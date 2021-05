DGAP-News: AmeriMark Group AG meldet europäischen Marktzugang durch Aufnahme bei mobile.de (deutsch)

AmeriMark Group AG meldet europäischen Marktzugang durch Aufnahme bei mobile.de

04.05.2021 / 18:20

AmeriMark Group AG meldet europäischen Marktzugang durch Aufnahme bei mobile.de

Zug, Schweiz -4 May 2021 - Die Schweizer AmeriMark Group AG ( ISIN: CH0454224574 WKN: A2PDT7), eine an der Wiener Börse unter dem Ticker-Symbol CARS gehandelte Aktiengesellschaft, gibt bekannt, durch die Aufnahme bei mobile.de der Umsetzung ihrer Pläne zur Erreichung einer Marktdurchdringung in der Europäischen Union einen grossen Schritt näher gekommen zu sein.

Ab dem 22. April wird durch die Aufnahme bei mobile.de - der grössten Plattform für den Handel mit Automobilen mit mehr als 16 Millionen Benutzern und mehr als 1,5 Millionen Finanzierungsanfragen im Monat - ein immenses Potential für das Geschäftsmodell der AmeriMark Group AG eröffnet. Für das "lease here - pay here"- Modell, das zum Erfolgsmodell der AmeriMark Group AG gehört, ergibt sich so eine einzigartige Möglichkeit zur Erschliessung eines grossen Kundenkreises.

Im Einklang mit der Markosian-Philosophie, den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, bietet das Unternehmen über sein einfach zu bedienendes Kundenportal flexible und transparente Möglichkeiten, um Verhandlungen über Fahrzeuge von zu Hause aus führen zu können sowie Probefahren, Fahrzeuglieferungen und unterschiedliche Zahlungsmöglichkeiten vereinbaren zu können. Das Unternehmen hat damit alle CDC- und staatlich vorgeschriebenen Massnahmen für die Sicherheit von COVID-19 umgesetzt.

Über AmeriMark Group AG

Die AmeriMark Group AG ist eine in der Schweiz ansässige Holdinggesellschaft, sie ist die Muttergesellschaft von Rymark, Inc., einer in den USA ansässigen regionalen Automobil-"Lease here -pay here"-Gesellschaft. Das Unternehmen ist dabei, sein einzigartiges Produktangebot und Kundenservice-Modell auf die Europäische Union auszuweiten.

Haftungsausschluss bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Das Unternehmen weist die Investoren darauf hin, dass alle vorausblickenden Aussagen oder Prognosen des Unternehmens, einschliesslich derer in dieser Ankündigung, Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den prognostizierten abweichen. Jegliche Bezugnahme auf vergangene Leistungen sollte nicht als Hinweis auf die Zukunft ausgelegt werden. Das Dokument dient nur zu Informationszwecken und ist für den Gebrauch des Empfängers bestimmt. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der AmeriMark Group AG, die keine Gewähr für die Vollständigkeit übernimmt und jegliche Haftung für Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen, ausschliesst.

Weitere Auskünfte: AmeriMark Group AG Steinhauserstrasse 74 6301 Zug Schweiz Ansprechpartner: Nicolai Colshorn Tel.: +41415080253 E-Mail:info@amerimarkag.com Website: www.amerimarkag.com Börse: Wien

ISIN: CH0454224574

Ende der Medienmitteilungen

Sprache: Deutsch Unternehmen: AmeriMark Group AG Steinhauserstrasse 74 6301 Zug Schweiz E-Mail: info@amerimarkag.com Internet: https://amerimarkag.com

ISIN: CH0454224574 Börsen: Auslandsbörse(n) Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1192487

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

1192487 04.05.2021

