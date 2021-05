DGAP-News: AmeriMark Group AG Diskussion der Finanzergebnisse der operativen Tochtergesellschaft. (deutsch)

AmeriMark Group AG Diskussion der Finanzergebnisse der operativen Tochtergesellschaft.

^ EQS Group-News: AmeriMark Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges AmeriMark Group AG Diskussion der Finanzergebnisse der operativen Tochtergesellschaft.

17.05.2021 / 07:52

AmeriMark Group AG Diskussion der Finanzergebnisse der operativen Tochtergesellschaft.

(PRESSEMITTEILUNG) ZUG, SCHWEIZ, 17-Mai-2021.

In Erweiterung der Pressemitteilung des Unternehmens vom 10. Mai 2021 veröffentlicht AmeriMark heute die folgende Zusammenfassung der Diskussion und Analyse des Managements in Bezug auf die Ergebnisse des Jahres 2020 der operativen Tochtergesellschaft Rymark, Inc.

AmeriMark meldete für das Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz seiner Tochtergesellschaft in Höhe von USD 34.802.666, ein Anstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr und ein Rekordergebnis für das Unternehmen. Leasingumsätze und Fahrzeugverkäufe waren die beiden größten Segmente, die 43,74% bzw. 35,33% des Umsatzes ausmachten. Mit einer Steigerung von über 23% gegenüber dem Vorjahr trugen insbesondere die Leasingumsätze zu einem Gesamtumsatzanstieg von 12% gegenüber dem Vorjahr bei.

Das Management führt den deutlichen Anstieg der Leasingumsätze auf zwei Faktoren zurück:

- Ein allgemein unsicheres wirtschaftliches Umfeld in den Vereinigten Staaten, dem Hauptmarkt des Unternehmens, das zu einer Verlagerung der Umsätze vom Fahrzeugverkauf zum Leasing führte. Dieses Umfeld führte auch zu einer Verlagerung der Nachfrage nach Neufahrzeugverkäufen auf Fahrzeugleasing und andere Fahrzeugfinanzierungsprogramme, die die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens darstellen. Zusätzliche Nachfrage nach Fahrzeugen wurde daher auf das Unternehmen verlagert.

- Erhebliche kurzfristige Konjunkturprogramme der US-Bundesregierung, die die Verbrauchernachfrage nach kostengünstigem Fahrzeugleasing erhöhten.

Das Management geht davon aus, dass diese Faktoren auch zu dem Anstieg der Finanzierungserlöse um 19% im Vergleich zum Vorjahr beigetragen haben, da sich die Verbraucher für Fahrzeugfinanzierungspläne statt für den direkten Kauf entschieden.

Die Erträge aus Operating-Leasing-Vermögenswerten bestehen aus Gebrauchtwagen, die derzeit im Rahmen von Operating-Leasing-Verträgen mit Laufzeiten von in der Regel 30 bis 36 Monaten an Kunden vermietet werden. Die Gesellschaft ist Eigentümerin der Fahrzeuge, die zu Anschaffungskosten abzüglich kumulierter Abschreibungen ausgewiesen werden. Operating-Leasing-Vermögenswerte werden linear über die entsprechende Leasingdauer abgeschrieben, wobei ein Restwert von ca. 20 % der erwarteten Leasingzahlungen zu Beginn des Leasingverhältnisses angenommen wird. Der Gesamtwert der geleasten Fahrzeuge in der Bilanz der Gesellschaft belief sich zum 31. Dezember 2020 auf USD 19.227.138 (USD 24.325.842 abzüglich kumulierter Abschreibungen von USD 5.098.704). Die Leasing-Aktivitäten der Gesellschaft erwirtschafteten damit eine Gesamtkapitalrendite von mehr als 79% und sind damit das profitabelste Segment der Gesellschaft auf Basis der Gesamtkapitalrendite.

Das Management geht davon aus, dass diese Faktoren mindestens bis zum zweiten Quartal 2021 anhalten werden, und hat erhöhte Ressourcen bereitgestellt, um das Wachstum der Leasing- und Finanzierungsnachfrage in der ersten Hälfte des Jahres 2021 zu unterstützen.

Die Bilanzsumme des Unternehmens stieg auf USD 28.277.697, ein Anstieg um 27,75% gegenüber dem Vorjahreswert von USD 22.135.198. Der Anstieg der Aktiva resultiert in erster Linie aus einem Anstieg der geleasten Fahrzeuge im Besitz des Unternehmens um 35,45%. Angesichts der überproportionalen Vermögenserträge im Leasing-Segment und des Anstiegs des eingesetzten Leasing-Vermögens ist das Management optimistisch, dass sich das Umsatzwachstum in diesem Segment fortsetzen wird.

Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Schätzungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Leistungen und wirtschaftlicher Bedingungen widerspiegeln und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den hier gemachten Aussagen abweichen.

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: AmeriMark Group AG Steinhauserstrasse 74 6301 Zug Schweiz E-Mail: info@amerimarkag.com Internet: https://amerimarkag.com

ISIN: CH0454224574 Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1196956

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1196956 17.05.2021

°