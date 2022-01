«Ambri total - Das Geheimnis hinter dem Mythos»: MySports beleuchtet in neuer DOK-Serie alle Facetten des schweizweit beliebten Eishockey-Klubs

Am 30. Januar 2022 strahlt MySports die erste Folge der neuen Dokumentarserie zum HC Ambri-Piotta aus. Im Zentrum steht die grösste Herausforderung der Vereinsgeschichte: Schafft es der Klub, den legendären Geist aus der Valascia in das moderne, neue Stadion mitzunehmen? Die Zuschauer tauchen während der Serie tief ein in den Verein und erfahren dabei viel über die DNA von Ambri-Piotta, über die einzigartige Kultur, den Mythos Valascia, die Protagonisten auf und neben dem Eis und über die Visionäre im Hintergrund. Eine Dokumentation, die nicht nur Eishockey-Fans begeistern wird.

Nach den erfolgreichen, teils preisgekrönten Dokumentationen rund um den HC Davos und die SCL Tigers zeigt MySports mit «Ambri total - Das Geheimnis hinter dem Mythos» eine weitere Eigenproduktion zu einem der populärsten Hockey-Klubs der Schweiz.

Das Filmteam von MySports ist seit einem Jahr naher Beobachter des geschichtsträchtigen Clubs, begleitete ihn und seine Protagonisten beim Umzug aus der altehrwürdigen La Valascia ins neue, moderne Stadion, sass mit in der Kabine, sprach mit Spielern, Trainern, Angehörigen, Mäzenen und Fans. Daraus entstanden ist eine achtteilige DOK-Serie, die ab 30. Januar jeweils sonntags um 20.15 Uhr auf MySports Pro zu sehen ist. «Die Weiterentwicklung vom DOK-Film zur mehrteiligen DOK-Serie ist eine logische Folge aus dem Zuspruch vergangener Produktionen. Wir entsprechen so dem Zeitgeist und bieten dem Zuschauer auf diese Weise noch mehr Inhalt und Emotionen», erklärt Toby Stüssi, Head of Content bei MySports.

Kult, Nostalgie, Drama

Die Saison 2020/2021 ist für den Klub aus dem Tessin eine historische: der Verein spielt erstmals seit 1959 ausserhalb der Valascia, dem charmantesten Kühlschrank des Schweizer Eishockeys. Das Ziel ist nichts weniger als der Transfer eines jahrzehntealten, legendären Geistes von der alten Heimat in die moderne Sportwelt. Dabei schmerzt nicht nur das Herz der Fans, sondern auch jenes der Klub-Verantwortlichen. Dazu kommen bauliche Herausforderungen, nostalgische Aspekte, persönliche Dramen und die sportlichen Turbulenzen im Kampf um einen Pre-Playoff-Platz. Sven Schoch, bei MySports zusammen mit Co-Autor Gabriel Gasser federführend bei der aktuellen DOK-Produktion: «Die Ausgangslage für eine packende, tiefblickende Dokumentation war von Beginn weg gegeben. Nach monatelangen, intensiven Dreharbeiten freuen wir uns darauf, die Macher von Ambri aus einem 360-Grad-Winkel zu zeigen. Die Serie wird das Bild des Klubs und der Involvierten nachhaltig schärfen und eindrücklich zeigen, welch einzigartige Geschichten das Schweizer Eishockey zu erzählen hat.»

Episodenübersicht

In den jeweils rund 20-minütigen Episoden werden immer wieder neue Protagonisten ins Zentrum gestellt. Das Film-Team von MySports begleitet den Klub noch bis zu den Pre-Playoffs im März 2022. Die DOK-Serie wird dreisprachig auf Deutsch, Französisch und Italienisch für alle Sprachregionen ausgestrahlt.

30. Januar 2022: Addio Valascia - Derniere in einem Stadion-Monument

06. Februar 2022: Gottardo Arena - Der emotionale Start in eine neue Ära

13. Februar 2022: Inti Pestoni - Der verlorene Sohn kehrt zurück

20. Februar 2022: Professor Cereda - Familienvater und Identifikationsfigur

27. Februar 2022: Matt D'Agostini - Kämpfen bis zum Schluss

06. März 2022: Filippo Lombardi - Das Netzwerk Ambri-Piotta

13. März 2022: Macher Duca - Legende und charismatischer Macher

März 2022: Im Ziel - In der neuen Dimension? (nach Saisonschluss)

Trailer «Ambri total - Das Geheimnis hinter dem Mythos»: https://www.mysports.ch/de/ambritotal

Behind the scenes:

Bild 1 - Bild 2 - Bild 3 - Bild 4 - Bild 5 - Bild 6

Pressemitteilung (pdf)

