorprodukte für Corona-Tests oder Pharmarohstoffe. Diese Produkte sind eine Antwort unseres Unternehmens auf die weltweiten Trends und Entwicklungen. Alzchem ist hier bestens aufgestellt und sieht sich für eine umweltbezogene Zukunft und globale Entwicklungen gewappnet.

Das Unternehmen beschäftigt rund 1.630 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Produktionsstandorten in Deutschland und einem Werk in Schweden sowie in zwei Vertriebsgesellschaften in den USA und China. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Alzchem einen Konzernumsatz von rund 422,3 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 62,0 Mio. Euro.

Alzchem Group AG
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
Deutschland
Telefon: +498621862888
E-Mail: ir@alzchem.com
Internet: www.alzchem.com

ISIN: DE000A2YNT30

Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart

