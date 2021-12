DGAP-News: ams AG: ams OSRAM gibt Verkauf des Geschäfts mit Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht Fluence an Signify bekannt (deutsch)

ams AG: ams OSRAM gibt Verkauf des Geschäfts mit Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht Fluence an Signify bekannt

ams OSRAM gibt Verkauf des Geschäfts mit Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht Fluence an Signify bekannt

* ams OSRAM bestätigt den geplanten Verkauf des Systemgeschäfts für Beleuchtung in der Pflanzenzucht Fluence an Signify im Einklang mit früheren Kommentaren zu einer erwarteten Veräußerung größeren Umfangs

* Kaufpreis von USD 272 Mio. (schulden- und barmittelfrei) vereinbart

* ams OSRAM fokussiert sich auf seine Marktposition als führender Anbieter hochwertiger LED Technologie für Pflanzenbeleuchtung und bleibt strategischer Lieferant von LED-Komponenten für das zusammengeführte Geschäft von Signify

* Abschluss der Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2022 erwartet, vorbehaltlich üblicher regulatorischer Freigaben und weiterer Bedingungen

Premstätten, Österreich (20. Dezember 2021) -- ams OSRAM (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von optischen Lösungen, gibt den Abschluss einer definitiven Vereinbarung zum Verkauf des Geschäfts mit Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht Fluence sowie der dazugehörigen Marke an Signify (Euronext: LIGHT) zu einem Kaufpreis von USD 272 Mio. (schulden- und barmittelfrei), im Einklang mit früheren Kommentaren zu einer erwarteten Veräußerung größeren Umfangs, bekannt. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt in der Umsetzung der Strategie von ams OSRAM, sein Geschäft auf die Kerntechnologiefelder in den Bereichen Beleuchtung, Visualisierung und Sensorik neu auszurichten und zu fokussieren, dies beinhaltet unverändert leistungsstarke LED-Lösungen für Pflanzenbeleuchtung. ams OSRAM bleibt dementsprechend weiter ein strategischer Lieferant des zusammengeführten Geschäfts von Signify für LEDs für Pflanzenzucht-Anwendungen.

Fluence ist ein weltweit führender Anbieter von energieeffizienten LED-Beleuchtungssystemen für die Pflanzenzucht. Das Unternehmen mit Sitz in Austin, Texas (USA) ist ein Pionier in der Erzeugung von weißem Licht, das dem Spektrum des Sonnenlichts nachempfunden ist, und beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiter. Das 2018 von OSRAM erworbene Unternehmen wurde kürzlich für die neu geschaffene Liste "Next Big Things in Tech" des amerikanischen Wirtschaftsmagazins Fast Company ausgewählt. Besonders hervorgehoben wurden die innovativen Beleuchtungslösungen von Fluence für ihren Beitrag, weltweit neue Wege zur Erzeugung von Nahrungsmitteln zu beschreiten.

"Fluence und Signify passen mit Blick auf ihre komplementäre Beleuchtungsexpertise für den Horticulture-Markt hervorragend zusammen. Signify ist ein branchenführender Anbieter mit einer über hundertjährigen Historie, der immer wieder innovative Lichttechnologie, Produkte und Dienstleistungen auf den Markt gebracht hat. Wir sind begeistert von den künftigen Möglichkeiten, die dieser Zusammenschluss für die Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner von Fluence eröffnen wird," sagte Wilhelm Nehring, CEO Digital Business Unit.

"ams OSRAM hat das Ziel, seine Marktstellung als ein führender Anbieter von roten, blauen und weißen LEDs im Markt für Pflanzenbeleuchtung weiter auszubauen. Wir freuen uns darauf, Signify und Fluence als künftigen Teil von Signify auch weiterhin mit führenden Technologien für ihr Geschäft zu beliefern," erklärte Frans Scheper, Executive Vice President, Opto Semiconductors Business Unit.

"Seit der Gründung von Fluence war unsere Mission, die Interaktion zwischen Licht und Leben zu verbessern und so zu einer gesünderen und nachhaltigeren Welt beizutragen. Die Erweiterung des starken Portfolios von Signify um unsere Beleuchtungslösungen ermöglicht uns als zusammengeführtes Unternehmen, Gewächshausbetreibern auf der ganzen Welt die weltweit hochwertigste Technologie für Pflanzenbeleuchtung anzubieten," sagte David Cohen, CEO of Fluence. "Der Zusammenschluss unserer Unternehmen wird unsere gemeinsame Marktpräsenz unmittelbar vergrößern und wertvolles Know-how in die Produktinnovationen beider Unternehmen einbringen. Wir freuen uns auf den Zusammenschluss mit dem Signify-Team."

ams OSRAM verfügt über ein branchenführendes Portfolio an Horticulture-LEDs für professionelle Top- und Interlighting Lösungen sowie sogenannte Vertical Farms. Das Unternehmen ist weltweit technologisch führend im Hinblick auf seine LEDs für Pflanzenbeleuchtung mit einem umfassenden Portfolio an roten, blauen und weißen LEDs. Als ein Innovationsführer bei roten LEDs für Horticulture, ermöglicht das Unternehmen herausragende Effizienzwerte im Rahmen seiner branchenweit führenden Produktpalette. Die High- und Mid-Power LED-Familien umfassen mit 660 nm (hyper red), 450 nm (deep blue) und 730 nm (far red) alle für das Pflanzenwachstum wichtigen Wellenlängen und bieten mit Abstrahlwinkeln von 80°, 120° und 150° verschiedene Möglichkeiten, die ideale Beleuchtung für alle Arten von kultivierten Pflanzen zu finden. ams OSRAM bietet vertikal integrierte LED-Technologien von der Epitaxie über das Chipdesign bis hin zum Packaging, die eine garantierte Leistung und hervorragende Effizienz ermöglichen. Die LED-Produkte von ams OSRAM werden bereits in Gewächshäusern und Vertical Farms in China, den USA, Italien und Deutschland eingesetzt und breiten sich in neue Projekte auf der ganzen Welt aus.

